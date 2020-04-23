88% пациентов с COVID-19 не выжили на ИВЛ, - американские ученые

Ученые проанализировали 2600 случаев заболевания коронавирусной болезнью в Нью-Йорке, когда пациентов подключали к искусственной вентиляции легких.

Это одно из крупнейших исследований того, как протекает заболевание COVID-19 и насколько эффективны разные виды терапии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Ученые проанализировали результаты лечения в 12 больницах Нью-Йорка в период с 1 марта до 4 апреля. Они пришли к выводу, что 553 пациента или 21% из тех, чьи случаи оценивались в ходе исследования, умерли. Но среди 12% людей, которые были в таком тяжелом состоянии, что их подключили к аппаратам ИВЛ, смертность составляла 88%.

Количество смертей оказалась особенно страшным среди людей старше 65 лет, которых подключили к машинам искусственной вентиляции легких. Лишь 3% таких больных COVID-19 выживали. При этом, среди мужчин уровень смертности выше, чем среди женщин.

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При отсутствии лекарств от коронавируса искусственная вентиляция легких является одним из способов облегчить состояние пациентов, страдающих от нехватки кислорода. Но появляется все больше свидетельств того, что большинство из тех, кого подключают к ИВЛ, потом не могут отключить от аппарата.

Исследователи признают, что отмеченный ими уровень смертности не отражает всю картину, ведь они анализировали только случаи, в которых лечение уже завершилось — либо выпиской пациента, либо его смертью.

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Ученые из организации Northwell Health, которые принимали участие в исследовании, признали неоднозначность применения машин ИВЛ в спасении пациентов с COVID-19. Однако, они пояснили, что их выводы опираются исключительно на наблюдения. И такая природа исследования не позволяет сделать окончательное решение о целесообразности использования аппаратов искусственной вентиляции легких.