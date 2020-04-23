Медзаклади мають організувати безперервну вакцинацію населення, - постанова головного санлікаря. ДОКУМЕНТ

22 квітня 2020 року набула чинності Постанова головного державного санітарного лікаря України про Організацію заходів щодо вакцинації в умовах пандемії нової коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

Зазначається, що постанова розроблена з метою:

зниження ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій;

зменшення кількості випадків захворювань, яким можна запобігти завдяки вакцинації

недопущення будь-яких переривань планової вакцинації.

Згідно з постановою потрібно організувати роботу закладів охорони здоров'я для проведення безперервної вакцинації.

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"Людям, яким понад 65 років, а також тим, у кого є хронічні захворювання, рекомендовано вакцинуватися від грипу та пневмококової інфекції. Це допоможе захистити їх від захворювань, які можуть ускладнити перебіг нової коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, потрібно забезпечити доступ до екстреної вакцинації та імунізації за епідемічними показаннями.

Постанову розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я.



