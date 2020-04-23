88% пациентов с COVID-19 не выжили на ИВЛ, - американские ученые
Ученые проанализировали 2600 случаев заболевания коронавирусной болезнью в Нью-Йорке, когда пациентов подключали к искусственной вентиляции легких.
Это одно из крупнейших исследований того, как протекает заболевание COVID-19 и насколько эффективны разные виды терапии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Ученые проанализировали результаты лечения в 12 больницах Нью-Йорка в период с 1 марта до 4 апреля. Они пришли к выводу, что 553 пациента или 21% из тех, чьи случаи оценивались в ходе исследования, умерли. Но среди 12% людей, которые были в таком тяжелом состоянии, что их подключили к аппаратам ИВЛ, смертность составляла 88%.
Количество смертей оказалась особенно страшным среди людей старше 65 лет, которых подключили к машинам искусственной вентиляции легких. Лишь 3% таких больных COVID-19 выживали. При этом, среди мужчин уровень смертности выше, чем среди женщин.
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При отсутствии лекарств от коронавируса искусственная вентиляция легких является одним из способов облегчить состояние пациентов, страдающих от нехватки кислорода. Но появляется все больше свидетельств того, что большинство из тех, кого подключают к ИВЛ, потом не могут отключить от аппарата.
Исследователи признают, что отмеченный ими уровень смертности не отражает всю картину, ведь они анализировали только случаи, в которых лечение уже завершилось — либо выпиской пациента, либо его смертью.
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Ученые из организации Northwell Health, которые принимали участие в исследовании, признали неоднозначность применения машин ИВЛ в спасении пациентов с COVID-19. Однако, они пояснили, что их выводы опираются исключительно на наблюдения. И такая природа исследования не позволяет сделать окончательное решение о целесообразности использования аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Говорил, что по его опыту - если подключили к ИВЛ, то человек 90% покойник. Даже без вируса.
Теперь американцы это же выдают в результате исследований.
ИВЛ не решает проблему. Выживаемость низкая. А те кто выжил после тяжелого состояния с вирусом по сути инвалиды и не факт что долго будут жить
https://tsn.ua/ru/coronavirus/italyanskie-uchenye-vyyasnili-chto-koronavirus-razrushaet-gemoglobin-chem-eto-opasno-1530720.html Итальянские ученые из Университета Вероны пришли к выводу, что при тяжелой форме заболевания коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам. В таких случаях искусственная вентиляция легких является бесполезной.
Ещё больше экспертов в Европе и США высказали своё мнение о лечении критических пациентов с COVID-19 и настоятельно рекомендовали избегать инвазивную вентиляцию лёгких (интубацию). Пациенты с COVID-19 страдают не от острой лёгочной недостаточности, а от недостатка кислорода, возможно, вызванного проблемой диффузии кислорода, вызванной вирусом, или иммунным ответом на него. https://apnews.com/8ccd325c2be9bf454c2128dcb7bd616d [1] https://www.youtube.com/watch?v=QPlEUAVjxV8 [2] https://www.youtube.com/watch?v=NmRlvX3VrAQ [3] https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-06033-2 [4] https://www.welt.de/vermischtes/article207221877/Corona-Pandemie-Sterberate-bei-Beatmungspatienten-gibt-Raetsel-auf.html [5]
В https://www.evms.edu/media/evms_public/departments/internal_medicine/EVMS_Critical_Care_COVID-19_Protocol.pdf новом документе о лечении пациентов с COVID-19, руководитель отделения пневмонии и интенсивной терапии в Медицинской школе Восточной Вирджинии заявляет: «Важно признать, что COVID-19 не вызывает типичное воспаление лёгких… это заболевание должно рассматриваться по-другому, и, вероятно, мы усугубляем ситуацию, повреждая лёгкие вентиляцией».
На основе информации из Китая во всем мире были определены медицинские протоколы с быстрым переводом пациентов интенсивной терапии с положительным результатом теста на инвазивное искусственное дыхание путем интубации.
Однако уже в марте немецкие врачи https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmung-und-dann указали , что интубация может привести к дополнительному повреждению легких и имеет в целом низкий шанс на успех.
Теперь американские врачи говорят, что использование вентиляторов должно быть срочно пересмотрено, чтобы не нанести дополнительный ущерб, так как от интубации «https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o больше вреда, чем пользы ». Пациенты часто страдают не от острой лёгочной недостаточности, а от своего рода горной болезни, которая усугубляется искусственным дыханием с повышенным давлением.
В феврале южнокорейские врачи https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/02/14/Oxygen-therapy-working-for-coronavirus-patient-Seoul-says/6651581696794/ сообщали , что критические пациенты с COVID-19 хорошо реагируют на кислородную терапию без вентилятора.
Алкоголь - нагрузка на печень по-любому. Печень страдает от алкоголя в первую очередь. Удар для печени будет негативным при употреблении любой дозы, поскольку со временем она разрушается. Печень отвечает за множество процессов внутри организма: регуляция пищеварения: борьба с инфекциями; вывод токсических веществ.
При наличии спирта в организме клетки печени отмирают, а их место занимает жир и ткань. При этом алкоголь становится причиной жирового перерождения печени, что приводит к возникновению заболеваний, таких как гепатоз или цирроз, которые часто приводят к смерти. Со временем может возникнуть и рак. http://www.16gp.by/trezvaya-molodjozh-silnaya-belarus/446-chto-stradaet-ot-alkogolya
Переделаю известный анекдот:
- Что лучше всего нейтрализует алкоголь в организме?
- Морковка.
- До или после принятия "на грудь" алкоголя?
- Вместо!
Плюс переливання крові зі здоровими еритроцитами.
Одночасно, - плазму крові тих, хто вже вилікувався, - утворені антитіла до коронавірусу допоможуть імунітету хворого побороти заразу.
С гидроксихлорохином наконец-то дошло. А еще недавно его собирались скармливать всем подряд. А тут и ИВЛ...
...https://censor.net/ua/resonance/3180745/**************************************************************************
Про це містечко на Тернопілщині говорили , як про український Ухань. На даний момент проведено 937 тестів ПЛР, 162 виявлених, 2 летальних, 2 тяжких у лікарні.
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А вот с этого места поподробнее!
Как бы побочный еффект.
https://www.youtube.com/watch?v=8mgDEAmFpjY
Информация по миру:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 48e9ecf6
Конкретно по Германии:
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4