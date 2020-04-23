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Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили

Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции

Михеил Саакашвили рассказал о том, как будет работать в случае назначения вице-премьером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии НВ.

Отвечая на вопрос, когда он встретится с фракцией "СН", Саакашвили заявил: "Завтра. Поскольку завтра все съедутся в Киев. Но уже сегодня я провожу разговор с отдельными группами депутатов, которым интересно, что я хочу сделать для государства".

На вопрос "В Раде будут голоса за ваше назначение вице-премьером?", политик ответил: "То, что я хочу донести до депутатов, что парламент должен стать важным драйвером в реализации реформ. Потому что сейчас связь между правительством и парламентом не налажена. Правительство хочет, чтобы депутаты автоматически поддерживали все их законопроекты, ничего даже им не объясняя. Без коммуникации с большинством и без поддержки Рады проводить реформы сложно. Вице-премьер — это как министр без портфеля. Поэтому нужна слаженная работа всех. Это я и хочу объяснить большинству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще ни один министр, включая премьеров, так жестко не обсуждался во внутрифракционных чатах СН, - "слуга народа" Богуцкая о Саакашвили

Автор: 

назначение (2182) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+31
Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1009
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23.04.2020 21:49 Ответить
+17
Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2223
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23.04.2020 21:48 Ответить
+16
Ми будєм шаліть !
Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8542
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23.04.2020 21:54 Ответить
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23.04.2020 22:31 Ответить
Интересно чем закончатся все эти эксперименты? Падением этой власти с бунтами или развалом Украины?
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23.04.2020 22:19 Ответить
Вигнанням порошенківської кодли копняками, ось чим все закінчиться.
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23.04.2020 22:34 Ответить
А шо ж вы год делали? Штаны держали?

Клоуны неподмытые...
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23.04.2020 22:50 Ответить
Нюхаєш клоунів? Говорили, що Порошенка обожнюють лише збоченці, а я не вірив.
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23.04.2020 23:31 Ответить
Зато ты в членограя ЗЕ верил, имбицил конченый.

Всем конечно очень интересно и познавательно узнать во что верят или не верят низшие слои общества.
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23.04.2020 23:35 Ответить
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9965
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23.04.2020 22:20 Ответить
чуствует что в этой банде можно кровь пить без боязни - трепи языком и не говори правду о зебиле, всё, успех гарантирован.
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23.04.2020 22:36 Ответить
Два паука в зеленой банке (Аваков и Михуил) приготовились к смертельной схватке. Покупаем попкорн.
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23.04.2020 22:21 Ответить
Я болею за авака🙂
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23.04.2020 22:48 Ответить
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1865
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23.04.2020 22:21 Ответить
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3823
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23.04.2020 22:25 Ответить
Дві сотні українців полетіли чартером до Фінляндії збирати полуницю ВІДЕО : https://glavcom.ua/economics/finances/dvi-sotni-ukrajinciv-poletili-charterom-do-finlyandiji-zbirati-polunicyu-video-675402.html
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23.04.2020 22:23 Ответить
полуниця еще не созрела - только в августе-сентябре, не раньше
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25.04.2020 00:14 Ответить
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2709
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23.04.2020 22:23 Ответить
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8593
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23.04.2020 22:28 Ответить
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8626
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23.04.2020 22:29 Ответить
)))
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23.04.2020 22:39 Ответить
откАпали
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23.04.2020 22:46 Ответить
Порохоботам лахта позичила методички. )
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23.04.2020 22:31 Ответить
Тримай, а то від твого палаючого пердака знову Чорнобиль загориться.....а воно нам треба.....

Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3425
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23.04.2020 22:37 Ответить
Це просто пі..єц ! Зебіли , вимагайте в зе , щоб посадив це чувирло за порушення Державного Кордону України - він же обіцяв , в цьому випадку ніяк не приховати , ні перекваліфікувати .
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23.04.2020 22:32 Ответить
Таваріщі! Етот Зєлєнскій ваабщє абнаглєл! Мало того, что запрєтіл партрєти сваі вєшать в кабінєтах чіновнікав, заставіл прізнать добровольцев участниками боевых действий, так он ставіт злєйшево врага Пятра Лєксеічя на должность віце-прємьєра! Доколє єнтот бєспрєдєл будєт прадалжаться??? Єнто ж удар под дих нашему гєтьману!!!
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23.04.2020 22:32 Ответить
З булочника гетьман - як куля з гівна
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23.04.2020 22:42 Ответить
Вообще-то Украина парламентско-президентская республика. И правительство, и премьров в том числе ставит и назначает парламент. А если это делает президент, то он действительно обнаглел, так как лезет не в свои полномочия и нарушает закон.
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24.04.2020 02:27 Ответить
Артист нарешті укомплектував трупу.
В трупу увійшли в основному політичні трупи...
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23.04.2020 22:33 Ответить
Жульку забыли. Может разложилась сильно бабушка?
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24.04.2020 03:23 Ответить
Турбошапито
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23.04.2020 22:34 Ответить
Зеля скажет,я устал,я ухожу
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23.04.2020 22:35 Ответить
300 милллиардов дефицита бюджета не имело ни одно правительство Украины...,Миша Джугашвили позычит у Путлера бабосы и дело в Галстуке...
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23.04.2020 22:39 Ответить
Политический лузер, вечно в бегах, которого на родине ждет тюрьма.
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23.04.2020 22:49 Ответить
Не пей больше всякую гадость.

Михо будет на свободе в Украине пока этого хочет Коломойский. Как только Саака хотя бы что-то квакнет против ЗЕ или Коломоя, так сразу отправится на нары в Грузию.

А на Пороха у ЗЕбанария руки коротки. Так что свои влажные фантазии ты мог бы за год перестать теребить немытыми руками.
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23.04.2020 23:20 Ответить
Из тебя европеец, как из говна пуля. Ты ж тупой, как валенок.
Шо тебе в Европе делать с пластелином вместо мозга?
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23.04.2020 23:28 Ответить
Та який «європеєць»?))) то кацап на проксі насмоктав в прапора дагестанця і на пиво заробляє тут.
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23.04.2020 23:32 Ответить
Нє, це - даунбасита.
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24.04.2020 02:21 Ответить
К счастью, не житомирская психопатка-одиночка!
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24.04.2020 10:24 Ответить
Желтым жилетом работаешь?
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24.04.2020 03:26 Ответить
Тікати сивочолому треба, в Ліпецьку схоронитися...)
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23.04.2020 22:40 Ответить
Попри всі психічні атаки порошенківських підлабузників, рейтинг Зеленського не падає нижче 60%. Пічалька.
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23.04.2020 22:40 Ответить
неа. сегодня по ящику чудак выступал с соц.центра. сейчас у вазелина рейтинг в районе 40 колеблется
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23.04.2020 22:49 Ответить
Это потому,что вы необучаемые
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24.04.2020 03:27 Ответить
мишо, когда ты на родину вернешься? Гастроль здесь уже затянулась
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23.04.2020 22:40 Ответить
73 % стадо баранов не согласно ,Сракашавили кокаиновый наркоша,видео этой фразы Коломойского есть в Ютьбюе...
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23.04.2020 22:42 Ответить
Якби порошенківські посіпаки не тужились, але, як говорять торгові партнери сивочолого: плєтью обуха нє пєрєшібьошь.
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23.04.2020 22:46 Ответить
Аваков сожрет Мишу одним махом,а Коломойский добавит перцу...
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23.04.2020 22:47 Ответить
не факт что они вообще в конфликте, карлсон играет роль весьма хорошо, многих обманул с галстуком но нужную цель кремлю достиг.
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23.04.2020 22:59 Ответить
Прикольный вице-премьер, которого можно в любой момент экстрадировать прямо в грузинскую тюрьму.
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23.04.2020 22:52 Ответить
обосратых воющих зебилов наблюдаем, а через месяца два они дуэтом с михолизами выть будут... скучно
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23.04.2020 22:55 Ответить
Мішико вити про бариг почне як тільки йому не вдасться провернути аферу з продажем за копійки якогось ласого шматка з держмайна.Одесського припортового,наприклад.Замовники не думаю що пробачили Карлсону його минулий прокол.Та тут бабушка Беня перша в черзі на продаж України,так що Карлсон скоро знову почне хороводи водити.Цікаво,чи знайдуться дурні ,які будуть за ним бігати на цей раз
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23.04.2020 23:03 Ответить
Не начнет.
Будет, как шелковый лизать зад ЗЕ или отправится в Грузию отбывать свой законный срок в тюрьме.
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23.04.2020 23:22 Ответить
Петро Алекеич весь свой полк выгнал на цензор....
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23.04.2020 23:15 Ответить
Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили



ентот дебилоид саакашвиллин перед поездкой зеленского в париж на встречу путина
предложил всем..... что делать .....??

