Логістичний бізнес змінює свої операційні процеси через безпекові виклики

Міжнародний та український бізнес змінює свої операційні процеси з огляду на безпекові ризики. Так, ракетні удари Росії, які останнім часом спрямовані серед іншого й на логістичну інфраструктуру, впливають на стабільність маршрутів, прогнозованість термінів доставки, безпеку вантажів та безперервність операцій.

Про це розповіла експертка з питань логістики в Meest China Тетяна Лис, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Лис, бізнес впроваджує такі зміни, щоб залишитись у безпеці.

Ключові зміни

Серед найпоширеніших напрямків Лис назвала, зокрема:

диверсифікацію логістичних маршрутів,

створення резервних складів у країнах Європейського Союзу,

перегляд підходів до управління запасами та складською логістикою (розподіл продукції на декілька складів, аби в разі пошкодження одного з них не втратити весь товар).

Окрім того, ще однією тенденцією є скорочення часу перебування товарів на складах.

"Бізнес прагне організовувати логістику таким чином, щоб вантажі після надходження якнайшвидше передавалися кінцевим отримувачам. Це дозволяє не лише прискорити поставки, а й суттєво знизити ризики, пов'язані зі зберіганням товарів в умовах постійної загрози обстрілів", – зазначила Лис.

Страхове покриття

Збільшення страхового покриття, включно з воєнними ризиками (зокрема й укладання додаткових угод, що зобов'язують логістичного оператора компенсувати вартість втраченого товару у разі настання страхового випадку), за словами Лис, також є суттєвим напрямком.

Гнучкість у рішеннях

Загалом же загострення ситуації з російськими обстрілами для логістичних операторів означає необхідність бути максимально гнучкими.

"Клієнти сьогодні очікують не лише перевезення вантажу, а й швидкого інформування, альтернативних маршрутів, прозорого трекінгу, консультацій щодо мінімізації ризиків та готовності оперативно реагувати на будь-які зміни", – підсумувала Лис.

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Руйнування складів

Раніше повідомлялося, що через пошкодження понад 500 тис. кв. м логістичної нерухомості ракетними ударами Росії за останній рік в Україні очікується зростання орендних ставок на склади на 10-12%.

Нагадаємо, в Україні лише за пів року зазнали руйнувань понад 300 тис. кв. м складських площ, а посилення атак Росії на українську логістику за останні два місяці призвело до зростання втрат у цьому сегменті.

Таким чином, втрати 2026 року вже можуть наближатися до рівня 2022 року, коли складський сегмент зазнав найбільших збитків за роки війни. Тоді лише в Київській області ворог знищив 400 тис. кв. м професійних складських площ.

Наслідки обстрілів

Як повідомлялося, що в ніч на 19 липня внаслідок російського обстрілу було зруйновано склад компанії GoodWine, яка спеціалізується на продажі вин та преміальних продуктів.

У ніч на 2 липня, внаслідок прямого влучення російської ракети було повністю знищено центральний склад іншої відомої мережі виномаркетів – OKWINE.

Також повідомлялося, що через російську атаку в ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалися книги видавництва BookChef. Більшість накладу, а це приблизно 800 тис. книг було знищено.

Росія 1 липня завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено логістичний хаб виробника туалетного паперу та інших засобів гігієни "Сніжна панда".

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 8 липня був знищений склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна".

Під час ранкового обстрілу Кривого Рогу 7 липня руйнувань зазнав логістичний об'єкт компанії "Нова пошта". Компанія офіційно зобов'язалася повністю компенсувати клієнтам вартість втрачених посилок відповідно до їхньої оголошеної вартості.

У ніч на 6 липня внаслідок чергової російської атаки у місті Вишневе Київської області зазнала пошкоджень будівля офіційного дилерського центру Honda.

Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 19 липня мережа гастромаркетів Winetime повністю втратила свій основний логістичний комплекс та товарні запаси.

Також у ту саму ніч було знищено склад видавництва "Книголав" – видавництво втратило майже 250 тис. книжок.

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