РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11515 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
46 615 50

Медучреждения должны организовать беспрерывную вакцинацию населения, - постановление главного санврача. ДОКУМЕНТ

Медучреждения должны организовать беспрерывную вакцинацию населения, - постановление главного санврача. ДОКУМЕНТ

22 апреля 2020 года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача Украины об Организации мероприятий по вакцинации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

Отмечается, что постановление разработанао с целью:

- снижения вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций;
- уменьшения количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить благодаря вакцинации;
- недопущения любых прерываний плановой вакцинации.

Согласно постановлению нужно организовать работу учреждений здравоохранения для проведения непрерывной вакцинации.

"Людям, которым более 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Это поможет защитить их от заболеваний, которые могут осложнить течение новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, нужно обеспечить доступ к экстренной вакцинации и иммунизации по эпидемическим показаниям.

Постановление размещено на сайте Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине на фоне пандемии замедлился охват обязательной вакцинацией, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Медучреждения должны организовать беспрерывную вакцинацию населения, - постановление главного санврача 01
Медучреждения должны организовать беспрерывную вакцинацию населения, - постановление главного санврача 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4903) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Вакцина - це ослаблений вірус введений в організм, що спрацював імунитет та організм вробив антитіла проти хвороби.
Я так розумію, що 80% інфікованих коронаірусом не мають ніяких симптомів. Імунітет працює важко, але справляється.
За даними Станфордського університету, опублікованими сьогодні, реальна кількість інфікованих може в десятки разів перевищувати офіційні дані.
Я особисто знаю людей, які мали всі ознаки CIVID19 ще в Грудні та Січні. Тобто виходить так, що ця зараза гуляю вже давно і інфіковані майже 70% населеня . Вже.
Якщо це так, то карантин - дуже шкідлива маячня, бо всі розрахунки розповсюдженя вірусу базувались на дуже хибних початкових цифрах. Пізно для карантину.
Наші ділки вирішили добити нас. Імунітет працює на межі можливостей, а ми вам ще оспи та туберкульозу підкинемо.
Ідіть в сраку зебіли, себе та своіх дітей прививайте
показать весь комментарий
23.04.2020 17:22 Ответить
+8
Угробить больше людей во время пандемии, ослабив организм вакциной, которая не помогает при этой короне?
показать весь комментарий
23.04.2020 17:13 Ответить
+7
Шёл четвёртый год карантина.
Весна... Начали питаться голубями, отлавливая капканами на балконах.
Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая.
В магазинах иногда удаётся купить батон, только по спец удостоверению и в костюме химзащиты.
Вчера в Борисполе приземлился борт из Китая с очередной партией масок.
Давно хожу пешком, так как всегда одиннадцатый, а в общественный транспорт пускают только десятерых. Узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре.
На день рождения закололи дворовых кошек. На балконе валяются вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти.
Моюсь раз в месяц, в видеообращении президент сказал, что в водопроводной воде нашли вирус. Разжигаем костер во дворе и кипятим в ведрах воду. Газ давно не по-карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и
ставлю квас.* Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой сдать обручальные кольца в ломбард Семёну Марковичу, и купить на двоих один велосипед. Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют
детвору. Город пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президентский кортеж, из новых мерседесов Баварского концерна Брабус.
Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. На дачи и огороды нельзя, вышел новый указ правительства. Очень хочется картохи... Давно не ел этого изысканного блюда - картоха.... Вареной картохи... жареной... печёной...
Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно
сказочно это звучит: картоха каждый день.
С нетерпением ждем лета... Тараканов дома нет... Последнего съели еще в сентябре 2022 года... Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже
боятся... народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой!*
Крысы ушли из города навсегда!
Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить - похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики...)
Что это я разнылся... Ничего, еще потерпим. Главное, чтобы закончилась эпоха бедности, главное, чтобы не было войны.
Всё наладиться. Накормят; да-да, у них там знаете сколько ещё новых реформ для народа, на всех хватит.
Приближаются выборы президента. Из офиса президента Укрпочтой всем прислали смартфоны. Бесплатно, да-да, новая модель ! ЗЕленфон 2024.
Думаем с женой снова голосовать за Владимира Александровича Зеленского !
Может ему всё же удастся посадить в тюрьму этого вора Порошенко. Укравшего у нас счастливое будущее !
показать весь комментарий
