Захист клієнтів: В Україні хочуть зобов’язати банки повертати кошти, викрадені шахраями

В Україні планують зобов’язати банки компенсувати клієнтам кошти, викрадені внаслідок шахрайських операцій. Водночас повідомляти про несанкціоновані списання з карток потрібно буде негайно.

Очікується, що це підсилить захист громадян від фінансового шахрайства, повідомляють "Новини.LIVE".

Відповідні норми містяться у проєкті закону про внесення змін до статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування прав клієнтів банків у випадках шахрайства.

Основні положення ініціативи:

  • банки зобов’язані негайно повертати кошти у разі підтвердженого шахрайства;
  • за потреби відновлюється баланс рахунку до стану, що був до операції;
  • обов’язковою стає фізична наявність картки або електронна ідентифікація під час операцій;
  • якщо це правило порушено, клієнт не нестиме відповідальності за такі платежі.

У пояснювальній записці зазначається, що чинне законодавство недостатньо врегульовує захист клієнтів у разі несанкціонованого списання коштів, а з огляду на зростання кількості онлайн-шахрайств виникла потреба закріпити такі гарантії на законодавчому рівні.

Нагадаємо, 21 травня Національний банк виявив шахрайську кампанію з розсилання електронних листів із шкідливими вкладеннями, які маскуються під офіційні повідомлення від НБУ. У таких листах користувачів закликають перейти за посиланням і завантажити архів із нібито переліком документів, однак фактично він містить шкідливе програмне забезпечення.

Як повідомлялося, Нацбанк спільно з Департаментом кіберполіції Нацполіції та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації з 13 травня 2026 року запустили черговий етап всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай.

