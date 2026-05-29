НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету, присвячену господарським судам. ФОТО

Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету "Господарська юстиція України", присвячену 35-річчю становлення в Україні системи господарських судів.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Номінал монети – 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу.

Дизайн монети

На аверсі головним елементом є геометрична форма квадрата, що символізує юрисдикцію як основу правової системи. Додаткові абстрактні елементи формують середовище хаосу та зовнішніх впливів.

"Уся композиція метафорично ілюструє стабільність у світі постійних змін", – зазначили в НБУ.

На реверсі зображена архітектурна колона, що уособлює непохитність правової системи. Ліворуч від колони написи: "35" та "Господарська юстиція України". Знизу напис: "Досвід/ Довіда/Дієвість" (півколом), що відображає ключові цінності господарської юстиції.

Дизайн – Тетяна Балута.

Де купити

Тираж монет – до 50 тис. штук.

Придбати їх можна буде з 2 червня в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб'юторів.







