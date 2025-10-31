Мешканці зможуть економити до 682 тисяч на енергоносіях: Підписано перший договір для ОСББ від Фонду декарбонізації

Фонд декарбонізації України та Фонд енергоефективності підписали перший договір про надання державної фінансової допомоги для енергомодернізації багатоквартирного будинку в місті Луцьк Волинської області.

Як повідомили в Держенергоефективності, проєкт передбачає комплексну енергомодернізацію будинку – утеплення фасаду, гідро- та теплоізоляцію даху, а також заміну зовнішніх дверей у місцях загального користування.

За висновками енергоаудиту, після модернізації мешканці зможуть щороку заощаджувати понад 682 тис. грн на енергоносіях.

Для утеплення будинку будуть використовуватися матеріали українського виробництва.

Загальний бюджет проєкту становить 12,7 млн грн, із яких:

30% – пільговий кредит від Фонду декарбонізації України;

70% – кошти ОСББ, що компенсуються Фондом енергоефективності за програмою "Енергодім".

Умови кредитування для ОСББ наступні:

процентна ставка – 9% річних;

відстрочка платежів на 12 місяців;

строк кредиту – до 10 років;

частка фінансування – 30% вартості проєкту, решту 70% компенсує Фонд енергоефективності після реалізації заходів у межах програми "Енергодім".

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів встановив цільовий показник економії енергії в будівлях органів державної влади.

У липні Кабінет Міністрів схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року.

У травні Міністерство економіки анонсувало запуск "Зеленої платформи", на якій розміщатимуть програми з енергомодернізації.

У червні стало відомо, що Фонд енергоефективності України отримає фінансову підтримку у розмірі 18 млн євро від Європейського Союзу та Міжнародної кліматичної ініціативи уряду Німеччини, що включає інвестиційні гранти та технічну допомогу.