+6
Як що банк не запитує у клієнта підтвердження операціїї( навідь на 0,01грн,як це робить ОТП до прикладу),то без сумніву банк несе повну відповідальність за списання коштів шахраями.
Уневірсал банк ( монобанк) списуе кошти клієнтів без запиту.( без підтвердження клієна) . Хто ж винен в такій ситуації?
Банк повинен убезпечити кошти клієнта.
28.05.2026 10:42 Відповісти
+3
*****, вони дебіли? Яке відношення мае банк до того що люди віддали кошти шахраям?
28.05.2026 10:23 Відповісти
+3
Мені подобаються лозунки влади - хочуть, зробимо, плануємо... І так сім років і це видається, як новина реальних дій.
28.05.2026 10:42 Відповісти
Мабуть мають на увазі якщо зняли з картки
28.05.2026 10:42 Відповісти
а яке відношення має банк,коли з карток перехоплено данні,при отриманні з банкомата,або при зберіганні чи передачі при ,,системних ,,запитах від інших органів які далекі від банківської таємниці??
28.05.2026 10:43 Відповісти
Банк при списанні коштів повинен запитати:" це ваша операція? Підтвердіть".
28.05.2026 10:45 Відповісти
банк повинен зберігати клієнтські данні а не користуватися ними.поцікавтесь скільки грошей ,,списують,, з карток люди які мають доступ до них....питання яким чином дзвонять моїх ,,бувшій,, дружині з якою я не живу більш як 3 роки і питають де я і чому не користуюся карткою при цьому тел грловного офісу привата???це як в загалі??так можна??
28.05.2026 10:53 Відповісти
Так. Ця ситуація мені відома. Картки беруть дружини, " другі дружини"), діти, АЛЕ ваша картка підтягнута лише до вашого телефону. Тому,банк повинен телефонувати вам під час транзакціїх( списання кощтів).
Те,що банки використовують особисту інформацію для стягнення заборгованості,чи будь що інше,це не стосується данної теми.
28.05.2026 11:30 Відповісти
стосується,бо це вже кримінальна стаття про доступ та використання інформації яку нам гарантовано зберігати...
28.05.2026 11:46 Відповісти
Яка стаття? Ви пригадуєте,які саме папери( аба на сайті банку) ви заповнювали при отриманні картки?). Так, там були питання про ваш статус. Про сім'ю, про дітей,про походження ваших доходів. І в кінці опитувального листа ви особисто надали згоду використовувати банком ваших особистих данних. І потім ви поставили підпис( або електронний підпис). Без цієї процедури вам би ніхто не відкрив би рахунок. Бо картка прив'язана до банківсько депозитного рахунку.))).
Тому,читайте,та правильно обирайте банки.
28.05.2026 11:55 Відповісти
клієнт оплачує гроші за послуги банка,серед яких і безпека користування
28.05.2026 10:54 Відповісти
Тому КМУ забов'язує їх зберігати наші кошти. Що не так?
28.05.2026 11:32 Відповісти
все не так,бо банк повинен робити це згідно договору з нами,а раз так то виходить він бере гроші не даючі гарантій
28.05.2026 11:45 Відповісти
Саме так. І при цьому не несе відповідальності. Коли ви в останне читали свій договір з банеом? Чи знайдете ви розділ про відповідальність банка при списанні шахраями ваших коштів?
Більш того,шахраї вкрали гроші у знайомої в монобанку,і монобанк вимагав повернути кошти саме вкладчика,замість відкрити криминальну справу за шахрайство.
28.05.2026 12:03 Відповісти
А кто заплатит?
28.05.2026 10:28 Відповісти
лох заплате,піднімуть тариф на послуги....
28.05.2026 10:45 Відповісти
Будуть активніше шукати шахраїв. Банк видере, ви - ніколи
28.05.2026 10:50 Відповісти
Банк не имеет право проводить следственные и розыскные действия,сами банкиры ещё не известно на чьей стороне находятся,шахраив или простых людей.
28.05.2026 12:15 Відповісти
Але подати заяву до слідчих органі про шахрайські дії банку можуть? Вочевидь так. Але вони цього не роблять. Бо це шкодить репутації.
28.05.2026 12:20 Відповісти
яке відношення банку до дибілів, які самі винуваті, що в них обнулились кошти? то їх відповідальність і проблеми, а не банків. банк повинен поспівчувати...
28.05.2026 10:33 Відповісти
Скоріше яке відношення має банк до людей, здав гроші і більше ти банку не потрібен
28.05.2026 10:45 Відповісти
це звичайне словоблуддя, ви довго думали?
28.05.2026 11:00 Відповісти
Шахрай - має- лише пошту, щоб ви знали. І все - є доступ до карти. ( якщо жалієтесь , ми ні причому, ви десь " телефоном платили"). І можливість! здирання коштів. Едіт пдф, хоме якесь пдф, аід пдф, їх море
28.05.2026 10:54 Відповісти
дякую, що "просвітлили" про пошту. шахрайських методів більше, чим ви(ми) уявити здатні... ше й поповнюються постійно, й банки інформують про них громадян. чи громадяни беруть ту інформацію до уваги? впевнений, що не всі... як приймуть закон, взагалі не братимуть до уваги... а навіщо???
28.05.2026 11:07 Відповісти
