Наемники РФ обстреляли Новомихайловку: ранены двое украинских воинов, - пресс-центр ОС
Украинские военнослужащие дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются
Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и коварно обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и им предоставлена надлежащая медицинская помощь.
"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - украинские военнослужащие дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ОС.
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