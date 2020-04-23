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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли Новомихайловку: ранены двое украинских воинов, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли Новомихайловку: ранены двое украинских воинов, - пресс-центр ОС

Украинские военнослужащие дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и коварно обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

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Воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - украинские военнослужащие дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ОС.

Наемники РФ обстреляли Новомихайловку: ранены двое украинских воинов, - пресс-центр ОС 01

Автор: 

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Топ комментарии
+4
Одужання хлопцям.......
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23.04.2020 16:04 Ответить
+3
найскорішого одужання українським воїнам...
гори-палай в пеклі вата, яка закликала в наш дім чужого солдата...
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23.04.2020 15:49 Ответить
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найскорішого одужання українським воїнам...
гори-палай в пеклі вата, яка закликала в наш дім чужого солдата...
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23.04.2020 15:49 Ответить
Одужання хлопцям.......
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23.04.2020 16:04 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
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23.04.2020 22:43 Ответить
 
 