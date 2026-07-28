Південний гірничо-збагачувальний комбінат призупиняє видобуток через атаки Росії на судна

ПрАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (Південний ГЗК) розпочав процес призупинення видобутку залізорудної сировини та тимчасового скорочення виробничих потужностей.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Чому зупинили видобуток

Рішення ухвалено через постійні атаки Росії на цивільні торговельні судна, які прямують в українські чорноморські порти, що призвело до фактичного блокування їхньої роботи.

Компанія продовжить виконувати зобов’язання перед співробітниками й партнерами та відновить видобуток, коли дозволить безпекова ситуація.

У компанії зазначили, що призупинення видобутку стало вимушеним заходом, який максимально відтермінували.

Від початку повномасштабного вторгнення комбінат постійно працював в умовах низки критичних чинників:

ворожі обстріли;

перебої з енергозабезпеченням;

стрімке зростання вартості логістики;

запровадження європейського механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM);

посилення квот Європейського Союзу на продукцію українського ГМК.

У липні 2026 року до цих викликів додалося значне погіршення безпекової ситуації для морської логістики, яка проходить через українські чорноморські порти.

"Країна-агресор розпочала систематичні ракетні удари по міжнародних торговельних суднах. За даними з відкритих джерел, під удари потрапили щонайменше 12 цивільних кораблів, які прямували в українські порти. Серед постраждалих суден опинилися й ті, що перевозили продукцію української металургійної галузі", – повідомили на підприємстві.

Дії агресора призвели до призупинення морського судноплавства в чорноморські порти України через побоювання судновласників щодо безпеки своїх екіпажів.

Водночас як у портах, так і на складах Південного ГЗК накопичилося декілька суднових партій залізної руди, яка мала йти на експорт.

Через неможливість накопичувати видобуту продукцію комбінат був змушений тимчасово призупинити роботу.

Робота з працівниками та звернення до влади

З огляду на тимчасове призупинення видобутку, який планують відновити в серпні 2026 року, компанія залучить працівників до ремонтних і регламентних робіт.

Розв’язання цього питання потребує спільної та проактивної роботи української держави та міжнародних партнерів.

Колектив Південного ГЗК звернувся до президента України, уряду та парламентарів із закликом вжити максимальних заходів щодо захисту портової інфраструктури і торговельних суден від ворожих атак.

"Деблокування логістичних маршрутів для українських чорноморських портів є надважливим завданням для сталої роботи не тільки гірничо-металургійної галузі, але і всієї української економіки. Експортно-орієнтовані галузі, як металургія чи аграрний сектор, не можуть повноцінно відвантажувати свою продукцію клієнтам без можливості використовувати морські порти держави", – наголосили на комбінаті.

У компанії підкреслили, що це питання не тільки виживання окремих бізнесів, але й податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, постачання валютної виручки в країну та продовження комплексної допомоги Силам оборони України та місцевим громадам.

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Як повідомлялось раніше, світові ціни на залізну руду знизилися до найнижчого рівня за останні два місяці. Тиск на ринок посилили зростання пропозиції та сезонне ослаблення попиту на сталь.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року Україна експортувала 30,99 млн тонн залізної руди на $2,34 млрд.

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