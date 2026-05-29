Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
302 12

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету, присвячену господарським судам. ФОТО

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету, присвячену господарським судам

Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету "Господарська юстиція України", присвячену 35-річчю становлення в Україні системи господарських судів.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Номінал монети – 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу.

Дизайн монети

На аверсі головним елементом є геометрична форма квадрата, що символізує юрисдикцію як основу правової системи. Додаткові абстрактні елементи формують середовище хаосу та зовнішніх впливів.

"Уся композиція метафорично ілюструє стабільність у світі постійних змін", – зазначили в НБУ.

На реверсі зображена архітектурна колона, що уособлює непохитність правової системи. Ліворуч від колони написи: "35" та "Господарська юстиція України". Знизу напис: "Досвід/ Довіда/Дієвість" (півколом), що відображає ключові цінності господарської юстиції.

Дизайн – Тетяна Балута.

Де купити

Тираж монет – до 50 тис. штук.

Придбати їх можна буде з 2 червня в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб'юторів. 

НБУ ввів у обіг нову пам'ятну монету, присвячену господарським судам
НБУ ввів у обіг нову пам'ятну монету, присвячену господарським судам
НБУ ввів у обіг нову пам'ятну монету, присвячену господарським судам

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Інші монети

Як повідомлялося, Національний банк України з 26 травня ввів у обіг дві нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її регіонам.

раніше в травні Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету "Український авангард. Олександра Екстер", присвячену видатній українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю ар-деко – Олександрі Екстер, яскравій постаті європейського авангарду XX століття.

Нагадаємо, 20 травня Нацбанк ввів у обіг нову пам'ятну монету "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри".

Раніше, 15 травня, НБУ ввів у обіг дві нові пам'ятні монети: "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен".

Наприкінці квітня Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Зубр", яка увійшла до серії "Флора і фауна України".

Національний банк України 24 лютого ввів у обіг три нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої регіонам України.

Автор: 

гроші (562) монети (213) НБУ (9727)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Досвід.Довіра.Дієвість ...яка ницість )) 3Д

НБУ пишного - випускай вже монету міндіч і ZеГопкомпанія
показати весь коментар
29.05.2026 21:11 Відповісти
+2
Баригам свої причуди
показати весь коментар
29.05.2026 21:08 Відповісти
+2
цей пишний з глузду з'їхав чи знущається над українцями ?

курва !

.
показати весь коментар
29.05.2026 21:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Баригам свої причуди
показати весь коментар
29.05.2026 21:08 Відповісти
Досвід.Довіра.Дієвість ...яка ницість )) 3Д

НБУ пишного - випускай вже монету міндіч і ZеГопкомпанія
показати весь коментар
29.05.2026 21:11 Відповісти
а ..і ще чекаю на золоту монету "Династія" *****
показати весь коментар
29.05.2026 21:13 Відповісти
цей пишний з глузду з'їхав чи знущається над українцями ?

курва !

.
показати весь коментар
29.05.2026 21:12 Відповісти
На монеті треба було процитувати статтю о хабарництві УК з однієї сторони, і число ув'язнених судей і скільки років вони відсидили-- с другої. Оце було б діло
показати весь коментар
29.05.2026 21:17 Відповісти
на монетах немає барельєфів видатних суддів України:
вовка, князєва і т.д.

одним словом, дизайн ніякий і тема українського суда - самого справедливого і чесного в світі НЕ розкрита !

.
показати весь коментар
29.05.2026 21:21 Відповісти
Укрпошта малює марки а НБУ штампує монети, ось і всі досягнення "потужних менеджерив".
показати весь коментар
29.05.2026 21:17 Відповісти
з міліонними зарплатами...

.
показати весь коментар
29.05.2026 21:22 Відповісти
А коли печерському суду вже пишний випусте монету? Я, ****, дочекаюсь чи ні?!
показати весь коментар
29.05.2026 21:22 Відповісти
Значить на черзі випуск пам'ятної монети прокурорамм-інвалідам. Ну, а що, якщо знущаться, то вже знущатися на-повну. Апофеозом цього дійства - чеканка монети, на котрій зображений найвеличніший з найвеличніших, граючий піпіською на піаніно.
показати весь коментар
29.05.2026 21:31 Відповісти
Фігня - суддям не сподабається!
З одного боку треба - рука руку миє, з іншого - гора баксів...
показати весь коментар
29.05.2026 21:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 