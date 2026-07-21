Мережа Winetime зазнала 300 мільйонів збитків через російську атаку

Унаслідок ворожого обстрілу мережа гастромаркетів Winetime повністю втратила свій основний логістичний комплекс та товарні запаси.

Про це повідомили в компанії.

Унаслідок ворожої атаки основний склад Winetime та значні товарні запаси були повністю знищені. Серед співробітників компанії постраждалих немає.

У мережі зазначили, що це вже третя велика втрата бізнесу через російські обстріли з початку повномасштабного вторгнення.

Через знищення основного складу компанія Winetime вимушена переглянути плани розвитку. Зокрема, під питанням опинилося відкриття чотирьох нових гастромаркетів, заплановане до кінця 2026 року.

Наразі головним пріоритетом компанії є повна перебудова логістичного ланцюга для мінімізації подібних ризиків у майбутньому.

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Атака на Київ у ніч на 19 липня

Нагадаємо, у столиці вночі лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку, в місті спалахнули пожежі. Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

Інші руйнування

Як повідомлялось раніше, внаслідок російського обстрілу було зруйновано склад компанії GoodWine, яка спеціалізується на продажі вин та преміальних продуктів.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок за останній час. Лише на початку місяця, у ніч на 2 липня, внаслідок прямого влучення російської ракети було повністю знищено центральний склад іншої відомої мережі виномаркетів – OKWINE.

Також повідомлялося, що через російську атаку в ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалися книги видавництва BookChef. Більшість накладу, а це приблизно 800 тис. книг було знищено.

Росія 1 липня завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено логістичний хаб виробника туалетного паперу та інших засобів гігієни "Сніжна панда".

У середині червня внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" в Києві.

Окрім того, Київський картонно-паперовий комбінат – (ККПК, Обухів Київської області) – 3 квітня був атакований Росією, і внаслідок цього виробничий процес на потужностях підприємства тимчасово призупиняли.

Також повідомлялося, що внаслідок масованої атаки Росії в ніч на 24 травня серйозно постраждав складський комплекс FIM Service у селі Чайка Київської області – після влучання виникла масштабна пожежа.

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