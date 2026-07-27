В Україні відкрили новий набір для жінок на безкоштовне навчання водінню вантажівок та автобусів

В Україні розпочався новий прийом заявок на безоплатне професійне навчання жінок із подальшим обов’язковим працевлаштуванням водійками автобусів, вантажівок або тролейбусів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Заявки на участь у проєкті She Drives приймають із 27 липня до 31 серпня 2026 року.

Програма передбачає підготовку за чотирма напрямами:

водійка автобуса (категорія D) – навчання у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Харкові та Хмельницькому;

навчання у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Харкові та Хмельницькому; водійка вантажівки (категорія C) – підготовка у Вінниці, Кривому Розі, Одесі та Хмельницькому.

підготовка у Вінниці, Кривому Розі, Одесі та Хмельницькому. водійка вантажівки з причепом (категорія CE) – навчання у Білій Церкві, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі та Харкові;

навчання у Білій Церкві, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі та Харкові; водійка тролейбуса (категорія T) – підготовка у Черкасах.

Від початку реалізації ініціативи завершили навчання понад 100 жінок, із яких більше ніж 40 вже працевлаштувалися водійками вантажного та пасажирського транспорту.

Як проходитиме навчання та працевлаштування

Учасниці навчатимуться в автошколах-партнерах, проходячи теоретичну й практичну підготовку та складаючи іспити згідно з вимогами законодавства.

Крім професійної програми, жінки отримають психологічну підтримку, лекції з розвитку особистих навичок, а також допомогу із підготовкою резюме та проходженням співбесід.

"Сьогодні транспортна галузь України потребує тисяч нових фахівців. Ми не можемо дозволити собі втрачати потенціал людей через застарілі стереотипи. Для нас важливо, що йдеться про комплексний підхід – від отримання необхідних навичок до гарантованого працевлаштування", – зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Після завершення курсу випускниць працевлаштовують на комунальних і приватних транспортно-логістичних підприємствах, які є партнерами ініціативи.

Хто може подати заявку

Для участі у відборі кандидатки мають заповнити онлайн-анкету на сайті проєкту.

Перевага надаватиметься жінкам, які:

проживають у регіонах проведення навчання;

мають досвід керування автомобілем;

володіють повною загальною середньою освітою;

вмотивовані працювати у транспортній галузі після випуску.

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Нагадаємо, в Україні 1,5 тис. жінок долучилися до програми навчання за "чоловічими" професіями.

Як повідомлялося, за час повномасштабної війни частка жінок серед безробітних в Україні зросла до 81%.

Зокрема найзначніший гендерний розрив в очікуваному рівні заробітної плати в Україні зафіксували у сфері IT. У середньому жінки зазначають бажаний рівень оплати праці на 11 559 грн нижчий, ніж чоловіки.

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