молиться!!!!
у шустера!!!
https://www.youtube.com/watch?v=1-410-YwRrc



ахахаха
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23.04.2020 23:21 Ответить
Його в Італії чекають?
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23.04.2020 23:24 Ответить
Так який «народ» його чекав?
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23.04.2020 23:33 Ответить
Я не розумію з чого такий ажиотаж!? Єдині, хто тут радіє приходу Саакашвілі -аацапи і це дивно, адже пройшов рік правління Зеленського, епоха бідності скінчилась, всіх корупціонерів відірвали від корита...із ким йому воювати в Україні?
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23.04.2020 23:29 Ответить


Божежки, "патріот" до "патріота" лине ... з префіксом зе- і лапками, щоб без двозначності.

А апатрид-істерик-злочинець державну мову нарешті вивчив чи смачно пи-їв-гуляв весь цей час за відпрацьовані на замовлення грошики, "кришталево чистий і непідкупний" порушник кордону !
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24.04.2020 01:50 Ответить
*Божечки
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24.04.2020 05:03 Ответить
Апартаменти в Одесі прикупив, маєток під Києвом...
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24.04.2020 06:22 Ответить
Какие ж вы брехливые твари - порохоботы
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24.04.2020 15:32 Ответить
Ти ковтай, ковтай. То Божа роса.
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24.04.2020 15:37 Ответить
А мне уже становится интересно..... Что ещё отколят правители Украины ????
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24.04.2020 03:42 Ответить
Є варіант звернутися да влади Грузії з зустрічною пропозицію в порядку обміну призначити Януковича віце-прем*єром. Також біглий екс-президент.
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24.04.2020 07:19 Ответить
Шутки и количество негатива на ТВ олигархов говорит об их страхе за Мишу.А вдруг получится!? Он же не управляем.
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24.04.2020 08:20 Ответить
путин запросто им управлял..))) пусть и с помощью Хранцузов )))
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24.04.2020 08:33 Ответить
Если точнее, Михо олигархам не подвластен, потому что неподкупен.
Это их пугает.
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24.04.2020 10:16 Ответить
"Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа"
лично "гречку" раздает? ))))))
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24.04.2020 08:32 Ответить
Не суди всех по себе
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24.04.2020 10:14 Ответить
ты дурак.
ЗАЧЕМ политикам встречаться с персонами от которых зависит их избрание?
ответ можешь найти в ЛЮБОМ учебнике )))
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24.04.2020 10:52 Ответить
лн экзамен по мове сдал?
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24.04.2020 08:34 Ответить
Порошенко очень многим испортил карьеру: Яценюку, Тимошенко, Гриценко. Но особенно - себе. И сильно хочет испортить жизнь и карьеру Зеленского и Саакашвили.
И все благодаря своим троллям, которые в случае с порошенко переусердствовали.
Ну не нравится украинцам, когда им все время навязывают, что один порошенко хороший и патриот, а все остальные плохие и агенты кремля. Тут пахнет большим враньем.
Потому и пролетел порошенко на выборах.
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24.04.2020 10:13 Ответить
Порохотролли лишь малая часть мезонсцены. Причиной пролёта стала вся постановка в целом. Стране, балансирующей на краю пропасти, вместо радикальных шагов к спасению, предложили спектакль "АрМоВира". Фарс, продолжительностью в 5 лет. С главным героем- пожилым и обрюзглым, но отважным и эффективным кризис-менеджером.) )
Биография Порошенко обрисует масштабы его лицемерия гораздо красочнее, чем любая ботоферма. Достаточно посчитать его партийные мандаты и вспомнить последнюю гос.должность на момент Майдана.
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24.04.2020 11:49 Ответить
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 Саакашвили приехал на встречу со "Слугой народа": Нужно спасать страну
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24.04.2020 12:48 Ответить
всё правильно. хорошо.
психозом мармеладных доволен.
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24.04.2020 22:24 Ответить
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