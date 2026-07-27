Україна обговорює з Канадою 30-річну угоду про постачання зрідженого газу, – Шмигаль

Україна почала обговорення з Канадою довгострокової стратегічної угоди в енергетиці терміном на 30 років, яка передбачає постачання канадського зрідженого природного газу (LNG).

Про це повідомив перший віцепрем’єр-Міністр України – Міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками розмови з міністром енергетики та природних ресурсів Канади Тімом Ходжсоном.

"Ми прагнемо максимально диверсифікувати маршрути постачання газу. Україна пропонує створити стратегічний міст енергетичної безпеки з Канадою, зосереджений на постачанні канадського LNG в Україну", – зазначив Шмигаль.

За його словами, підготовка угоди відбувається на виконання домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Гранти, підготовка до зими та підземні сховища

Під час перемовин сторони також обговорили підготовку України до опалювального сезону.

Зокрема, йшлося про можливість надання Канадою прямої грантової підтримки у розмірі $460,5 млн (650 млн канадських доларів) на закупівлю газу.

Крім того, українська сторона запропонувала канадським постачальникам використовувати вітчизняні підземні газосховища для зберігання ресурсу.

Співпраця в атомній енергетиці та постачання обладнання

Обидва міністерства також обговорили питання постачання в Україну канадського енергетичного обладнання, а також розвиток малим модульним реакторам (SMR).

Українська сторона висловила зацікавленість у канадському досвіді в галузі SMR, що також має стати частиною довгострокової угоди.

Шмигаль відзначив і фінансову допомогу через Фонд підтримки енергетики України, куди Канада спрямувала вже $61,7 млн (90 млн канадських доларів).

У разі укладення угоди Україна отримає довгострокове джерело постачання газу для зміцнення енергетичної безпеки та зменшення залежності від нестабільних ринків.

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Підтримка енергетики

Як повідомлялося, з початку 2026 року до України від міжнародних партнерів та організацій за пів року надійшло 4 466 одиниць енергетичного обладнання.

Крім того, для підтримки стабільної роботи магістральних електромереж сім областей України вже отримали сучасні частотні перетворювачі від Великої Британії.

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Україна збирається до початку опалювального сезону 2026-2027 років відновити 6,2 ГВт пошкодженої Росією генерації, 4 ГВт – вже знаходиться в ремонтах.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, загальну потужність, яка виставляється на конкурс, збільшено з 1322 МВт до 1505 МВт.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та планує виділити 920 млн євро.

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