23.04.2020 17:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви ще забули про випікання номера на лобі чи руці всім "вакцинованим", да цікаві часи нас чекають в майбутньому....
показать весь комментарий
23.04.2020 17:12 Ответить
і вирізання звізди на спінє.
показать весь комментарий
23.04.2020 17:39 Ответить
Шёл четвёртый год карантина.
Весна... Начали питаться голубями, отлавливая капканами на балконах.
Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая.
В магазинах иногда удаётся купить батон, только по спец удостоверению и в костюме химзащиты.
Вчера в Борисполе приземлился борт из Китая с очередной партией масок.
Давно хожу пешком, так как всегда одиннадцатый, а в общественный транспорт пускают только десятерых. Узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре.
На день рождения закололи дворовых кошек. На балконе валяются вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти.
Моюсь раз в месяц, в видеообращении президент сказал, что в водопроводной воде нашли вирус. Разжигаем костер во дворе и кипятим в ведрах воду. Газ давно не по-карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и
ставлю квас.* Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой сдать обручальные кольца в ломбард Семёну Марковичу, и купить на двоих один велосипед. Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют
детвору. Город пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президентский кортеж, из новых мерседесов Баварского концерна Брабус.
Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. На дачи и огороды нельзя, вышел новый указ правительства. Очень хочется картохи... Давно не ел этого изысканного блюда - картоха.... Вареной картохи... жареной... печёной...
Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно
сказочно это звучит: картоха каждый день.
С нетерпением ждем лета... Тараканов дома нет... Последнего съели еще в сентябре 2022 года... Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже
боятся... народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой!*
Крысы ушли из города навсегда!
Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить - похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики...)
Что это я разнылся... Ничего, еще потерпим. Главное, чтобы закончилась эпоха бедности, главное, чтобы не было войны.
Всё наладиться. Накормят; да-да, у них там знаете сколько ещё новых реформ для народа, на всех хватит.
Приближаются выборы президента. Из офиса президента Укрпочтой всем прислали смартфоны. Бесплатно, да-да, новая модель ! ЗЕленфон 2024.
Думаем с женой снова голосовать за Владимира Александровича Зеленского !
Может ему всё же удастся посадить в тюрьму этого вора Порошенко. Укравшего у нас счастливое будущее !
показать весь комментарий
23.04.2020 17:12 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2020 17:16 Ответить
Угробить больше людей во время пандемии, ослабив организм вакциной, которая не помогает при этой короне?
показать весь комментарий
23.04.2020 17:13 Ответить
Вакцина - це ослаблений вірус введений в організм, що спрацював імунитет та організм вробив антитіла проти хвороби.
Я так розумію, що 80% інфікованих коронаірусом не мають ніяких симптомів. Імунітет працює важко, але справляється.
За даними Станфордського університету, опублікованими сьогодні, реальна кількість інфікованих може в десятки разів перевищувати офіційні дані.
Я особисто знаю людей, які мали всі ознаки CIVID19 ще в Грудні та Січні. Тобто виходить так, що ця зараза гуляю вже давно і інфіковані майже 70% населеня . Вже.
Якщо це так, то карантин - дуже шкідлива маячня, бо всі розрахунки розповсюдженя вірусу базувались на дуже хибних початкових цифрах. Пізно для карантину.
Наші ділки вирішили добити нас. Імунітет працює на межі можливостей, а ми вам ще оспи та туберкульозу підкинемо.
Ідіть в сраку зебіли, себе та своіх дітей прививайте
показать весь комментарий
23.04.2020 17:22 Ответить
Можно предположить, что заражены и не определены в равнозначной пропорции к умершим, как и у определённых и, вполне вероятно, что даже худший случай, ведь всех поголовно умерших не проверяют на короновирус, а на Земле официально определённых только 0.03%...
показать весь комментарий
23.04.2020 17:32 Ответить
Я про це й кажу. Нема достовірноі початковоі інфи. Ні по інфикованим, ні по померлим. Все віртуально.
Все крім безглуздого карантину та та планів по продажам вакцин
показать весь комментарий
23.04.2020 17:36 Ответить
Потому официальные пропорции умерших к зараженным, как не умножай, ещё хуже, т.к. власти выгодно скрыть смерти от короновируса и это не зависит от количества зараженных хоть умножай на 10, хоть на 100, пропорции будут те же - 30% (по крайней мере в Украине так)...
показать весь комментарий
23.04.2020 17:39 Ответить
Конечно,с вас,кретины, и начнём.
показать весь комментарий
23.04.2020 17:31 Ответить
Я не лікар, але розумію що запускати в організм, інфікований коронвірусом ЩЕ ЩОСЬ, дуже небезпечно.
Я так розумію, що перш ніж колоти вакцину, потрібно провести надійний тест на короновірус, і прививати тих у кого його не виявится.
Питаня:
1. Де гарантія, що пока робили тести людина не інфікувалась?
2. Де гарантія, що щойно привита людина не інфікується, поки спрацьовує вакцина, це 3-7 днів?
3. Де відповіді на перші два питаня в опублікованому наказі ?

