Від початку року українці ввезли автомобілів на майже 97 мільярдів

З початку 2026 року українці імпортували понад 169 тис. легкових автомобілів загальною вартістю майже 96,6 млрд грн.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Понад 70% ввезених автомобілів становили вживані. Вони забезпечили надходження митних платежів до державного бюджету на 17,7 млрд грн, тоді як нові автомобілі ‒ на 14,4 млрд грн.

Які автомобілі найчастіше імпортували

Найбільшу частку серед імпортованих авто займають:

бензинові ‒ 54,5%;

дизельні ‒ 20,3%;

електричні ‒ 13%;

гібридні ‒ 12,1%.

Середня ціна імпортованих авто

Найдорожчими серед імпортованих автомобілів виявилися гібриди. Середня вартість одного такого авто становила майже $27 тис.

Середня ціна дизельного автомобіля сягнула $16 тис., електромобіля ‒ понад $10 тис., а бензинового ‒ близько $9 тис.

Які авто принесли найбільше митних платежів

Найбільші надходження до державного бюджету забезпечив імпорт:

бензинових автомобілів ‒ понад 14,6 млрд грн;

дизельних ‒ 8,4 млрд грн;

гібридних ‒ 7,1 млрд грн;

електричних ‒ 2 млрд грн.

Загалом за шість місяців митні надходження від імпорту легкових автомобілів становили 32,1 млрд грн.

З яких країн найбільше імпортували

Від початку року легкові автомобілі ввозили до України з понад 50 країн.

Найбільшими постачальниками стали:

США ‒ 73,2 тис. авто (43% загального імпорту);

Німеччина ‒ 17,3 тис. авто (10%);

Польща ‒ 14,6 тис. авто (9%).

Загалом із цих трьох країн до України імпортували майже 105,1 тис. легкових автомобілів, що становить 62% від загального обсягу ввезення.

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Як повідомлялося, упродовж січня-червня 2026 року власники автомобілів, які є платниками транспортного податку, перерахували до місцевих бюджетів 166,8 млн грн.

Нагадаємо, у 2025 році автопарк України поповнився 81,3 тис. нових легкових автомобілів. Із них 56,6 тис. придбали фізичні особи, а 24,7 тис. ‒ юридичні. Порівняно з 2024 роком продажі нових легкових автомобілів приватним покупцям зросли на 28%, тоді як у корпоративному сегменті скоротилися на 2%.

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