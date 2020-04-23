88% пацієнтів з COVID-19 не вижили на ШВЛ, - американські вчені

Вчені проаналізували 2600 випадків захворювання коронавірусною хворобою в Нью-Йорку, коли пацієнтів підключали до штучної вентиляції легенів.

Це одне з найбільших досліджень того, як протікає захворювання COVID-19 і наскільки ефективні різні види терапії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Вчені проаналізували результати лікування в 12 лікарнях Нью-Йорка в період з 1 березня до 4 квітня. Вони прийшли до висновку, що 553 пацієнти або 21% з тих, чиї випадки оцінювалися під час дослідження, померли. Але серед 12% людей, які були в такому важкому стані, що їх підключили до апаратів ШВЛ, смертність становила 88%.

Кількість смертей виявилася особливо страшною серед людей старше 65 років, яких підключили до апаратів штучної вентиляції легенів. Лише 3% таких хворих на COVID-19 виживали. При цьому, серед чоловіків рівень смертності вищий, ніж серед жінок.

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При відсутності ліків від коронавірусу штучна вентиляція легенів є одним зі способів полегшити стан пацієнтів, які страждають від нестачі кисню. Але з'являється дедалі більше свідчень того, що більшість із тих, кого підключають до ШВЛ, потім не можуть відключити від апарату.

Дослідники визнають, що зазначений ними рівень смертності не відображає всю картину, адже вони аналізували тільки випадки, в яких лікування вже завершилося - або випискою пацієнта, або його смертю.

Вчені з організації Northwell Health, які брали участь в дослідженні, визнали неоднозначність застосування апаратів ШВЛ для порятунку пацієнтів з COVID-19. Однак, вони пояснили, що їхні висновки спираються виключно на спостереження. І така природа дослідження не дозволяє зробити остаточне рішення про доцільність використання апаратів штучної вентиляції легенів.