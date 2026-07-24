Фонд держмайна продає виноробний завод у Одеській області. ФОТО

Фонд державного майна України проведе онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Котовський виноробний завод" у Одеській області.

Як повідомили в Фонді, торги відбудуться 28 липня цього року.

Стартова ціна об'єкту складає 24,82 млн грн.

Що входить до лоту

Майновий комплекс включає в себе, зокрема:

19 об'єктів нерухомого майна (будівлі та споруди),

177 одиниць рухомого майна,

2 транспортні засоби,

об'єкт незавершеного будівництва.

Загальна площа будівель складає 6,29 тис. кв. м.

Перспективи діяльності

У Фонда наголосили, що завдяки значному майновому комплексу та виробничій інфраструктурі об'єкт відкриває широкі можливості для реалізації інвестиційних проєктів;

відновлення виноробного виробництва;

створення підприємства з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;

організації логістичного або складського комплексу;

розвитку виробничого чи промислового майданчика;

реалізації іншого комерційного проєкту.













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Як повідомлялося, в березні 2026 року Фонд державного майна України виставив на онлайн-аукціон із приватизації єдиний майновий комплекс структурного підрозділу державного підприємства "Саратський виноробний завод" в Одеській області.

Виноробство в Україні

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні почали діяти оновлені правила для виробників винограду та виноробної продукції. Закон України "Про виноград, вино та продукти виноградарства" запроваджує сучасні вимоги до вирощування винограду, виробничих процесів, маркування й обігу вина, а також гармонізує національну систему з європейськими стандартами.

Також повідомлялося, з 1 січня 2026 року Україна офіційно відмовилася від використання радянських географічних зазначень: "коньяк", "шампанське", "портвейн", "херес". Самі напої залишаються на ринку – змінюються лише назви, які юридично не належали Україні. Українська продукція надалі буде представлена під міжнародно визнаними й коректними найменуваннями "бренді" та "ігристе вино".

В Україні за роки повномасштабної війни з'явилося близько 70 нових виноробних підприємств.

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