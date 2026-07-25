Кабмін визначився з використанням ще 40 мільярдів гривень на підготовку до зими

Кабінет Міністрів України вже визначив механізм використання ще 40 млрд грн, передбачених для підготовки країни до зими.

Про це повідомив міністр із відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник за результатами коорднаційної наради.

"Це ресурс, який має бути реалізований у конкретний результат – захищені об'єкти критичної інфраструктури, стійка робота систем тепло- і водопостачання, резервні джерела живлення та готовність громад працювати навіть в умовах постійних російських атак", – зазначив Калашник.

Завдання в регіонах

За словам Калашника, серед ключових завдань платів стійкості в регіонах, зокрема:

будівництво інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури,

розвиток розподіленої теплової та енергетичної генерації,

забезпечення резервними джерелами живлення систем тепло- та водопостачання,

ефективне використання бюджетних коштів.

На реалізацію комплексних планів уже спрямовали 67,8 млрд грн із державного бюджету та передбачили 9,6 млрд грн із місцевих бюджетів.

Графіки робіт

"Більшість регіонів дотримується затверджених графіків. Водночас є області, де темпи виконання робіт потребують суттєвого прискорення. До початку опалювального сезону часу небагато, тому кожен день має працювати на результат", – наголосив Калашник.

Він наголосив, що регіони, які відстають від графіків, мають невідкладно прискорити виконання робіт.

Міністерство зі свого боку щотижня здійснюватиме моніторинг реалізації проєктів, використання державних коштів та готовності кожного об'єкта до опалювального сезону.

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Раніше заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита заявив, що за шість місяців поточного року вдалося досягнути суттєвого просування в напрямку зміцнення енергетичної стійкості регіонів.

Позиція президента

При цьому президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що не задоволений виконанням Планів стійкості, які були ухвалені для того, щоб підготувати країну до зими.

"Я, чесно кажучи, між нами, поки що повністю не задоволений виконанням Планів стійкості. Я побачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатись", – сказав тоді Зеленський.

Плани стійкості

У березні тоді ще прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.

Перед тим, на засіданні Ради націоналної безпеки й оборони, були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому президент Володимир Зеленський знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, зокрема й резервних.

14 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".

На початку липня Кабінет Міністрів України поширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури. Таке рішення встановлює єдині правила виконання планів і заходів зі зміцнення стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які беруть участь у їх реалізації.

У середині червня повідомлялося, що егіони продовжують впроваджувати заходи, передбачені комплексними планами стійкості, а середній рівень їх виконання по країні на той момент становило 40%.

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