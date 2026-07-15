Будинки зможуть самостійно регулювати тепло: Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада України ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Тепер у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення, обов'язково встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти (ІТП).

Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці, тому мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці.

При цьому закон чітко визначає, що обслуговувати та утримувати ці теплові пункти в належному стані повинні теплотранспортуючі організації.

Окрім встановлення ІТП, новий закон передбачає:

державну підтримку розвитку та модернізації централізованого опалення;

стимулювання переходу на відновлювані джерела енергії та використання когенераційних установок, що виробляють одночасно тепло та електрику;

спрощення залучення інвестицій у ремонт і оновлення тепломереж;

зміну підходів до формування тарифів на теплову енергію та гарячу воду для підвищення їхньої прозорості.

Такі зміни мають допомогти комунальним підприємствам знизити втрати тепла під час його транспортування, а споживачам – отримувати якісніші послуги за менші гроші.

У Раді вважають, що це наблизить українську комунальну інфраструктуру до європейських стандартів енергозбереження.

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Енергомодернізація в Україні

Паралельно в Україні вже діє державна програма з підвищення енергоефективності державних установ.

Нагадаємо, в межах програми вже 455 бюджетних будівель по всій країні вже отримали спеціальні енергетичні сертифікати.

Сертифікати допоможуть визначити, де саме будівлі втрачають тепло та як краще провести їхню модернізацію, щоб зменшити витрати на опалення та електрику.

Енергоефективність в Україні

Як повідомлялося, торік Кабінет Міністрів встановив цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади.

У липні Кабінет Міністрів схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року.

У травні Міністерство економіки анонсувало запуск "Зеленої платформи", на якій розміщатимуть програми з енергомодернізації.

У червні стало відомо, що Фонд енергоефективності України отримає фінансову підтримку у розмірі 18 млн євро від Європейського Союзу та Міжнародної кліматичної ініціативи уряду Німеччини, що включає інвестиційні гранти та технічну допомогу.

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