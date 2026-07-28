Українське виноробство відновлюється: переробка винограду зросла на 25% – дослідження

У 2025 році українська виноробна галузь продемонструвала ознаки відновлення: обсяги переробки винограду зросли на 25,4% порівняно з попереднім роком і сягнули 40 тис. тонн.

Про це повідомляє Drinks+ з посиланням на дані дослідження ринку вина України.

Попри те, що з 2019 по 2025 рік середньорічне скорочення обсягів переробки становило 24%, показники минулого року свідчать про перелом негативного тренду.

Динаміка площ та регіональна структура

Площі під насадженнями зазнали суттєвого скорочення у 2022-2023 роках (на 20,9% та 23,9% відповідно).

У 2024 році було зафіксовано часткове відновлення на 6,6%, проте у 2025 році площі під технічним виноградом скоротилися ще на 1%, а під столовим – на 44%.

Середня врожайність винограду по країні становить 40,4 центнера з гектара (ц/га).

Ключовими регіонами для вітчизняного виноградарства залишаються:

Одеська область – 9 тис. га (урожайність – 29,5 ц/га, валовий збір – 348,5 тис. ц);

– 9 тис. га (урожайність – 29,5 ц/га, валовий збір – 348,5 тис. ц); Миколаївська область – 3,1 тис. га (урожайність – 49,9 ц/га, валовий збір – 136,4 тис. ц);

– 3,1 тис. га (урожайність – 49,9 ц/га, валовий збір – 136,4 тис. ц); Закарпатська область – 0,7 тис. га (урожайність – 14,1 ц/га, валовий збір – 14,8 тис. ц).

Сорти-лідери та структура виробництва

Найбільшу стійкість до скорочення площ (падіння не перевищило 15%) продемонстрували сорти Аліготе, Ркацителі, Шардоне, Сапераві північний та Одеський Чорний.

Найвищі показники масової концентрації цукрів у 2025 році зафіксували у сортів Трамінер Рожевий, Совіньйон, Мерло, Одеський Чорний та Каберне Совіньйон.

У структурі виробництва виноматеріалів за 2025 рік 68,3% припадає на столові виноматеріали, а близько 25% – на ігристі.

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Нагадаємо, з початку року в Україні ухвалили 42 рішення на 215,4 млн грн на розвиток садів та теплиць.

Зокрема це 22 гранти на 89 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, ще 20 рішень – 126,5 млн грн на розвиток тепличного господарства.

Як повідомлялося раніше, з початку 2026 року в Україні почали діяти оновлені правила для виробників винограду та виноробної продукції.

Одним із ключових положень Закону є охорона географічних зазначень.

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