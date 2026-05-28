Захист клієнтів: В Україні хочуть зобов’язати банки повертати кошти, викрадені шахраями
В Україні планують зобов’язати банки компенсувати клієнтам кошти, викрадені внаслідок шахрайських операцій. Водночас повідомляти про несанкціоновані списання з карток потрібно буде негайно.
Очікується, що це підсилить захист громадян від фінансового шахрайства, повідомляють "Новини.LIVE".
Відповідні норми містяться у проєкті закону про внесення змін до статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування прав клієнтів банків у випадках шахрайства.
Основні положення ініціативи:
- банки зобов’язані негайно повертати кошти у разі підтвердженого шахрайства;
- за потреби відновлюється баланс рахунку до стану, що був до операції;
- обов’язковою стає фізична наявність картки або електронна ідентифікація під час операцій;
- якщо це правило порушено, клієнт не нестиме відповідальності за такі платежі.
У пояснювальній записці зазначається, що чинне законодавство недостатньо врегульовує захист клієнтів у разі несанкціонованого списання коштів, а з огляду на зростання кількості онлайн-шахрайств виникла потреба закріпити такі гарантії на законодавчому рівні.
Нагадаємо, 21 травня Національний банк виявив шахрайську кампанію з розсилання електронних листів із шкідливими вкладеннями, які маскуються під офіційні повідомлення від НБУ. У таких листах користувачів закликають перейти за посиланням і завантажити архів із нібито переліком документів, однак фактично він містить шкідливе програмне забезпечення.
Як повідомлялося, Нацбанк спільно з Департаментом кіберполіції Нацполіції та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації з 13 травня 2026 року запустили черговий етап всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай.
Уневірсал банк ( монобанк) списуе кошти клієнтів без запиту.( без підтвердження клієна) . Хто ж винен в такій ситуації?
Банк повинен убезпечити кошти клієнта.
Те,що банки використовують особисту інформацію для стягнення заборгованості,чи будь що інше,це не стосується данної теми.
Тому,читайте,та правильно обирайте банки.
Більш того,шахраї вкрали гроші у знайомої в монобанку,і монобанк вимагав повернути кошти саме вкладчика,замість відкрити криминальну справу за шахрайство.
А до банку: "ми прийшли до вас додому, вас не було, взяли гроші з комода і їм дали" . Аргумент: "адже ви їм уже! один раз! &0,5! давали гроші"
А то у клиентов и так все меньше причин, доверять свои средства банкам.