Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили
Михеил Саакашвили рассказал о том, как будет работать в случае назначения вице-премьером.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии НВ.
Отвечая на вопрос, когда он встретится с фракцией "СН", Саакашвили заявил: "Завтра. Поскольку завтра все съедутся в Киев. Но уже сегодня я провожу разговор с отдельными группами депутатов, которым интересно, что я хочу сделать для государства".
На вопрос "В Раде будут голоса за ваше назначение вице-премьером?", политик ответил: "То, что я хочу донести до депутатов, что парламент должен стать важным драйвером в реализации реформ. Потому что сейчас связь между правительством и парламентом не налажена. Правительство хочет, чтобы депутаты автоматически поддерживали все их законопроекты, ничего даже им не объясняя. Без коммуникации с большинством и без поддержки Рады проводить реформы сложно. Вице-премьер — это как министр без портфеля. Поэтому нужна слаженная работа всех. Это я и хочу объяснить большинству".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Клоуны неподмытые...
Всем конечно очень интересно и познавательно узнать во что верят или не верят низшие слои общества.
В трупу увійшли в основному політичні трупи...
Михо будет на свободе в Украине пока этого хочет Коломойский. Как только Саака хотя бы что-то квакнет против ЗЕ или Коломоя, так сразу отправится на нары в Грузию.
А на Пороха у ЗЕбанария руки коротки. Так что свои влажные фантазии ты мог бы за год перестать теребить немытыми руками.
Шо тебе в Европе делать с пластелином вместо мозга?
Будет, как шелковый лизать зад ЗЕ или отправится в Грузию отбывать свой законный срок в тюрьме.
ентот дебилоид саакашвиллин перед поездкой зеленского в париж на встречу путина
предложил всем..... что делать .....??
молиться!!!!
у шустера!!!
https://www.youtube.com/watch?v=1-410-YwRrc
ахахаха
Божежки, "патріот" до "патріота" лине ... з префіксом зе- і лапками, щоб без двозначності.
А апатрид-істерик-злочинець державну мову нарешті вивчив чи смачно пи-їв-гуляв весь цей час за відпрацьовані на замовлення грошики, "кришталево чистий і непідкупний" порушник кордону !
Это их пугает.
лично "гречку" раздает? ))))))
ЗАЧЕМ политикам встречаться с персонами от которых зависит их избрание?
ответ можешь найти в ЛЮБОМ учебнике )))
И все благодаря своим троллям, которые в случае с порошенко переусердствовали.
Ну не нравится украинцам, когда им все время навязывают, что один порошенко хороший и патриот, а все остальные плохие и агенты кремля. Тут пахнет большим враньем.
Потому и пролетел порошенко на выборах.
Биография Порошенко обрисует масштабы его лицемерия гораздо красочнее, чем любая ботоферма. Достаточно посчитать его партийные мандаты и вспомнить последнюю гос.должность на момент Майдана.
психозом мармеладных доволен.