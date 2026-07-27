Збитки довкіллю України від російської агресії за тиждень зросли ще на 50 мільярдів гривень. ІНФОГРАФІКА

За період із 17 по 24 липня 2026 року загальна сума завданих довкіллю України збитків від російської збройної агресії зросла на 50,3 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки України посилаючись на звіт Державної екологічної інспекції України.

Основні напрями завданих збитків

Найбільшу частку збитків зафіксовано за напрямом забруднення та засмічення земель – 47,7 млрд грн.

Із них:

47,6 млрд грн – засмічення земель;

110,6 млн грн – забруднення ґрунтів.

Збитки від забруднення атмосферного повітря становлять 2,2 млрд грн, зокрема:

2,2 млрд грн – через горіння нафти, нафтопродуктів та газу;

51,6 млн грн – через лісові пожежі та загоряння інших насаджень;

1,7 млн грн – через загоряння інших об'єктів та відходів.

У Державній екологічній інспекції України зазначають, що всі встановлені факти долучають до доказової бази для подальшого притягнення РФ до юридичної та фінансової відповідальності.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив Державну цільову програму підтримки підприємств, які впроваджують найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ), на період до 2030 року.

Ця програма є частиною реформи запобігання та контролю промислового забруднення, а також спрямована на екомодернізацію українських підприємств і відбудову промисловості відповідно до європейських стандартів.

Нагадаємо, торік Кабінет Міністрів України схвалив євроінтеграційний законопроєкт про захист вод від забруднення.

У 2025 році повідомлялося, що збитки, завдані довкіллю внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, сягнули майже 85 млрд євро.

Перед тим стало відомо, що загальна потреба в інвестиціях на проєкти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з їхнього відновлення становить приблизно 82,5 млрд грн, і 2025 року на ці потреби планують виділити з держбюджету 25 млрд грн.

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