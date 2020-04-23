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Новости Коронавирус и карантин
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88% пациентов с COVID-19 не выжили на ИВЛ, - американские ученые

88% пациентов с COVID-19 не выжили на ИВЛ, - американские ученые

Ученые проанализировали 2600 случаев заболевания коронавирусной болезнью в Нью-Йорке, когда пациентов подключали к искусственной вентиляции легких.

Это одно из крупнейших исследований того, как протекает заболевание COVID-19 и насколько эффективны разные виды терапии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Ученые проанализировали результаты лечения в 12 больницах Нью-Йорка в период с 1 марта до 4 апреля. Они пришли к выводу, что 553 пациента или 21% из тех, чьи случаи оценивались в ходе исследования, умерли. Но среди 12% людей, которые были в таком тяжелом состоянии, что их подключили к аппаратам ИВЛ, смертность составляла 88%.

Количество смертей оказалась особенно страшным среди людей старше 65 лет, которых подключили к машинам искусственной вентиляции легких. Лишь 3% таких больных COVID-19 выживали. При этом, среди мужчин уровень смертности выше, чем среди женщин.

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При отсутствии лекарств от коронавируса искусственная вентиляция легких является одним из способов облегчить состояние пациентов, страдающих от нехватки кислорода. Но появляется все больше свидетельств того, что большинство из тех, кого подключают к ИВЛ, потом не могут отключить от аппарата.

Исследователи признают, что отмеченный ими уровень смертности не отражает всю картину, ведь они анализировали только случаи, в которых лечение уже завершилось — либо выпиской пациента, либо его смертью.

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Ученые из организации Northwell Health, которые принимали участие в исследовании, признали неоднозначность применения машин ИВЛ в спасении пациентов с COVID-19. Однако, они пояснили, что их выводы опираются исключительно на наблюдения. И такая природа исследования не позволяет сделать окончательное решение о целесообразности использования аппаратов искусственной вентиляции легких.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Значит аппараты ИВЛ можно продать
88% пациентов с COVID-19 не выжили на ИВЛ, - американские ученые - Цензор.НЕТ 211
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23.04.2020 16:27 Ответить
+21
Эта адская дрянь...
https://tsn.ua/ru/coronavirus/italyanskie-uchenye-vyyasnili-chto-koronavirus-razrushaet-gemoglobin-chem-eto-opasno-1530720.html Итальянские ученые из Университета Вероны пришли к выводу, что при тяжелой форме заболевания коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам. В таких случаях искусственная вентиляция легких является бесполезной.
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23.04.2020 16:12 Ответить
+13
Этот вирус отправил всю современную медицину в пещерную эпоху. Врачи со своими дорогими приборами напоминают бесполезных шаманов с бубнами.
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23.04.2020 16:19 Ответить
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здрасьте!
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23.04.2020 16:10 Ответить
Тут пробегал неделю назад какой-то доктор.
Говорил, что по его опыту - если подключили к ИВЛ, то человек 90% покойник. Даже без вируса.
Теперь американцы это же выдают в результате исследований.
ИВЛ не решает проблему. Выживаемость низкая. А те кто выжил после тяжелого состояния с вирусом по сути инвалиды и не факт что долго будут жить
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23.04.2020 18:56 Ответить
И еще было интервью какой-то американской медсестры. Она тоже говорила, что почти все подключенные к ИВЛ уезжают из больницы в мешках.
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23.04.2020 19:07 Ответить
если еще немного порассуждать, то можно сделать... оговорку - аппарат аппарату рознь - раз, умение и опыт работы с аппаратами (а это не клизма!...там столько нюансов и тонкостей в наладке-подключении-использавании-контроле....) - два, время на рассуждение-понимание при задыхающимся синеющем больном - три, и нужность-не нужность аппарата по другим жизненным показателям - четыре... и так далее... универсального ничего нет...
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23.04.2020 19:15 Ответить
Есть ещё один момент: пациенты на ИВЛ под наркозом, соответственно химико-биологические процессы замедлены и сопротивляемость организма вирусу ослаблена.
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24.04.2020 05:39 Ответить
согласен....там столько моментов, что не спецам их даже трудно представить...
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24.04.2020 10:37 Ответить
..............
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23.04.2020 16:11 Ответить
Подкключуй - не подключуй, все равно получишь уй.
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23.04.2020 16:11 Ответить
Не совсем так, особенно если вы не в группе риска.
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24.04.2020 05:42 Ответить
Вся надія тільки на організм людини і більше ні нащо.
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23.04.2020 16:11 Ответить
12% не такая маленькая вероятность, а если ещё посмотреть только на тех, кто не в группе риска, то не всё для них так сумрачно.
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24.04.2020 05:45 Ответить
Эта адская дрянь...
https://tsn.ua/ru/coronavirus/italyanskie-uchenye-vyyasnili-chto-koronavirus-razrushaet-gemoglobin-chem-eto-opasno-1530720.html Итальянские ученые из Университета Вероны пришли к выводу, что при тяжелой форме заболевания коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам. В таких случаях искусственная вентиляция легких является бесполезной.
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23.04.2020 16:12 Ответить
В этом случае только постаянная замена крови может помочь.
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23.04.2020 16:25 Ответить
Плазма от выздоровевших с антителами. Вроде так.
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23.04.2020 19:19 Ответить
ИВЛ нужен тогда, когда человек не может уже дышать самостоятельно, а до этого используют насыщение гемоглобина кислородом: https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_saturation_(medicine)
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24.04.2020 05:57 Ответить
По мнению ведущих специалистов, искусственная вентиляция лёгких при COVID-19 часто является https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmung-und-dann контрпродуктивной и наносит дополнительный вред. Эта процедура частично осуществляется https://archive.is/KX5IQ из-за боязни распространения вируса через аэрозоли.

