Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі розповів про те, як буде працювати в разі призначення віце-прем'єром.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі НВ.
Відповідаючи на запитання, коли він зустрінеться з фракцією "СН", Саакашвілі заявив: "Завтра. Оскільки завтра всі з'їдуться до Києва. Але вже сьогодні я проводжу розмову з окремими групами депутатів, яким цікаво, що я хочу зробити для держави".
На запитання "У Раді будуть голоси за ваше призначення віцепрем'єром?", політик відповів: "Те, що я хочу донести до депутатів, що парламент має стати важливим драйвером у реалізації реформ. Тому що зараз зв'язок між урядом і парламентом не налагоджено. Уряд хоче, щоб депутати автоматично підтримували всі їхні законопроєкти, нічого навіть їм не пояснюючи. Без комунікації з більшістю і без підтримки Ради проводити реформи складно. Віцепрем'єр - це як міністр без портфеля. Тому потрібна злагоджена робота всіх. Це я і хочу пояснити більшості".
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Клоуны неподмытые...
Всем конечно очень интересно и познавательно узнать во что верят или не верят низшие слои общества.
В трупу увійшли в основному політичні трупи...
Михо будет на свободе в Украине пока этого хочет Коломойский. Как только Саака хотя бы что-то квакнет против ЗЕ или Коломоя, так сразу отправится на нары в Грузию.
А на Пороха у ЗЕбанария руки коротки. Так что свои влажные фантазии ты мог бы за год перестать теребить немытыми руками.
Шо тебе в Европе делать с пластелином вместо мозга?
Будет, как шелковый лизать зад ЗЕ или отправится в Грузию отбывать свой законный срок в тюрьме.
ентот дебилоид саакашвиллин перед поездкой зеленского в париж на встречу путина
предложил всем..... что делать .....??
молиться!!!!
у шустера!!!
https://www.youtube.com/watch?v=1-410-YwRrc
ахахаха
Божежки, "патріот" до "патріота" лине ... з префіксом зе- і лапками, щоб без двозначності.
А апатрид-істерик-злочинець державну мову нарешті вивчив чи смачно пи-їв-гуляв весь цей час за відпрацьовані на замовлення грошики, "кришталево чистий і непідкупний" порушник кордону !
Это их пугает.
лично "гречку" раздает? ))))))
ЗАЧЕМ политикам встречаться с персонами от которых зависит их избрание?
ответ можешь найти в ЛЮБОМ учебнике )))
И все благодаря своим троллям, которые в случае с порошенко переусердствовали.
Ну не нравится украинцам, когда им все время навязывают, что один порошенко хороший и патриот, а все остальные плохие и агенты кремля. Тут пахнет большим враньем.
Потому и пролетел порошенко на выборах.
Биография Порошенко обрисует масштабы его лицемерия гораздо красочнее, чем любая ботоферма. Достаточно посчитать его партийные мандаты и вспомнить последнюю гос.должность на момент Майдана.
психозом мармеладных доволен.