Підготовка до зими: В Держенергонагляді розповіли про ремонти електромереж

Планові ремонти електромереж у рамках підготовки України до осінньо-зимового періоду виконуються переважно за план-графіком.

Про це повідомили в Державній інспекції енергетичного нагляду України за результатами здійснення відповідного моніторингу.

Що передбачено ремонтами

Планові ремонти включають ремонт підстанцій, розподільних пунктів, опор і електротехнічного обладнання, заміну грозозахисного троса повітряних ліній, розчищення трас від деревно-чагарникової рослинності та інші роботи, необхідні для підтримання електромереж у належному технічному стані. Роботи виконуються відповідно до щорічних планів-графіків.

Що вже зроблено

Так, за підсумками першого півріччя 2026 року, оператори систем розподілу (обленерго), які відповідають за ремонти, здійснили:

ремонт понад 12,7 тис. км повітряних ліній;

розчищення близько 22,6 тис. км трас повітряних ліній.

За результатами моніторингу Держенергонагляд надав обленерго рекомендації щодо підвищення надійності функціонування мереж.

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Підготовка до зими

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним.

Зокрема, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила правила приєднання резервних джерел тепла до газорозподільних систем на період дії воєнного стану. Це рішення має прискорити альтернативне підключення об'єктів у критичних умовах.

У травні стало відомо, що підприємства тепло- та водопостачання в Україні майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення на випадок відключення загальної електромережі, однак до зими ці потреби мають бути закриті повністю.

У липні повідомлялося, що Кабінет Міністрів України вже визначив механізм використання ще 40 млрд грн, передбачених для підготовки країни до зими.

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