Ещё больше экспертов в Европе и США высказали своё мнение о лечении критических пациентов с COVID-19 и настоятельно рекомендовали избегать инвазивную вентиляцию лёгких (интубацию). Пациенты с COVID-19 страдают не от острой лёгочной недостаточности, а от недостатка кислорода, возможно, вызванного проблемой диффузии кислорода, вызванной вирусом, или иммунным ответом на него. https://apnews.com/8ccd325c2be9bf454c2128dcb7bd616d [1] https://www.youtube.com/watch?v=QPlEUAVjxV8 [2] https://www.youtube.com/watch?v=NmRlvX3VrAQ [3] https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-06033-2 [4] https://www.welt.de/vermischtes/article207221877/Corona-Pandemie-Sterberate-bei-Beatmungspatienten-gibt-Raetsel-auf.html [5]

В https://www.evms.edu/media/evms_public/departments/internal_medicine/EVMS_Critical_Care_COVID-19_Protocol.pdf новом документе о лечении пациентов с COVID-19, руководитель отделения пневмонии и интенсивной терапии в Медицинской школе Восточной Вирджинии заявляет: «Важно признать, что COVID-19 не вызывает типичное воспаление лёгких… это заболевание должно рассматриваться по-другому, и, вероятно, мы усугубляем ситуацию, повреждая лёгкие вентиляцией».

На основе информации из Китая во всем мире были определены медицинские протоколы с быстрым переводом пациентов интенсивной терапии с положительным результатом теста на инвазивное искусственное дыхание путем интубации.
Однако уже в марте немецкие врачи https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmung-und-dann указали , что интубация может привести к дополнительному повреждению легких и имеет в целом низкий шанс на успех.
Теперь американские врачи говорят, что использование вентиляторов должно быть срочно пересмотрено, чтобы не нанести дополнительный ущерб, так как от интубации «https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o больше вреда, чем пользы ». Пациенты часто страдают не от острой лёгочной недостаточности, а от своего рода горной болезни, которая усугубляется искусственным дыханием с повышенным давлением.
В феврале южнокорейские врачи https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/02/14/Oxygen-therapy-working-for-coronavirus-patient-Seoul-says/6651581696794/ сообщали , что критические пациенты с COVID-19 хорошо реагируют на кислородную терапию без вентилятора.
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23.04.2020 18:00 Ответить
Так если человек не может уже дышать самостоятельно, то какие есть выходы?
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24.04.2020 06:01 Ответить
Є два виходи, один з палати до дому, інший, в мішок.
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24.04.2020 06:20 Ответить
С мешком всё понятно, а вот как, потеряв способность дышать самостоятельно, из палаты домой - непонятно.
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24.04.2020 08:50 Ответить
Пийте живе домашнє червоне виноградне вино і гемоглобіну вашої крові ніщо не загрожуватиме
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23.04.2020 19:13 Ответить
Это кто должен пить, тот, кто уже самостоятельно не может дышать?!
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24.04.2020 06:00 Ответить
Цим вже пізно. Трошки червоного вина можна вживати для профілактики(якщо не було гепатиту). Вино здорову печінку очищає, а хвору спиртні напої вбивають
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24.04.2020 08:43 Ответить
Любой алкоголь внутрь не нужен здоровому организму, а иначе Природа бы сделала так, что он был бы в каких-то плодах, растениях... итд. Ешьте овощи и фрукты, питайтесь правильно, ведите здоровый образ жизни, применяйте умеренные физические нагрузки... итд.

Алкоголь - нагрузка на печень по-любому. Печень страдает от алкоголя в первую очередь. Удар для печени будет негативным при употреблении любой дозы, поскольку со временем она разрушается. Печень отвечает за множество процессов внутри организма: регуляция пищеварения: борьба с инфекциями; вывод токсических веществ.

