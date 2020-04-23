Найманці РФ обстріляли Новомихайлівку: поранено двох українських воїнів, - пресцентр ОС

Українські військовослужбовці дали окупантам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та підступно обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Воїни оперативно доставлені у військово-медичний заклад і їм надана належна медична допомога.

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"Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися - українські військовослужбовці дали окупантам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ОС.