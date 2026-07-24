Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
20 0

Фонд держмайна продає виноробний завод у Одеській області. ФОТО

Фонд держмайна продає виноробний завод на Одещині

Фонд державного майна України проведе онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Котовський виноробний завод" у Одеській області.

Як повідомили в Фонді, торги відбудуться 28 липня цього року.

Стартова ціна об'єкту складає 24,82 млн грн.

Що входить до лоту

Майновий комплекс включає в себе, зокрема:

  • 19 об'єктів нерухомого майна (будівлі та споруди),
  • 177 одиниць рухомого майна,
  • 2 транспортні засоби,
  • об'єкт незавершеного будівництва.

Загальна площа будівель складає 6,29 тис. кв. м.

Перспективи діяльності

У Фонда наголосили, що завдяки значному майновому комплексу та виробничій інфраструктурі об'єкт відкриває широкі можливості для реалізації інвестиційних проєктів;

  • відновлення виноробного виробництва;
  • створення підприємства з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
  • організації логістичного або складського комплексу;
  • розвитку виробничого чи промислового майданчика;
  • реалізації іншого комерційного проєкту.

Фонд держмайна продає виноробний завод на Одещині
Фонд держмайна продає виноробний завод на Одещині
Фонд держмайна продає виноробний завод на Одещині
Фонд держмайна продає виноробний завод на Одещині
Фонд держмайна продає виноробний завод на Одещині
Фонд держмайна продає виноробний завод на Одещині

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, в березні 2026 року Фонд державного майна України виставив на онлайн-аукціон із приватизації єдиний майновий комплекс структурного підрозділу державного підприємства "Саратський виноробний завод" в Одеській області.

Виноробство в Україні

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні почали діяти оновлені правила для виробників винограду та виноробної продукції. Закон України "Про виноград, вино та продукти виноградарства" запроваджує сучасні вимоги до вирощування винограду, виробничих процесів, маркування й обігу вина, а також гармонізує національну систему з європейськими стандартами.

Також повідомлялося, з 1 січня 2026 року Україна офіційно відмовилася від використання радянських географічних зазначень: "коньяк", "шампанське", "портвейн", "херес". Самі напої залишаються на ринку – змінюються лише назви, які юридично не належали Україні. Українська продукція надалі буде представлена під міжнародно визнаними й коректними найменуваннями "бренді" та "ігристе вино".

В Україні за роки повномасштабної війни з'явилося близько 70 нових виноробних підприємств.

Читайте також: На сади, виноградники та теплиці виділено грантів на 183 мільйони

Автор: 

алкоголь (432) аукціон (1417) вино (141) завод (869) Одеська область (310) торги (158)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 