ТВАРЮКИ
показать весь комментарий
23.04.2020 17:33 Ответить
добавлю больше: перед любой вакцинацией очень важно провести анализ состояния ИММУНИТЕТА!!! иначе, последствия любой прививки могут быть вплоть до летального! а у нас температурку померяют, в лучшем случае, и потом коль-коль!
показать весь комментарий
23.04.2020 21:48 Ответить
Что он там вакцинировать собрался, ведь от короны еще в мире нет вакцины проверенной, да и если будет, в Украину она приедет одной из последних, и то сомнительного качества в роли гуманитарной помощи.
показать весь комментарий
23.04.2020 17:56 Ответить
А где в статье про вакцинацию от короны??
показать весь комментарий
23.04.2020 18:24 Ответить
А где в статье про вакцинацию от короны??
Вот ведь..... "смотрят в книгу, видят...." Главное где в это постанове - где взять деньги на все эти "обеспечить"? а без гарантированного источника финансирования - сплошное бла-бла-бла....
показать весь комментарий
23.04.2020 21:55 Ответить
Такое впечатление, что никто статью ни то что не осилил, а даже не читал. Зато все мнят себя великими вирусологами и эпидемиологами.
показать весь комментарий
23.04.2020 18:13 Ответить
Действительно, а зачем читать, ведь главное же срач на Цензоре??
показать весь комментарий
23.04.2020 18:19 Ответить
Ты скажи что по твоему не так, или просто выскажи своё мнение...
А то "...а даже не читал....все мнят себя...".

Или тебе лишь бы срач бессмысленный на Цензоре устраивать?
показать весь комментарий
23.04.2020 20:47 Ответить
Во первых это не мое мнение, а текст Постановы. Речь идет соблюдении календаря вакцинации детей в условиях эпидемии, и о том, что он не должен нарушатся (прерываться) в связи с ограниченной доступностью педиатрической помощи. Этот календарь выполнялся всегда. Никаких новых прививок он не содержит, тем более от коронавируса. Если он не будет выполняться, то через год мы будем иметь детскую смертность от кори, дифтерии, коклюша, столбняка и др. По моему понятно все изложил.
С уважением.
показать весь комментарий
23.04.2020 21:38 Ответить
Ну так поэтому форум многие и читают - я в данном вопросе очень мало понимаю. Вбросам журнашлюх - не верю.
А вот мнение людей независимых и осведомлённых в вопросе - интересно.

Ваш пост прочитает очень много людей и останутся спокойны. Если бы этот пост был на тот момент - то его бы прочли в 10 (если не 100) раз больше людей.

Будьмо
показать весь комментарий
23.04.2020 21:44 Ответить
он там еще рекомендует 65+ активно прививаться от гриппа!!!! и это как раз важный фактор... будущей смертности от КоВи
показать весь комментарий
23.04.2020 21:46 Ответить
С облегчением Вас )
показать весь комментарий
23.04.2020 19:17 Ответить
И еще от осовковелости нужно вакцинировать вантузом в жопу
показать весь комментарий
23.04.2020 20:12 Ответить
да уж! пусть этот идиот посмотрит статьи про Италию!!! там есть связь между тем, что привили осенью порядка 140 тыс пожилых от гриппа и еще от какой то фигни. чем ослабили иммунитет и КоВи как раз дал им звезды! смертность такая вероятно обусловлена именно этим!!! и этот главврач морга зовет всех побольше прививаться! полный абзац!!!
показать весь комментарий
23.04.2020 21:45 Ответить
В остальных странах тоже привитые умерли?
показать весь комментарий
23.04.2020 21:52 Ответить
Быстрей, чем непривитые, вот в чем фокус.
показать весь комментарий
23.04.2020 22:24 Ответить
Должна быть статистика,а не наши рассуждения.
показать весь комментарий
23.04.2020 22:59 Ответить
не известно, какой вакциной там прививали... но я читал итальянский сайт. там аналогию провели конкретную! конечно, минздравы никогда в этом не признаются, иначе крест на вакцинах! но я знаю, что вакцины имеют также и вред, кроме пользы...
показать весь комментарий
24.04.2020 10:23 Ответить
На сколько я знаю,вакцинацию от гриппа проводят до начала и конечно не на ослабленный организм.Кроме показаний для вакцинации,должны быть и противопоказания.Даже таблетки от головной боли,способны принести с собой язву(из личного опыта).
показать весь комментарий
24.04.2020 13:38 Ответить
это все очень верно!

