Підготовка до зими: В Держенергонагляді розповіли про ремонти електромереж
Планові ремонти електромереж у рамках підготовки України до осінньо-зимового періоду виконуються переважно за план-графіком.
Про це повідомили в Державній інспекції енергетичного нагляду України за результатами здійснення відповідного моніторингу.
Що передбачено ремонтами
Планові ремонти включають ремонт підстанцій, розподільних пунктів, опор і електротехнічного обладнання, заміну грозозахисного троса повітряних ліній, розчищення трас від деревно-чагарникової рослинності та інші роботи, необхідні для підтримання електромереж у належному технічному стані.
Роботи виконуються відповідно до щорічних планів-графіків.
Що вже зроблено
Так, за підсумками першого півріччя 2026 року, оператори систем розподілу (обленерго), які відповідають за ремонти, здійснили:
- ремонт понад 12,7 тис. км повітряних ліній;
- розчищення близько 22,6 тис. км трас повітряних ліній.
За результатами моніторингу Держенергонагляд надав обленерго рекомендації щодо підвищення надійності функціонування мереж.
Підготовка до зими
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним.
Зокрема, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила правила приєднання резервних джерел тепла до газорозподільних систем на період дії воєнного стану. Це рішення має прискорити альтернативне підключення об'єктів у критичних умовах.
У травні стало відомо, що підприємства тепло- та водопостачання в Україні майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення на випадок відключення загальної електромережі, однак до зими ці потреби мають бути закриті повністю.
У липні повідомлялося, що Кабінет Міністрів України вже визначив механізм використання ще 40 млрд грн, передбачених для підготовки країни до зими.
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