При наличии спирта в организме клетки печени отмирают, а их место занимает жир и ткань. При этом алкоголь становится причиной жирового перерождения печени, что приводит к возникновению заболеваний, таких как гепатоз или цирроз, которые часто приводят к смерти. Со временем может возникнуть и рак. http://www.16gp.by/trezvaya-molodjozh-silnaya-belarus/446-chto-stradaet-ot-alkogolya

Переделаю известный анекдот:
- Что лучше всего нейтрализует алкоголь в организме?
- Морковка.
- До или после принятия "на грудь" алкоголя?
- Вместо!
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27.04.2020 16:46 Ответить
Так если человек не может уже дышать самостоятельно, то какие есть выходы? По-моему 2: ИВЛ или смерть.
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24.04.2020 05:58 Ответить
В феврале южнокорейские врачи https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/02/14/Oxygen-therapy-working-for-coronavirus-patient-Seoul-says/6651581696794/ сообщали , что критические пациенты с COVID-19 хорошо реагируют на кислородную терапию без вентилятора.

Плюс переливання крові зі здоровими еритроцитами.
Одночасно, - плазму крові тих, хто вже вилікувався, - утворені антитіла до коронавірусу допоможуть імунітету хворого побороти заразу.
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24.04.2020 11:24 Ответить
Это всё известно и понятно, но когда все эти меры использованы, а человек всё равно теряет способность самостоятельно дышать. Что тогда?
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27.04.2020 16:33 Ответить
Кацапские ивл.из гумпомощи пуйла.то и смертность.
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23.04.2020 16:13 Ответить
При такой смертности утверждение об облегчении состояния пациентов звучит несколько цинично.
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23.04.2020 16:13 Ответить
88% пациентов с COVID-19 не выжили на ИВЛ, - американские ученые - Цензор.НЕТ 9252
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23.04.2020 16:13 Ответить
Получается в США еще есть 12% шансов выжить, а у нас что есть аппарат ИВЛ, что его нет - результат почти один и то же.
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23.04.2020 16:18 Ответить
Этот вирус отправил всю современную медицину в пещерную эпоху. Врачи со своими дорогими приборами напоминают бесполезных шаманов с бубнами.
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23.04.2020 16:19 Ответить
дело не в этом , все больше мнений что это не воспаление легких ,оно вторично , шибко умная зараза , она как католизатор всех болячек ...
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23.04.2020 16:40 Ответить
сначала заболевает кровь.
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23.04.2020 19:21 Ответить
не странно, так "хайпанули" на "ивл", что уже даже наверное каждый дворник заказал се это оборудование.(правда к аппарату надо 3-4 головы обслуживающего персонала), а тут - оп, и все обосрались, даже Ахметов, даже Аллах)
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23.04.2020 16:23 Ответить
Не зря же китайцы свои ИВЛ стали раздавать направо и налево. Они все знали заранее.
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23.04.2020 16:27 Ответить
Eсли человек не может уже дышать самостоятельно, какие есть выходы?
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24.04.2020 06:02 Ответить
Значит аппараты ИВЛ можно продать
88% пациентов с COVID-19 не выжили на ИВЛ, - американские ученые - Цензор.НЕТ 211
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23.04.2020 16:27 Ответить
Кому они теперь нужны, раз раскрылась такая правда?
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23.04.2020 16:29 Ответить
Hужны тогда, когда человек не может уже дышать самостоятельно.
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24.04.2020 06:05 Ответить
Tолько в том случае, если уверен, что не потеряешь способность дышать самостоятельно.
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24.04.2020 06:04 Ответить
Если человек не дышит сам - он уже тяжёлый изначально, поэтому статистика понятна. При таком то проценте смертности 12% - уже хорошо. Без ИВЛ и их бы не было. Просто это не "абычногрипп".
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23.04.2020 16:29 Ответить
100%!!! Eсли человек не может уже дышать самостоятельно, то какие есть выходы? По-моему 2: ИВЛ или смерть.
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24.04.2020 06:06 Ответить
В конце концов выяснится, что большинство было отправлено на тот свет благодаря "лечению".
С гидроксихлорохином наконец-то дошло. А еще недавно его собирались скармливать всем подряд. А тут и ИВЛ...
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23.04.2020 16:30 Ответить
В Москве академие Чучивылин про тоже самое. Несколько дней раньше,причина химческая реакция а неивирус.
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23.04.2020 16:31 Ответить
Цікаве спостереження: на сайті worldometers в графі "серйозні -критичні" для рашки вчора було 700-- а сьогодні стало 2300. Чого це так різко за добу+1600?
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23.04.2020 16:35 Ответить
У них всекацапский Стресс. Нефть-матушка подешевела! как теперь мировая экономика выживет - это ж поднимется цена нефти до 80 долларов за баррель - а там сразу обвал экономики.
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23.04.2020 17:01 Ответить
так они ж прозвиздели на ввесь мир , шо первые во всей вселенной создали вакцыну !! и даж мертвечук ( спаситель нации !!) летал к путлеру на прием ради нее .. , ну кто ж нас спасет , кроме кремлядского паука !!
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19.10.2020 17:04 Ответить
Тут, на "ЦЕНЗОРІ" є десь стаття українського лікаря-реаніматолога, який розповів, що в Україні 100% смертність пацієнтів підключених до ШВЛ...

