Медучреждения должны организовать беспрерывную вакцинацию населения, - постановление главного санврача. ДОКУМЕНТ
22 апреля 2020 года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача Украины об Организации мероприятий по вакцинации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
Отмечается, что постановление разработанао с целью:
- снижения вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций;
- уменьшения количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить благодаря вакцинации;
- недопущения любых прерываний плановой вакцинации.
Согласно постановлению нужно организовать работу учреждений здравоохранения для проведения непрерывной вакцинации.
"Людям, которым более 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Это поможет защитить их от заболеваний, которые могут осложнить течение новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, нужно обеспечить доступ к экстренной вакцинации и иммунизации по эпидемическим показаниям.
Постановление размещено на сайте Минздрава.
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Весна... Начали питаться голубями, отлавливая капканами на балконах.
Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая.
В магазинах иногда удаётся купить батон, только по спец удостоверению и в костюме химзащиты.
Вчера в Борисполе приземлился борт из Китая с очередной партией масок.
Давно хожу пешком, так как всегда одиннадцатый, а в общественный транспорт пускают только десятерых. Узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре.
На день рождения закололи дворовых кошек. На балконе валяются вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти.
Моюсь раз в месяц, в видеообращении президент сказал, что в водопроводной воде нашли вирус. Разжигаем костер во дворе и кипятим в ведрах воду. Газ давно не по-карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и
ставлю квас.* Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой сдать обручальные кольца в ломбард Семёну Марковичу, и купить на двоих один велосипед. Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют
детвору. Город пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президентский кортеж, из новых мерседесов Баварского концерна Брабус.
Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. На дачи и огороды нельзя, вышел новый указ правительства. Очень хочется картохи... Давно не ел этого изысканного блюда - картоха.... Вареной картохи... жареной... печёной...
Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно
сказочно это звучит: картоха каждый день.
С нетерпением ждем лета... Тараканов дома нет... Последнего съели еще в сентябре 2022 года... Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже
боятся... народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой!*
Крысы ушли из города навсегда!
Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить - похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики...)
Что это я разнылся... Ничего, еще потерпим. Главное, чтобы закончилась эпоха бедности, главное, чтобы не было войны.
Всё наладиться. Накормят; да-да, у них там знаете сколько ещё новых реформ для народа, на всех хватит.
Приближаются выборы президента. Из офиса президента Укрпочтой всем прислали смартфоны. Бесплатно, да-да, новая модель ! ЗЕленфон 2024.
Думаем с женой снова голосовать за Владимира Александровича Зеленского !
Может ему всё же удастся посадить в тюрьму этого вора Порошенко. Укравшего у нас счастливое будущее !
Я так розумію, що 80% інфікованих коронаірусом не мають ніяких симптомів. Імунітет працює важко, але справляється.
За даними Станфордського університету, опублікованими сьогодні, реальна кількість інфікованих може в десятки разів перевищувати офіційні дані.
Я особисто знаю людей, які мали всі ознаки CIVID19 ще в Грудні та Січні. Тобто виходить так, що ця зараза гуляю вже давно і інфіковані майже 70% населеня . Вже.
Якщо це так, то карантин - дуже шкідлива маячня, бо всі розрахунки розповсюдженя вірусу базувались на дуже хибних початкових цифрах. Пізно для карантину.
Наші ділки вирішили добити нас. Імунітет працює на межі можливостей, а ми вам ще оспи та туберкульозу підкинемо.
Ідіть в сраку зебіли, себе та своіх дітей прививайте
Все крім безглуздого карантину та та планів по продажам вакцин
Я так розумію, що перш ніж колоти вакцину, потрібно провести надійний тест на короновірус, і прививати тих у кого його не виявится.
Питаня:
1. Де гарантія, що пока робили тести людина не інфікувалась?
2. Де гарантія, що щойно привита людина не інфікується, поки спрацьовує вакцина, це 3-7 днів?
3. Де відповіді на перші два питаня в опублікованому наказі ?
ТВАРЮКИ
Вот ведь..... "смотрят в книгу, видят...." Главное где в это постанове - где взять деньги на все эти "обеспечить"? а без гарантированного источника финансирования - сплошное бла-бла-бла....
А то "...а даже не читал....все мнят себя...".
Или тебе лишь бы срач бессмысленный на Цензоре устраивать?
С уважением.
А вот мнение людей независимых и осведомлённых в вопросе - интересно.
Ваш пост прочитает очень много людей и останутся спокойны. Если бы этот пост был на тот момент - то его бы прочли в 10 (если не 100) раз больше людей.
Будьмо
только медбрат шляшко призвал всем 65+ сделать прививку от гриппа сейчас!
и вот еще такая инфа
https://vlad-dolohov.livejournal.com/2731569.html
Также известно, что вакцинация против гриппа может увеличить риск заболевания от коронавирусов. Это может быть ещё одной причиной высокой смертности в северной Италии, где накануне вспышки COVID-19 провели массовую вакцинацию от гриппа людей старшего возраста (65+), а также вакцинацию от пневмококка и менингококка. Вакцина от пневмококка влечёт риск развития пневмонии и тяжелой пневмонии у хронически больных людей. Знакомый профиль смертности в северной Италии. https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/ https://swprs.org/на-ковид-19/
Щось повільно йде геноцид українців, вирішили добити щепленнями.