Ви редагуєте якусь сторіночку. Відкриваєте "редактор файлів". Всі "абсолютно безплатні" - цитата. Пишете, що там треба, завантажити - тиць, тиць, - нема, не вантажить на комп., ні Пише: "завантажити на пошту", віконце. Ну тицяєте, хай вже на пошту. Тут же вискакує ваша пошта, але: просять 0.5 долара. Та бідні хлопчики, ну хай. І тут же - дані картки, нічого не треба вводити, ні коди підтв- ня, ні дані картки, ні 16 цифр, ні дата картки, - знялося. (але ж ми так платимо карткою, в маг-ні, на розетці). А тоді тихенько вночі по ₴20. Вже не треба "вантажити", пішло і пішло
28.05.2026 11:26 Відповісти
це, про що ви пишете дійсно якесь шахрайство, тільки я не зрозумів, де там вина вашого банку? коли ви самі дали свої дані, оплатили пів долара зараз і не дочитались, "дрібним шрифтом" про подальші платежі. чому ваш банк повинен вам відшкодовувати кошти, якими ви оплатили якісь послуги? це, гіпотетично, може бути безкінцево... і все за рахунок банку? тобто чиїхось коштів, тільки не "ваших"...
28.05.2026 11:36 Відповісти
Це ж не є якась юридична фірма чи якась навчальний чи пізнавальний сайт. Це програма редактор папірців. Ви підписуєте "щось" з ворлд чи з ексель? Малим шрифтом, великим...ні, відкрили, зробили, друк і пішли. Що там підписувати, на що підписуватися? Це ж все схема: та ви підписалися! на що?
А до банку: "ми прийшли до вас додому, вас не було, взяли гроші з комода і їм дали" . Аргумент: "адже ви їм уже! один раз! &0,5! давали гроші"
28.05.2026 11:52 Відповісти
ключове слово - "якась"... не визначена "вами", зато з наживкою і "рибка" клює... вік живи - вік вчись... придумали афоризм люди давно і не спроста.... але скільки не живи, всьому не навчися... потрібна ще й вдача і інтуїція.
28.05.2026 12:08 Відповісти
Що, ніколи не приходилось редагувати якийсь пдф-файл? Якусь сторіночку. Зайдіть, побачите. Вони багато не беруть, лиш 20 долярів.
Але кожен день
28.05.2026 11:03 Відповісти
дякую за "гарну" пораду, ще якщо поясните звя,зок тих 20 баксів з виною вашого банку, буду вдячний дважди.
28.05.2026 11:13 Відповісти
Дурацький "сайт", маючи пошту, має доступ до картки і повторні зняття з картки! банку! без вашого відома і згоди
28.05.2026 11:30 Відповісти
один знімає, другий віддає, мене не питавши
28.05.2026 11:38 Відповісти
ваша пошта, це надбання мережі, коли ви даєте дані своєї картки невідомо кому і звинувачуєте банк за свої гроші - ******* аксюмороном. розкажу про свій випадок, знялись кошти, в історії бачу, тільки про кантору на користь якої вони знялись я й не чув до моменту зняття коштів. навіть в цьому випадку вина банку відносна. це скоріше дрібний кримінал(картка "засвічена" також в мережі - магазини, послуги, до якоїсь суми навіть пінкод не потрібен) за який мусора й братись не будуть, ліміт не підпадає під кримінал... банк заяву прийняв і наказав чекати... як боротись з такими випадками, думаю вони не поодинокі, людина може їх навіть не помічати.
28.05.2026 11:56 Відповісти
Це правильно і почати треба з пенсійного фонду, бо там обманюють та крадуть найбільш
28.05.2026 10:41 Відповісти
Коли вас обкрадає банк, то це називається "фінансова операція", а коли цигани - це кримінал. Дивіться не переплутайте.
28.05.2026 10:41 Відповісти
Мені подобаються лозунки влади - хочуть, зробимо, плануємо... І так сім років і це видається, як новина реальних дій.
28.05.2026 10:42 Відповісти
А якщо шахраєм та потерпілим є та ж сама особа, або по змові?...
28.05.2026 10:43 Відповісти
Знову популістське ні про що,щоб "панравится простим людям".Може,ще забов'яжемо такзваних "волонтерів"-аферистів теж віддавати гроші,яки вони наколядували,збираючи на зброю,супутники та інше у наівних пересічних.А згобом вини опинаються на різних курортах типу Балі,Таіланду разом зі своїми бойфрендами та дівчатами і друзями.
28.05.2026 10:56 Відповісти
Супер. Але коли то буде. Три роки пройде
28.05.2026 10:57 Відповісти
"ЗеБатько" нації робить все щоб люди знову довіряли банкам. Трьох літровим. Схованих під матрацом.
28.05.2026 11:02 Відповісти
Нусть менты и прокурворы возвращают, которые крышуют коллцентры.
28.05.2026 11:15 Відповісти
Банк має пряме відношення до боротьби з шахраями, які знімають по різним схемам гроші з банковскіх карток та рахунків клієнтів. Не по всім схемам, але по більшості з них ввести відповідальність банку - це дуже вірно.
28.05.2026 11:23 Відповісти
ну и нормально... Как блокировать деньги клиентов за любой чих, так наши банки с большой радостью . Пускай работают не только против клиента но, и в его интересах....
А то у клиентов и так все меньше причин, доверять свои средства банкам.
28.05.2026 12:32 Відповісти

