Фонд держмайна продає виноробний завод у Одеській області. ФОТО
Фонд державного майна України проведе онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Котовський виноробний завод" у Одеській області.
Як повідомили в Фонді, торги відбудуться 28 липня цього року.
Стартова ціна об'єкту складає 24,82 млн грн.
Що входить до лоту
Майновий комплекс включає в себе, зокрема:
- 19 об'єктів нерухомого майна (будівлі та споруди),
- 177 одиниць рухомого майна,
- 2 транспортні засоби,
- об'єкт незавершеного будівництва.
Загальна площа будівель складає 6,29 тис. кв. м.
Перспективи діяльності
У Фонда наголосили, що завдяки значному майновому комплексу та виробничій інфраструктурі об'єкт відкриває широкі можливості для реалізації інвестиційних проєктів;
- відновлення виноробного виробництва;
- створення підприємства з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
- організації логістичного або складського комплексу;
- розвитку виробничого чи промислового майданчика;
- реалізації іншого комерційного проєкту.
Як повідомлялося, в березні 2026 року Фонд державного майна України виставив на онлайн-аукціон із приватизації єдиний майновий комплекс структурного підрозділу державного підприємства "Саратський виноробний завод" в Одеській області.
Виноробство в Україні
Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні почали діяти оновлені правила для виробників винограду та виноробної продукції. Закон України "Про виноград, вино та продукти виноградарства" запроваджує сучасні вимоги до вирощування винограду, виробничих процесів, маркування й обігу вина, а також гармонізує національну систему з європейськими стандартами.
Також повідомлялося, з 1 січня 2026 року Україна офіційно відмовилася від використання радянських географічних зазначень: "коньяк", "шампанське", "портвейн", "херес". Самі напої залишаються на ринку – змінюються лише назви, які юридично не належали Україні. Українська продукція надалі буде представлена під міжнародно визнаними й коректними найменуваннями "бренді" та "ігристе вино".
В Україні за роки повномасштабної війни з'явилося близько 70 нових виноробних підприємств.
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