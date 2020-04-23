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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли Новомихайлівку: поранено двох українських воїнів, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли Новомихайлівку: поранено двох українських воїнів, - пресцентр ОС

Українські військовослужбовці дали окупантам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та підступно обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Воїни оперативно доставлені у військово-медичний заклад і їм надана належна медична допомога.

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"Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися - українські військовослужбовці дали окупантам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ОС.

Найманці РФ обстріляли Новомихайлівку: поранено двох українських воїнів, - пресцентр ОС 01

Автор: 

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Топ коментарі
+4
Одужання хлопцям.......
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23.04.2020 16:04 Відповісти
+3
найскорішого одужання українським воїнам...
гори-палай в пеклі вата, яка закликала в наш дім чужого солдата...
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23.04.2020 15:49 Відповісти
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найскорішого одужання українським воїнам...
гори-палай в пеклі вата, яка закликала в наш дім чужого солдата...
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23.04.2020 15:49 Відповісти
Одужання хлопцям.......
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23.04.2020 16:04 Відповісти
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
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23.04.2020 22:43 Відповісти
 
 