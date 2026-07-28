В Україні за новою процедурою авторизували 682 інформаційні системи

У першому півріччі 2026 року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України внесла до переліку авторизованих 485 інформаційних систем.

Загалом із моменту запровадження нової процедури авторизації до переліку вже включено 682 системи, повідомляє пресслужба відомства.

"Процес авторизації систем за новим підходом демонструє стрімку динаміку, яка відображає перехід України на європейські стандарти кібербезпеки. При цьому зміщено акцент із формального отримання "паперових" атестатів на реальну стійкість перед сучасними кіберзагрозами", ‒ зазначили у Держспецзв'язку.

Що змінилося

Нова модель значно посилила захист державних інформаційних ресурсів, визначивши чіткі вимоги та критерії безпеки.

Водночас вона стала більш гнучкою, дозволивши власникам і розпорядникам систем, а також суб'єктам господарювання, які впроваджують засоби захисту, застосовувати різні технічні стандарти в межах установлених вимог.

Система ґрунтується на стандартах Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) та передбачає:

ризик-орієнтований підхід;

авторизацію з безпеки і використання базових профілів захисту залежно від категорії інформації.

На відміну від складної бюрократичної процедури, що діяла за часів КСЗІ, нині рішення про авторизацію системи ухвалює її власник. Для цього до адміністрації Держспецзв'язку надсилається лише авторизаційний лист, який перевіряють на повноту та правильність оформлення.

Рішення про внесення системи до переліку авторизованих ухвалюється протягом 10 днів. Крім того, Держспецзв'язку на постійній основі надає власникам систем консультаційну підтримку щодо застосування нових механізмів авторизації.

27 березня 2025 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 4336-IX, який, зокрема, вніс зміни до Закону "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах". Запровадження цього закону суттєво оновило державний підхід до захисту даних. Комплексна система захисту інформації (КСЗІ), що діяла з 2000-х років, втратила актуальність, оскільки вже не відповідала сучасним вимогам і рівню кіберзагроз.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, у лютому Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України розширила перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання, додавши до нього 13 нових позицій.

Як повідомлялося, на початку січня Держспецзв'язку включила до переліку забороненого 27 програмних продуктів, розроблених компанією "1С".

Читайте також: Шахраї створили фейковий портал "Дія" для отримання доступу до персональних даних