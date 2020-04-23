У регіони направляється 200 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в п'ятницю в регіони країни надійде 200 тис. ПЛР-тестів на коронавірус українського виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Завтра (24 квітня) буде відвантажено і направлено в регіони України 200 тис. ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Загалом є замовлення на 2 млн ПЛР-тестів, зроблених в Україні. Також, до кінця травня ми очікуємо від українського виробника 200 апаратів штучної вентиляції легенів. Серед іншого, на цьому тижні до нас прибуло 360 тис. захисних респіраторів і 800 тис. реагентів для ПЛР-тестування", - сказав він.

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