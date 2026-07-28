НБУ ввів у обіг нову монету, присвячену пам’яті закатованих або загиблих у полоні. ФОТО

Національний банк України з 28 липня цього року вводить у обіг нову обігову пам'ятну монету з нагоди Дня вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.

Як повідомили в Нацбанку, назва монети – "Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні".

Монета увічнює пам'ять про всіх військових та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Дизайн монети

Монета, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, має номінал 10 грн.

Аверс цієї монети ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року.

Ревер монети зображає ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. Частини ланцюга піднімаються вгору і трансформуються в силуети птахів – образи незламного духу, героїзму та світлого переходу у вічність тих, хто віддав своє життя за Україну. По колу розміщено напис "Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні".

Художник реверсу монети – Микола Коваленко, художник аверсу – Володимир Дем'яненко.

Скульптор – Володимир Дем'яненко.

Обіг монети

Пам'ятна монета "Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні" є законним платіжним засобом на території України, приймається всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень.

У готівковий обіг поступово введуть 2 млн таких обігових пам'ятних монет.





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Інші монети

Як повідомлялося, наприкінці червня Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету "30 років Конституції України".

Також Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету "Господарська юстиція України", присвячену 35-річчю становлення в Україні системи господарських судів.

20 травня Нацбанк ввів у обіг нову пам'ятну монету "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри".

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