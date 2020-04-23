Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили

Михеил Саакашвили рассказал о том, как будет работать в случае назначения вице-премьером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии НВ.

Отвечая на вопрос, когда он встретится с фракцией "СН", Саакашвили заявил: "Завтра. Поскольку завтра все съедутся в Киев. Но уже сегодня я провожу разговор с отдельными группами депутатов, которым интересно, что я хочу сделать для государства".

На вопрос "В Раде будут голоса за ваше назначение вице-премьером?", политик ответил: "То, что я хочу донести до депутатов, что парламент должен стать важным драйвером в реализации реформ. Потому что сейчас связь между правительством и парламентом не налажена. Правительство хочет, чтобы депутаты автоматически поддерживали все их законопроекты, ничего даже им не объясняя. Без коммуникации с большинством и без поддержки Рады проводить реформы сложно. Вице-премьер — это как министр без портфеля. Поэтому нужна слаженная работа всех. Это я и хочу объяснить большинству".

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