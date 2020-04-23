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Новости Коронавирус и карантин
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В регионы направляется 200 тысяч ПЦР-тестов украинского производства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу в регионы страны поступит 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Завтра (24 апреля) будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства. В целом есть заказ на 2 млн ПЦР-тестов, сделанных в Украине. Также, до конца мая мы ожидаем от украинского производителя 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Среди прочего, на этой неделе к нам прибыло 360 тыс. защитных респираторов и 800 тыс. реагентов для ПЦР-тестирования", - сказал он.

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Топ комментарии
+22
да угомонись уже,гнусавый утырок
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23.04.2020 19:08 Ответить
+14
Кто ответит за продажу стратегического запаса масок из Украины, шмаркля??
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23.04.2020 19:11 Ответить
+12
Как только де-то, вдруг, не до конца что-то про..ли - так гов...но тут, как тут... Во всех косяках и про..бах виноват кто угодно но не ишак...

Уже аж противно, казалось бы вроде и новость неплохая, так нет этот карлик все портит

Особенно интересно было смотреть, как оно 225-ку встречало и в носу ковырялось (зато в маске б..дь) и как мальчик 10-лет слушало про Бураны, косомос, рекорды. Су..ка, а через час вещало уже про то, что только что узнало... с таким пафосом, как будто это он самолет проектировал...

Ну не президент - позорище...
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23.04.2020 19:44 Ответить
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да угомонись уже,гнусавый утырок
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23.04.2020 19:08 Ответить
Как только де-то, вдруг, не до конца что-то про..ли - так гов...но тут, как тут... Во всех косяках и про..бах виноват кто угодно но не ишак...

Уже аж противно, казалось бы вроде и новость неплохая, так нет этот карлик все портит

Особенно интересно было смотреть, как оно 225-ку встречало и в носу ковырялось (зато в маске б..дь) и как мальчик 10-лет слушало про Бураны, косомос, рекорды. Су..ка, а через час вещало уже про то, что только что узнало... с таким пафосом, как будто это он самолет проектировал...

Ну не президент - позорище...
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23.04.2020 19:44 Ответить
200 тис. ПЦР тестів це дуже мало! Нам потрібно масово тестувати населення протягом обмеженого терміну - наприклад місто мільйонник потрібно протестувати за пару днів, щоб мати реальну кратину того що відбувається в країні. Тому українськи виробники мають в рази збільшити потужності по виробництву ПЦР тестів і потужність лабораторій теж має збільшена в рази! Поки що влада не може вирішити питання масового тестування і це провал роботи Президента, Кабміну і в першу чергу МОЗ! Степанов це не міністр МОЗ, це порожнє місце.
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24.04.2020 09:33 Ответить
Вот теперь заживём!
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23.04.2020 19:08 Ответить
Брехло вонючее.
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23.04.2020 19:09 Ответить
может ты и в 100 школ не веришь, в 100 детских садиков и в сто дорог ?
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23.04.2020 20:46 Ответить
Я уже ни одному слову зе не верю, он патологическое брехло.
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23.04.2020 20:47 Ответить
он вынужден.

на него оказывают огромное давление.

дайте ему ещё 100 дней.

а шо, ваш порошенко лучше ?
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23.04.2020 20:57 Ответить
Вы знаете, по мне так лучше, хоть и тоже гавнюк, не хватило яиц пересажать всех колаборантов.
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23.04.2020 21:01 Ответить
У 133133 это ирония... или сарказм)))
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23.04.2020 21:27 Ответить
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23.04.2020 21:33 Ответить
це у мєня стєнанія
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23.04.2020 21:34 Ответить
не хватило яиц пересажать всех колаборантов.


Он просто понимал, что всего бюджета Украины не хватит на выплату компенсаций по искам всех коллаборантов в ЕСПЧ

тем более, что в Украине нет статьи против коллаборантов.

