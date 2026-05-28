Захист клієнтів: В Україні хочуть зобов’язати банки повертати кошти, викрадені шахраями

В Україні планують зобов’язати банки компенсувати клієнтам кошти, викрадені внаслідок шахрайських операцій. Водночас повідомляти про несанкціоновані списання з карток потрібно буде негайно.

Очікується, що це підсилить захист громадян від фінансового шахрайства, повідомляють "Новини.LIVE".

Відповідні норми містяться у проєкті закону про внесення змін до статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування прав клієнтів банків у випадках шахрайства.

Основні положення ініціативи:

банки зобов’язані негайно повертати кошти у разі підтвердженого шахрайства;

за потреби відновлюється баланс рахунку до стану, що був до операції;

обов’язковою стає фізична наявність картки або електронна ідентифікація під час операцій;

якщо це правило порушено, клієнт не нестиме відповідальності за такі платежі.

У пояснювальній записці зазначається, що чинне законодавство недостатньо врегульовує захист клієнтів у разі несанкціонованого списання коштів, а з огляду на зростання кількості онлайн-шахрайств виникла потреба закріпити такі гарантії на законодавчому рівні.

Нагадаємо, 21 травня Національний банк виявив шахрайську кампанію з розсилання електронних листів із шкідливими вкладеннями, які маскуються під офіційні повідомлення від НБУ. У таких листах користувачів закликають перейти за посиланням і завантажити архів із нібито переліком документів, однак фактично він містить шкідливе програмне забезпечення.

Як повідомлялося, Нацбанк спільно з Департаментом кіберполіції Нацполіції та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації з 13 травня 2026 року запустили черговий етап всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай.