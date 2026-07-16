КМДА замовила коригування схеми теплопостачання Києва майже за 50 мільйонів

Київська міська державна адміністрація (КМДА) без конкуренції віддала підряд на розробку схеми теплопостачання столиці на суму 49,49 млн грн державному підприємству "Київоблбудінвест", роботи мають завершити до 26 грудня 2026 року.

Про це повідомляють Наші гроші.

Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА за результатами тендеру замовив коригування "Схеми теплопостачання м. Києва на період до 2030 року".

Ці роботи виконуватиме відокремлений підрозділ "Київський обласний експертний центр енергоефективності" державного підприємства "Київоблбудінвест".

Офіційна мета закупівлі – підвищення стійкості системи теплопостачання міста в умовах збройної агресії Росії проти України.

Зокрема, йдеться про розроблення резервного варіанту забезпечення теплом споживачів у зонах потужних теплоелектроцентралей (ТЕЦ) на випадок нових пошкоджень інфраструктури.

Чому тендер пройшов без конкуренції

Підряд вартістю майже 50 млн грн "Київоблбудінвест" отримало без жодного суперника, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

У виданні зазначають, що замовник виставив жорсткі вимоги для потенційних учасників тендеру.

Компанії мали надати вже виконаний аналогічний договір на розробку схеми теплопостачання міст, підтвердити наявність дорогого ліцензійного софту для гідравлічних розрахунків, а також показати річний дохід, який становить не менше 45% від вартості цього підряду.

Що цьому передувало

Це вже далеко не перші бюджетні мільйони, які виділяють цій структурі на роботу зі схемою теплопостачання столиці:

у 2019 році Департамент КМДА через торги замовив "Київському обласному експертному центру енергоефективності" первинну розробку цієї схеми за 17,09 млн грн. Роботи завершили наприкінці 2020 року;

Роботи завершили наприкінці 2020 року; у 2024 році цей же підрядник виграв перше коригування схеми за 10,50 млн грн, де метою вже тоді вказували зміну пріоритетів через російську агресію. Послуги надали до кінця 2025 року.

Тепер, у 2026 році, на оновлення цього ж документа виділили суму, яка майже втричі перевищує вартість його початкової розробки та першого коригування.

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Підготовка до зими

Підготовка до опалювального сезону 2026/27 року, який стане вже п’ятим періодом в умовах повномасштабної війни, наразі триває по всій країні.

За даними віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, до роботи вже підготовлено майже 2600 котелень.

Фінансування

Кабмін у липні 2026 року затвердив механізм використання 40 млрд грн на підготовку країни до опалювального сезону.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів виділив Києву додатково 2 млрд грн на підготовку до зими. Додаткові фінансові ресурси для столиці мають бути використані для захисту населення від можливих перебоїв із теплопостачанням у зимовий період.

Раніше уряд України направив із резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним.

Зокрема, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила правила приєднання резервних джерел тепла до газорозподільних систем на період дії воєнного стану. Це рішення має прискорити альтернативне підключення об'єктів у критичних умовах.

У травні стало відомо, що підприємства тепло- та водопостачання в Україні майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення на випадок відключення загальної електромережі, однак до зими ці потреби мають бути закриті повністю.

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