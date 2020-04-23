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У регіони направляється 200 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в п'ятницю в регіони країни надійде 200 тис. ПЛР-тестів на коронавірус українського виробництва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
"Завтра (24 квітня) буде відвантажено і направлено в регіони України 200 тис. ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Загалом є замовлення на 2 млн ПЛР-тестів, зроблених в Україні. Також, до кінця травня ми очікуємо від українського виробника 200 апаратів штучної вентиляції легенів. Серед іншого, на цьому тижні до нас прибуло 360 тис. захисних респіраторів і 800 тис. реагентів для ПЛР-тестування", - сказав він.
Топ коментарі
+22 alex alex #413891
показати весь коментар23.04.2020 19:08 Відповісти Посилання
+14 Vasilij VG
показати весь коментар23.04.2020 19:11 Відповісти Посилання
+12 Omic
показати весь коментар23.04.2020 19:44 Відповісти Посилання
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Уже аж противно, казалось бы вроде и новость неплохая, так нет этот карлик все портит
Особенно интересно было смотреть, как оно 225-ку встречало и в носу ковырялось (зато в маске б..дь) и как мальчик 10-лет слушало про Бураны, косомос, рекорды. Су..ка, а через час вещало уже про то, что только что узнало... с таким пафосом, как будто это он самолет проектировал...
Ну не президент - позорище...
на него оказывают огромное давление.
дайте ему ещё 100 дней.
а шо, ваш порошенко лучше ?
Он просто понимал, что всего бюджета Украины не хватит на выплату компенсаций по искам всех коллаборантов в ЕСПЧ
тем более, что в Украине нет статьи против коллаборантов.
Но если бы президентом стал какой-нибудь горлопан из секты Тягнибока, то он бы о таких мелочах не думал.
если на министра здравоохранения не заведено дело, значит министр мвд и юстиции тоже в доле.
причем тут зеленый?
Точно кокаїн.
https://twitter.com/ShaaIam Тверезий-25%-cамтехнiк https://twitter.com/ShaaIam @ShaaIam https://twitter.com/ShaaIam/status/1253239723872661507 7 ч
- Саша, а ти дивився фільм про «Рік президента»?
- А нафіга? Я весь рік в Україні був. Сам все бачив. Практично з першого ряду.
Хоча це не кіно, а цирк.
- Денис П'ятигорець
... и прячут куда-то
А завезли если верить властям, уже несколько миллионов.
И тесты не делают, потому как если тесты и есть, то закуплены они с одной единственной целью: продать по тихому.
Зате замість елітних палат у нас елітні лікарні з'явились: Олександрівська і в Інституті серця.
и мясо вредно???
🤣
Да что там тесты...Солнце бы не взошло...и небо упало на землю...
Полагаю в 20-100 раз выше себестоимости.
Это Барыга скромничал, продавая катера с Кузни в 8 раз дороже себестоимости!...
Да весь этот шум-гам с вирусом и создан ,чтоб делать благородные дела!
А то начнете Ермака от государственной работы отвлекать!
Та да , как тут упустить момент! Такое раз в 10 лет бывает!
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1488483747997989?__cft__[0]=AZWK858Bu47I4ISiuGAFKBi3lwuoBhZHUiqJE3wV1czMjQfQHxMuHON7v4nY-v5Ik0rxBgU-Iw-djfmbJFMBw3kfQRtI7823FzPY92og8MeTS6hfoUqNYrDW3J1O7ESPzJY&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·
Стопудоф)
А ты лучше скажи:
Почему продолжают наживаться на войне?
Почему не сидят Свинарчуки?
Где посадки?
Почему наши воины до сих пор в плену?
Почему не наказаны заказчики Гандзюк?
Почему добровольцы и волонтеры сидят в тюрьмах?
Где доллар по 24?
Где те миллионы гривен, которые каждый день "крал" Порошенко?
Обісраний клоун, це вже не смішно, треба було залишатись в кварталі: