Шахраї створили фейковий портал "Дія" для отримання доступу до персональних даних
Міністерство цифрової трансформації України зафіксувало роботу фішингового сайту зі схожим на "Дію" доменом, де громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок "Дії", щоб отримати доступ до особистих даних.
Як повідомили в Мінцифри, ресурс уже заблоковано.
Водночас там нагадали правила безпеки, зокрема:
- застосунок "Дія" доступний лише в App Store та Google Play;
- єдиний офіційний портал "Дії" – diia.gov.ua.
"Головне правило цифрового світу: не клікайте на сумнівні посилання й ніколи не завантажуйте файли з невідомих сайтів. Шахраї щодня вигадують нові гачки, тому критичне мислення – ваш найкращий антивірус", – зазначили в Мінцифри.
Інші випадки шахрайства
Раніше в червні стало відомо, що в мережі фіксується нова хвиля кібершахрайства: громадяни масово отримують електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію, які нібито надсилаються від імені Міністерства енергетики України.
До того в Україні було зафіксовано масштабну фішингову розсилку, яку зловмисники здійснюють від імені Державної податкової служби. У повідомленнях громадянам надсилали фейкову інформацію про нібито податковий борг із вимогою терміново сплатити його за посиланням.
21 травня Національний банк повідомляв про виявлену шахрайську кампанію, у межах якої розсилалися електронні листи зі шкідливими вкладеннями, що імітували офіційні повідомлення регулятора.
Також повідомлялося, що в Україні планують зобов'язати банки компенсувати клієнтам кошти, викрадені внаслідок шахрайських операцій. Водночас повідомляти про несанкціоновані списання з карток потрібно буде негайно.
Будь ласка, зачекайте...
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