Но если бы президентом стал какой-нибудь горлопан из секты Тягнибока, то он бы о таких мелочах не думал.
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23.04.2020 21:40 Ответить
Клоун с дешевым пиаром.
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23.04.2020 19:09 Ответить
Из которых работает 1%, чтоб отчитаться о низком уровне поражения и соответственно успешной работе клоунского цирка.
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23.04.2020 19:10 Ответить
Кто ответит за продажу стратегического запаса масок из Украины, шмаркля??
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23.04.2020 19:11 Ответить
В регионы направляются, брюки превращаются, клоуны извращаются.
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23.04.2020 20:55 Ответить
за это отвечает министр здравоохранения? не?
если на министра здравоохранения не заведено дело, значит министр мвд и юстиции тоже в доле.
причем тут зеленый?
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23.04.2020 22:41 Ответить
У регіони направляється 200 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7677
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24.04.2020 00:29 Ответить
а это точно не пиар?или зеля пару гривен своих на разработку подкинул,и теперь считает что "и мы пахали"?
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23.04.2020 19:11 Ответить
Но это уже перебор.
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23.04.2020 19:11 Ответить
Воно сьогодні заткнеться?
Точно кокаїн.
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23.04.2020 19:12 Ответить
Путлер за 20 лет так и не смог обосрать РАБссию,подлодка Курск и Беслан не в счет...,Зеля это сделал за 2 дня....КоронвиРУС пабедим Карантином и Самоизоляцией... на второй день надеваем МАСКИ...,типа мы с поясом Шахида на морде...
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23.04.2020 19:14 Ответить
https://twitter.com/ShaaIam

https://twitter.com/ShaaIam Тверезий-25%-cамтехнiк https://twitter.com/ShaaIam @ShaaIam https://twitter.com/ShaaIam/status/1253239723872661507 7 ч

- Саша, а ти дивився фільм про «Рік президента»?
- А нафіга? Я весь рік в Україні був. Сам все бачив. Практично з першого ряду.
Хоча це не кіно, а цирк.
- Денис П'ятигорець
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23.04.2020 19:14 Ответить
Это их сегодня из Китая привезли?
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23.04.2020 19:15 Ответить
их уже месяц из Китая мегатоннами возят

... и прячут куда-то
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23.04.2020 20:47 Ответить
Михаил Джугашвили готовится стать президентом Украины а Зеля станет придворным ШУТом?
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23.04.2020 19:18 Ответить
Попытка номер два. Первые тесты из говна и палок не работали.
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23.04.2020 19:18 Ответить
В обед говорят что могут начать производство в ближайшее время, вечером оно говорит, что уже направляют. Во время то летит. ИдиЁт в еврейской семье, это не редскость?
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23.04.2020 19:20 Ответить
Официально в Украине сделано 72 296 тестов
А завезли если верить властям, уже несколько миллионов.
И тесты не делают, потому как если тесты и есть, то закуплены они с одной единственной целью: продать по тихому.
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23.04.2020 19:22 Ответить
А хто їх перевіряє ? От напише :5 тон масок,100000 тестів,а хто це перевірить ? В лікарнях тільки стогнуть :цього немає,те волонтери підвезли.
Зате замість елітних палат у нас елітні лікарні з'явились: Олександрівська і в Інституті серця.
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23.04.2020 20:39 Ответить
Певно рахують не кількість тестів, а кількість протестованих людей. Не сумніваюся, що тільки один "півшостий" та його оточення використали кілька тисяч тестів, якщо не більше. Як мінімум щодня по разу. А ще є депутати та міністри усілякі...
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24.04.2020 00:38 Ответить
сцыкун, прочитай обязанности президента.
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23.04.2020 19:23 Ответить
Зачем делать анализы в регионах, если все равно вы в Киеве их переделываете, и все это время люди находятся в статусе "с подозрением"?
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23.04.2020 19:23 Ответить
9 июля 2010 года команда Зе в полном составе веселила публику команды Януковича по случаю 60-летия дважды не сидевшего.. Но рожи были доволные не то от кокаина,не то от бухла...
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23.04.2020 19:23 Ответить
И это через 40 дней от начала карантина? Ого какое достижение, стратег блин
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23.04.2020 19:25 Ответить
Директор жека сповістив, що завтра вивезуть сміття з вашого двору. Дожились маємо двірника ,а не президента.
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23.04.2020 19:26 Ответить
очердной видос от победителя и воваки вавы
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23.04.2020 19:31 Ответить
Чергова пірімога оманського Брехуна.
В регионы направляется 200 тысяч ПЦР-тестов украинского производства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7974
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23.04.2020 19:32 Ответить
Когда уже будет о повышении яйценосности курочек, увеличении надоев
и мясо вредно???
🤣
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23.04.2020 19:33 Ответить
как первая редиска заколосится, так и сразу же
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23.04.2020 20:56 Ответить
Спасибо жителям ДАУНбасса и КРИВбасса за президента.....
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23.04.2020 19:33 Ответить
Всех дамбасов срочно на тестирование направить принудительно - тестировать на предмет наличия вируса предательства Родины!
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23.04.2020 20:15 Ответить
Слава величайшему лидеру нашей галактики и ее окрестностей...если бы не он то и тестов бы не было...
Да что там тесты...Солнце бы не взошло...и небо упало на землю...
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23.04.2020 20:23 Ответить
По какой цене тесты будут, стесняюсь спросить? Или сразу к кРадуцкому, за оптовые цены узнавать ?
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23.04.2020 20:28 Ответить
По какой цене тесты будут, стесняюсь спросить?

