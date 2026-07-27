В Україні оновили правила для водіїв комерційного автотранспорту: що змінилося?

В Україні з 26 липня набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та відпочинку водіїв вантажного та пасажирського автотранспорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Оновлений режим праці та відпочинку водіїв затверджено наказом №1727.

Зокрема, компанії та фізичні особи-підприємці (ФОП), які здійснюють міжнародні перевезення, відтепер зобов'язані покривати витрати на проживання водіїв у готелях під час відпочинку.

Крім того, вимоги до зберігання інформації з тахографів зросли вдвічі.

Що спрощується для перевізників

Вимоги щодо обов'язкового використання тахографів та дотримання жорстких графіків не застосовуватимуться до окремих категорій транспорту:

транспорт військових, екстрених та аварійних служб, а також перевезення у зонах бойових дій;

поштові та спеціалізовані перевезення у межах 100 км від бази;

авто до 7,5 тонн у радіусі до 100 км для власного вантажу (наприклад, розвозка хліба з пекарні), якщо керування не є основною діяльністю підприємства;

навчальний та малошвидкісний транспорт, а також внутрішні господарські рейси тривалістю до 4 годин 30 хвилин

Норми, які залишаються без змін

Водночас базові часові рамки режиму праці та відпочинку водіїв залишаються без змін:

щоденний час керування – не більше 9 годин (і до 10 годин не частіше двох разів на тиждень);

загальний час за кермом – не більше 56 годин на тиждень та 90 годин за два тижні поспіль;

перерви – обов'язковий відпочинок на 45 хвилин після 4,5 годин керування (можна ділити на блоки 15 та 30 хвилин);

обов’язкове використання справних тахографічних приладів.

Головні нововведення та смарт-тахографи

Серед ключових змін – поширення правил на водіїв та ФОП, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення на замовлення та міжнародні рейси таксі.

Крім того, оновлений режим праці та відпочинку водіїв передбачає такі вимоги:

звичайний щотижневий відпочинок тривалістю від 45 годин має забезпечуватися у належних готельних чи житлових умовах за рахунок перевізника, а не в кабіні авто;

у разі роботи з 22:00 до 06:00 тривалість зміни не може перевищувати 10 годин;

смарт-тахографи G2V2 – вантажівки для міжнародних рейсів, вперше зареєстровані в Україні після 30 червня 2026 року, зобов'язані мати смарт-тахографи другого покоління;

термін зберігання записів про час роботи та відпочинку на борту збільшено до 56 днів, а самі підприємства повинні зберігати ці дані протягом двох років.

"Запровадження європейських правил є важливим кроком до підвищення безпеки на дорогах, забезпечення гідних умов праці водіїв та подальшої інтеграції України до єдиного транспортного простору Європейського Союзу", – зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, торік Кабінет Міністрів скасував вимогу до водіїв вантажівок з причепами мати щонайменше один рік досвіду керування вантажним транспортним засобом.

Як повідомлялося, через мобілізацію та відтік населення за кордон на ринку вантажних перевезень України спостерігається дефіцит кадрів, наразі перевізникам не вистачає до 40 тис. водіїв саме категорії СЕ, розповідав заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач. За його словами, через це близько 30% вантажівок українських перевізників простоюють.

Цифровізація вантажних перевезень

У червні 2026 року набула чинності постановка Кабінету Міністрів №720.

Після двох років випробувального режиму уряд остаточно визначив чіткі правила взаємодії між державними реєстрами, цифровими операторами та бізнесом під час використання електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН).

Раніше під час Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу відбулася зустріч міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з міністром цифрового розвитку і транспорту Азербайджанської Республіки Рашадом Набієвим. Одним із ключових підсумків стало підписання Меморандуму щодо впровадження електронних дозволів на вантажні перевезення (e-Permit).

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