...https://censor.net/ua/resonance/3180745/**************************************************************************
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23.04.2020 16:36 Ответить
Медсестра з коронавірусом з Монастириська була під апаратом ШВЛ десять днів - вже здорова.
Про це містечко на Тернопілщині говорили , як про український Ухань. На даний момент проведено 937 тестів ПЛР, 162 виявлених, 2 летальних, 2 тяжких у лікарні.
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23.04.2020 18:59 Ответить
как один врач мне рассказывал - даже ингаляции лекарствами при ОРЗ нужно делать осторожно, не делать глубокий вдох, чтобы все вирусы и микробы не проникли вглубь легких.
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23.04.2020 21:42 Ответить
А по логике этого врача, что останавливает микробы и вирусы при глубоком вдохе обычного воздуха тогда?
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24.04.2020 01:58 Ответить
Удивляет, такое большое количество трупов и так мало лабораторных исследований (а ведь вскрытие пока самый точный метод диагностики). Видимо, кто действительно что-то понимает и разбирается, просто не хочет рисковать своей жизнью. У молодых нет еще достаточного опыта, а умудренные старики боятся умереть!
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23.04.2020 17:52 Ответить
"Но появляется все больше свидетельств того, что большинство из тех, кого подключают к ИВЛ, потом не могут отключить от аппарата."
????????????????????????????????????????????????????
А вот с этого места поподробнее!
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23.04.2020 17:53 Ответить
Когда долго под аппаратом отключается дыхательный рефлекс. И потом не включается.
Как бы побочный еффект.
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23.04.2020 19:02 Ответить
Понятно 😕
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23.04.2020 19:27 Ответить
Eсли человек не может уже дышать самостоятельно, то какие есть выходы?
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24.04.2020 06:08 Ответить
Вот и всё, только дураки покупают ивл.
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23.04.2020 19:05 Ответить
Поздно, аппараты куплены, откаты розданы!
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23.04.2020 19:09 Ответить
Значит нужны кислородные подушки. И пакеты на голову с кислородом.
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23.04.2020 19:25 Ответить
Ничего нового. О том, что тяжелых практически нереально вытянуть и смертность среди стариков кошмарная и так известно. Цифры эти ни о чем не говорят - неизвестно, сколько людей "старше 65 лет" переболело в лёгкой форме. А очевидно, что их немало. Неизвестен социальный состав заболевших/умерших - указанные 12 госпиталей - это часть целой системы из 23 госпиталей, работающей по наследнице "обама-каре" - т.е. принимают всех поголовно, в т.ч. и бомжей, а среди них смертность - вообще тотальная.
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23.04.2020 19:27 Ответить
Одно неясно - в Германии самый маленький процент летальности. И это похоже без обмана. Они то как лечат? И у них ИВЛ очень много.
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23.04.2020 19:30 Ответить
Не в Германии, а в Южной Корее. На всю ЮК - 240, а в Сеуле - 2.
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24.04.2020 06:10 Ответить
https://censor.net/user/142285,в Китае тоже маленькое кол-во инфицированных и умерших.... Не догадываетесь почему ? Подсказка... Меры принятые китайцами с самого начала заболевания в стране....
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02.05.2020 05:12 Ответить
https://censor.net/user/142285Дополнительная информация к вашему комменту.... Посмотрите какие защитные костюмы производят настоящие " барыги украинского разлива " и какие костюмы производит Китай и Корея ,а привёз их для украинских медиков фонд "барыги по вашему" Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=8mgDEAmFpjY
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02.05.2020 05:41 Ответить
Какое это имеет отношение к статистике по ЮК?!
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03.05.2020 08:48 Ответить
Вы сравниваете Китай с ЮК???!!! Без комментариев! 88% пацієнтів з COVID-19 не вижили на ШВЛ, - американські вчені - Цензор.НЕТ 5832
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03.05.2020 08:47 Ответить
И большой процент выздоровевших...
Информация по миру:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 48e9ecf6
Конкретно по Германии:
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
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02.05.2020 05:07 Ответить
 
 