Фонд держмайна виставив на продаж виноробний завод у Одеській області. ФОТО

Фонд державного майна України оголосив онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства "Саратський виноробний завод" в Одеській області.

Як ідеться в повідомленні Фонду, торги відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі" 10 березня 2026 року.

Прийом заявок триває до 9 березня, 20:00.

Стартова ціна лота складає 10,17 млн грн без ПДВ.

Про об'єкт

Комплекс знахоить за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Байрамча, вулиця Молодіжна, 45.

Основним видом діяльності є виробництво виноградних вин. Наразі об'єкт перебуває в оренді у ТОВ "Дорінвест", яке займається виробництвом виноградних вин.

Номенклатура продукція: виноматеріали коньячні та столові.

До складу комплексу входять:

нерухоме майно: адміністративна будівля, цех переробки винограду, склади, гараж, котельня та інші споруди (понад 1181,5 кв. м);

рухоме майно: виробниче та технологічне обладнання, ємності та резервуари, енергетичне та господарське майно загальною кількістю 114 одиниць;

земельна ділянка: 1,57 га (згідно з договором оренди).

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Виноробство в Україні

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні почали діяти оновлені правила для виробників винограду та виноробної продукції. Закон України "Про виноград, вино та продукти виноградарства" запроваджує сучасні вимоги до вирощування винограду, виробничих процесів, маркування й обігу вина, а також гармонізує національну систему з європейськими стандартами.

Також повідомлялося, з 1 січня 2026 року Україна офіційно відмовилася від використання радянських географічних зазначень: "коньяк", "шампанське", "портвейн", "херес". Самі напої залишаються на ринку – змінюються лише назви, які юридично не належали Україні. Українська продукція надалі буде представлена під міжнародно визнаними й коректними найменуваннями "бренді" та "ігристе вино".

В Україні за роки повномасштабної війни з'явилося близько 70 нових виноробних підприємств.

Інші об'єкти приватизації

Як повідомлялося, Фонд державного майна України за минулий тиждень провів 8 аукціонів із приватизації в системі "Prozorro.Продажі". Загальна сума переможних ставок становила 395,84 млн грн. Загалом у торгах змагалися 27 учасників, а конкуренція на аукціонах сприяла зростанню ціни в 9 разів.

На початку лютого цього року Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства "Крисківський спиртовий завод" у Чернігівській області.

Перед тим стало відомо, що Фонд держмайна провів онлайн-аукціон із приватизації бази відпочинку "Наука" площею 789,9 кв. м в Одеській області. За лот змагалися 26 учасників, що призвело до збільшення ціни до 10,2 млн грн. Окрім цього, покупець мав сплатити ПДВ у розмірі 2,04 млн грн.