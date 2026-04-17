В Україні стартувала державна програма з енергосертифікації будівель. Для чого потрібні сертифікати?

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України спільно з АТ "Фонд декарбонізації України" реалізують державну програму, в межах якої 455 державних будівель отримали енергетичні сертифікати за кошти Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Як розповіла голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва, енергосертифікати отримали лікарені, університети, пожежні частини та ряд будівель державних установ.

"Це саме ті місця, куди щодня приходять люди, там має бути тепло, світло та комфорт. Серед сертифікованих будівель є й дитячі садочки. В Кропивницькому, Києві, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях", – сказала Замазєєва.

Що таке енергосертифікат

Енергетичний сертифікат дозволяє оцінити фактичне енергоспоживання будівлі, зрозуміти рівень витрат на її утримання та визначити клас енергоефективності.

Також документ містить практичні рекомендації щодо зменшення споживання енергії, розрахунки необхідних заходів, їхньої вартості та очікуваного ефекту.

Сертифікати формуються та зберігаються в Реєстрі будівельної діяльності щодо інформації про сертифікат із енергоефективності Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

Для чого він потрібен

Дані можуть використовуватися органами державної влади та місцевого самоврядування для планування бюджетних витрат, формування програм енергомодернізації та визначення пріоритетних об’єктів для інвестицій.

Наявність енергетичного сертифіката є однією з обов'язкових умов для участі в державних програмах підтримки, зокрема для отримання пільгових кредитів, грантів або компенсацій на утеплення чи модернізацію систем опалення.

"Далі – найважливіше: перетворити ці сертифікати на реальні проєкти. Адже наявність таких сертифікатів є однією із обов'язкових умов для подальшої пріоритизації у виборі необхідних заходів та залучення інвестицій. За умови комплексної термомодернізації таких об'єктів до нормативного класу "С", питоме скорочення споживання енергоресурсів становить від 40% до 70%", – наголосила Замазєєва.

Держенергоефективності вже зібрало близько 3 тис. заявок на подальшу сертифікацію будівель державних установ по всій країні.

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Енергоефективність в Україні

Як повідомлялося, в жовтні минулого року Фонд декарбонізації України та Фонд енергоефективності підписали перший договір про надання державної фінансової допомоги для енергомодернізації багатоквартирного будинку в місті Луцьк Волинської області.

Раніше Кабінет Міністрів встановив цільовий показник економії енергії в будівлях органів державної влади.

У липні Кабінет Міністрів схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року.

У травні Міністерство економіки анонсувало запуск "Зеленої платформи", на якій розміщатимуть програми з енергомодернізації.

У червні стало відомо, що Фонд енергоефективності України отримає фінансову підтримку у розмірі 18 млн євро від Європейського Союзу та Міжнародної кліматичної ініціативи уряду Німеччини, що включає інвестиційні гранти та технічну допомогу.