только медбрат шляшко призвал всем 65+ сделать прививку от гриппа сейчас!

и вот еще такая инфа

https://vlad-dolohov.livejournal.com/2731569.html
показать весь комментарий
24.04.2020 15:55 Ответить
Надеюсь,ты просто не правильно подобрал слова в последней своей фразе,потому,что буквально она означает превозходство зомбоящика над собственным интелектом.Моя статистика говорит о том что ни мои близкие,ни знакомые,ни знакомые знакомых,ни...и т.д.не то что сами не инфицированы,а даже не знают реального заболевшего .А я живу в полумиллионом городе.Разве это не странная ситуация? Так вот если бы каждый из нас спокойно сел и выстроил у себя в голове подобную элементарную логическую цепочку(если интилект позволяет логически мыслить),то не было бы того безумия которое происходит сейчас и вылезет нам боком( да еще каким) в скором будущем.
показать весь комментарий
23.04.2020 23:43 Ответить
За вас эту цепочку выстроили Германия,Англия,Франция,Испания,Италия,США.Они тоже "пили-пили, веселились, посчитали прослезились".
показать весь комментарий
24.04.2020 17:51 Ответить
И всетаки ящику верить нестоит.🙂🖐
показать весь комментарий
24.04.2020 18:06 Ответить
Как говорится,"на бога надейся а сам не плошай".Интернет есть,можно прочесть за и против,а там ужо и решать."Что русскому хорошо,то немцу смерть"
показать весь комментарий
24.04.2020 18:12 Ответить
100%
показать весь комментарий
24.04.2020 21:26 Ответить
За поднятие экономики хер слова зебиловластью сказано. А на вакцинах щас бабло ломанутся отмывать," под шумок" так сказать
показать весь комментарий
23.04.2020 23:54 Ответить
Медицинский портал специалистов Rxisk указывает, что различные лекарства могут увеличить риск пострадать от коронавирусов в некоторых случаях до 200%.
Также известно, что вакцинация против гриппа может увеличить риск заболевания от коронавирусов. Это может быть ещё одной причиной высокой смертности в северной Италии, где накануне вспышки COVID-19 провели массовую вакцинацию от гриппа людей старшего возраста (65+), а также вакцинацию от пневмококка и менингококка. Вакцина от пневмококка влечёт риск развития пневмонии и тяжелой пневмонии у хронически больных людей. Знакомый профиль смертности в северной Италии. https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/ https://swprs.org/на-ковид-19/
Щось повільно йде геноцид українців, вирішили добити щепленнями.
показать весь комментарий
24.04.2020 03:08 Ответить
І на остаток це не для вакцинованих дебілів які тут постійно шастають і вважають свою точку зору абсолютно істинною, бо вони застрягли своїм розвитком ще у 19 столітті.А для думаючих людей. https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity?fbclid=IwAR39Ug70vqczU539RLbuLYg5-eNH5S4yh2iVRRox2I97S489ZmaelxOgF0w
показать весь комментарий
24.04.2020 03:29 Ответить
І ще не все, бо до теми. А ле вже всі мабуть знають , що президент Америки пан Трамп припинив фінансування ВОЗ через можливу її злочинну діяльність у світлі останніх подій. Ця інформація набирає досі небаченого резонансу у світі.
показать весь комментарий
24.04.2020 03:48 Ответить
"Людям, которым более 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Это поможет защитить их от заболеваний, которые могут осложнить течение новой коронавирусной инфекции" - жду ссылку на научно обоснованные подтверждения данного утверждения ?!
показать весь комментарий
24.04.2020 21:31 Ответить
 
 