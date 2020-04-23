Медучреждения должны организовать беспрерывную вакцинацию населения, - постановление главного санврача. ДОКУМЕНТ

22 апреля 2020 года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача Украины об Организации мероприятий по вакцинации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

Отмечается, что постановление разработанао с целью:



- снижения вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций;

- уменьшения количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить благодаря вакцинации;

- недопущения любых прерываний плановой вакцинации.

Согласно постановлению нужно организовать работу учреждений здравоохранения для проведения непрерывной вакцинации.

"Людям, которым более 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Это поможет защитить их от заболеваний, которые могут осложнить течение новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, нужно обеспечить доступ к экстренной вакцинации и иммунизации по эпидемическим показаниям.

Постановление размещено на сайте Минздрава.

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