Полагаю в 20-100 раз выше себестоимости.
Это Барыга скромничал, продавая катера с Кузни в 8 раз дороже себестоимости!...
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23.04.2020 21:06 Ответить
Ну дык, катера, шо там тот НИОКР, прототипы, испытания.... Уот китайские говёные тесты перепродать - это досягнення
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23.04.2020 21:19 Ответить
ТАК В ПОЛИКЛИНИКАХ НА ТЕСТ НЕ НАПРАВЛЯЮТ !!!??? ИЛИ ВЫ ИХ НА ПРОДАЖУ СВОЛОЧИ ОТПРАВЛЯЕТЕ !!!
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23.04.2020 20:36 Ответить
ИЛИ ВЫ ИХ НА ПРОДАЖУ

Да весь этот шум-гам с вирусом и создан ,чтоб делать благородные дела!
А то начнете Ермака от государственной работы отвлекать!
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23.04.2020 21:09 Ответить
Так ПЦР-тесты, или реагенты для ПЦР? Зеля даже толком процитировать не в состоянии.
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23.04.2020 20:52 Ответить
А лабораторії для опрацювання цих 100500 мульйонів тестів у вас запущені?
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23.04.2020 20:55 Ответить
В регионы направляется 200 тысяч ПЦР-тестов украинского производства,

Та да , как тут упустить момент! Такое раз в 10 лет бывает!
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23.04.2020 21:04 Ответить
А де мульйон ,як1 поступили ран1ше?вже в !спан11?
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23.04.2020 21:08 Ответить
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https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1488483747997989?__cft__[0]=AZWK858Bu47I4ISiuGAFKBi3lwuoBhZHUiqJE3wV1czMjQfQHxMuHON7v4nY-v5Ik0rxBgU-Iw-djfmbJFMBw3kfQRtI7823FzPY92og8MeTS6hfoUqNYrDW3J1O7ESPzJY&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·

Стопудоф)
У регіони направляється 200 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4488
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23.04.2020 21:47 Ответить
Вже тошнить бачити цю гнилу противну морду
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23.04.2020 21:49 Ответить
Это те тесты которые уже месяц откудато то летят то едут?
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23.04.2020 22:43 Ответить
вони, напевно, пішки йдуть ті тести. Тому так довго ))
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24.04.2020 10:23 Ответить
зрада 100%.
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23.04.2020 23:56 Ответить
ви назвами та лозунгами досі живете. Ми ж не в срср-і..
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24.04.2020 10:24 Ответить
не я, а ви ви назвами та лозунгами досі живете. Ми ж не в срср-і..
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24.04.2020 21:28 Ответить
Так всё-таки, опять весна, когда посадки?😉
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24.04.2020 00:49 Ответить
Зеленский это самый бездарный не то что президент, но и даже клоун! Его речь у Шустера это апогея всего критинизма. На вопрос, кто мешает работать слугам народа в Раде, ответ клоуна, большинство ..., пауза и занавес! Больше добавить нечего об IQ клоуна! Это не то что ноль, это уже в минус пошел.
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24.04.2020 09:32 Ответить
не *****, хороняка !! Люди хворіють, навіть якщо запалення легенів в людини, тести НЕ РОБЛЯТЬ !! Тільки за гроші! За зверненням до сімейного лікаря зі скаргами на підвищену температуру - ТЕСТИ НЕ РОБЛЯТЬ !! І навіть не пропонують. Хочете - робіть за гроші. Перевірений і перший, і другий випадок бо сталося зі знайомими.. Це в Дніпрі. Не знаю, може по інших містах і роблять комусь тести, в Дніпрі - НІ !!
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24.04.2020 10:21 Ответить
У нас есть министр здравоохранения, пусть он отчитывается!

А ты лучше скажи:
Почему продолжают наживаться на войне?
Почему не сидят Свинарчуки?
Где посадки?
Почему наши воины до сих пор в плену?
Почему не наказаны заказчики Гандзюк?
Почему добровольцы и волонтеры сидят в тюрьмах?
Где доллар по 24?
Где те миллионы гривен, которые каждый день "крал" Порошенко?
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24.04.2020 11:14 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу в регионы страны поступит 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства. Источник: https://censor.net/n3191134

Обісраний клоун, це вже не смішно, треба було залишатись в кварталі:

У регіони направляється 200 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1734
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24.04.2020 12:23 Ответить
 
 