НБУ ввів у обіг нову монету, присвячену пам’яті закатованих або загиблих у полоні. ФОТО
Національний банк України з 28 липня цього року вводить у обіг нову обігову пам'ятну монету з нагоди Дня вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.
Як повідомили в Нацбанку, назва монети – "Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні".
Монета увічнює пам'ять про всіх військових та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Росії проти України.
Дизайн монети
Монета, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, має номінал 10 грн.
Аверс цієї монети ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року.
Ревер монети зображає ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. Частини ланцюга піднімаються вгору і трансформуються в силуети птахів – образи незламного духу, героїзму та світлого переходу у вічність тих, хто віддав своє життя за Україну. По колу розміщено напис "Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні".
Художник реверсу монети – Микола Коваленко, художник аверсу – Володимир Дем'яненко.
Скульптор – Володимир Дем'яненко.
Обіг монети
Пам'ятна монета "Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні" є законним платіжним засобом на території України, приймається всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень.
У готівковий обіг поступово введуть 2 млн таких обігових пам'ятних монет.
Інші монети
Як повідомлялося, наприкінці червня Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету "30 років Конституції України".
Також Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету "Господарська юстиція України", присвячену 35-річчю становлення в Україні системи господарських судів.
20 травня Нацбанк ввів у обіг нову пам'ятну монету "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль