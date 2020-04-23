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Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі

Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції

Міхеїл Саакашвілі розповів про те, як буде працювати в разі призначення віце-прем'єром.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі НВ.

Відповідаючи на запитання, коли він зустрінеться з фракцією "СН", Саакашвілі заявив: "Завтра. Оскільки завтра всі з'їдуться до Києва. Але вже сьогодні я проводжу розмову з окремими групами депутатів, яким цікаво, що я хочу зробити для держави".

На запитання "У Раді будуть голоси за ваше призначення віцепрем'єром?", політик відповів: "Те, що я хочу донести до депутатів, що парламент має стати важливим драйвером у реалізації реформ. Тому що зараз зв'язок між урядом і парламентом не налагоджено. Уряд хоче, щоб депутати автоматично підтримували всі їхні законопроєкти, нічого навіть їм не пояснюючи. Без комунікації з більшістю і без підтримки Ради проводити реформи складно. Віцепрем'єр - це як міністр без портфеля. Тому потрібна злагоджена робота всіх. Це я і хочу пояснити більшості".

Читайте також: Ще жоден міністр, включно з прем'єрами, так жорстко не обговорювався у внутрішньофракційних чатах СН, - "слуга народу" Богуцька про Саакашвілі

Автор: 

призначення (2300) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+31
Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1009
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23.04.2020 21:49 Відповісти
+17
Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2223
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23.04.2020 21:48 Відповісти
+16
Ми будєм шаліть !
Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8542
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23.04.2020 21:54 Відповісти
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23.04.2020 22:31 Відповісти
Интересно чем закончатся все эти эксперименты? Падением этой власти с бунтами или развалом Украины?
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23.04.2020 22:19 Відповісти
Вигнанням порошенківської кодли копняками, ось чим все закінчиться.
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23.04.2020 22:34 Відповісти
А шо ж вы год делали? Штаны держали?

Клоуны неподмытые...
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23.04.2020 22:50 Відповісти
Нюхаєш клоунів? Говорили, що Порошенка обожнюють лише збоченці, а я не вірив.
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23.04.2020 23:31 Відповісти
Зато ты в членограя ЗЕ верил, имбицил конченый.

Всем конечно очень интересно и познавательно узнать во что верят или не верят низшие слои общества.
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23.04.2020 23:35 Відповісти
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9965
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23.04.2020 22:20 Відповісти
чуствует что в этой банде можно кровь пить без боязни - трепи языком и не говори правду о зебиле, всё, успех гарантирован.
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23.04.2020 22:36 Відповісти
Два паука в зеленой банке (Аваков и Михуил) приготовились к смертельной схватке. Покупаем попкорн.
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23.04.2020 22:21 Відповісти
Я болею за авака🙂
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23.04.2020 22:48 Відповісти
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1865
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23.04.2020 22:21 Відповісти
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3823
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23.04.2020 22:25 Відповісти
Дві сотні українців полетіли чартером до Фінляндії збирати полуницю ВІДЕО : https://glavcom.ua/economics/finances/dvi-sotni-ukrajinciv-poletili-charterom-do-finlyandiji-zbirati-polunicyu-video-675402.html
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23.04.2020 22:23 Відповісти
полуниця еще не созрела - только в августе-сентябре, не раньше
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25.04.2020 00:14 Відповісти
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2709
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23.04.2020 22:23 Відповісти
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8593
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23.04.2020 22:28 Відповісти
Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8626
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23.04.2020 22:29 Відповісти
)))
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23.04.2020 22:39 Відповісти
откАпали
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23.04.2020 22:46 Відповісти
Порохоботам лахта позичила методички. )
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23.04.2020 22:31 Відповісти
Тримай, а то від твого палаючого пердака знову Чорнобиль загориться.....а воно нам треба.....

Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3425
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23.04.2020 22:37 Відповісти
Це просто пі..єц ! Зебіли , вимагайте в зе , щоб посадив це чувирло за порушення Державного Кордону України - він же обіцяв , в цьому випадку ніяк не приховати , ні перекваліфікувати .
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23.04.2020 22:32 Відповісти
Таваріщі! Етот Зєлєнскій ваабщє абнаглєл! Мало того, что запрєтіл партрєти сваі вєшать в кабінєтах чіновнікав, заставіл прізнать добровольцев участниками боевых действий, так он ставіт злєйшево врага Пятра Лєксеічя на должность віце-прємьєра! Доколє єнтот бєспрєдєл будєт прадалжаться??? Єнто ж удар под дих нашему гєтьману!!!
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23.04.2020 22:32 Відповісти
З булочника гетьман - як куля з гівна
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23.04.2020 22:42 Відповісти
Вообще-то Украина парламентско-президентская республика. И правительство, и премьров в том числе ставит и назначает парламент. А если это делает президент, то он действительно обнаглел, так как лезет не в свои полномочия и нарушает закон.
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24.04.2020 02:27 Відповісти
Артист нарешті укомплектував трупу.
В трупу увійшли в основному політичні трупи...
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23.04.2020 22:33 Відповісти
Жульку забыли. Может разложилась сильно бабушка?
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24.04.2020 03:23 Відповісти
Турбошапито
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23.04.2020 22:34 Відповісти
Зеля скажет,я устал,я ухожу
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23.04.2020 22:35 Відповісти
300 милллиардов дефицита бюджета не имело ни одно правительство Украины...,Миша Джугашвили позычит у Путлера бабосы и дело в Галстуке...
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23.04.2020 22:39 Відповісти
Политический лузер, вечно в бегах, которого на родине ждет тюрьма.
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23.04.2020 22:49 Відповісти
Не пей больше всякую гадость.

Михо будет на свободе в Украине пока этого хочет Коломойский. Как только Саака хотя бы что-то квакнет против ЗЕ или Коломоя, так сразу отправится на нары в Грузию.

А на Пороха у ЗЕбанария руки коротки. Так что свои влажные фантазии ты мог бы за год перестать теребить немытыми руками.
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23.04.2020 23:20 Відповісти
Из тебя европеец, как из говна пуля. Ты ж тупой, как валенок.
Шо тебе в Европе делать с пластелином вместо мозга?
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23.04.2020 23:28 Відповісти
Та який «європеєць»?))) то кацап на проксі насмоктав в прапора дагестанця і на пиво заробляє тут.
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23.04.2020 23:32 Відповісти
Нє, це - даунбасита.
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24.04.2020 02:21 Відповісти
К счастью, не житомирская психопатка-одиночка!
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24.04.2020 10:24 Відповісти
Желтым жилетом работаешь?
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24.04.2020 03:26 Відповісти
Тікати сивочолому треба, в Ліпецьку схоронитися...)
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23.04.2020 22:40 Відповісти
Попри всі психічні атаки порошенківських підлабузників, рейтинг Зеленського не падає нижче 60%. Пічалька.
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23.04.2020 22:40 Відповісти
неа. сегодня по ящику чудак выступал с соц.центра. сейчас у вазелина рейтинг в районе 40 колеблется
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23.04.2020 22:49 Відповісти
Это потому,что вы необучаемые
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24.04.2020 03:27 Відповісти
мишо, когда ты на родину вернешься? Гастроль здесь уже затянулась
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23.04.2020 22:40 Відповісти
73 % стадо баранов не согласно ,Сракашавили кокаиновый наркоша,видео этой фразы Коломойского есть в Ютьбюе...
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23.04.2020 22:42 Відповісти
Якби порошенківські посіпаки не тужились, але, як говорять торгові партнери сивочолого: плєтью обуха нє пєрєшібьошь.
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23.04.2020 22:46 Відповісти
Аваков сожрет Мишу одним махом,а Коломойский добавит перцу...
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23.04.2020 22:47 Відповісти
не факт что они вообще в конфликте, карлсон играет роль весьма хорошо, многих обманул с галстуком но нужную цель кремлю достиг.
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23.04.2020 22:59 Відповісти
Прикольный вице-премьер, которого можно в любой момент экстрадировать прямо в грузинскую тюрьму.
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23.04.2020 22:52 Відповісти
обосратых воющих зебилов наблюдаем, а через месяца два они дуэтом с михолизами выть будут... скучно
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23.04.2020 22:55 Відповісти
Мішико вити про бариг почне як тільки йому не вдасться провернути аферу з продажем за копійки якогось ласого шматка з держмайна.Одесського припортового,наприклад.Замовники не думаю що пробачили Карлсону його минулий прокол.Та тут бабушка Беня перша в черзі на продаж України,так що Карлсон скоро знову почне хороводи водити.Цікаво,чи знайдуться дурні ,які будуть за ним бігати на цей раз
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23.04.2020 23:03 Відповісти
Не начнет.
Будет, как шелковый лизать зад ЗЕ или отправится в Грузию отбывать свой законный срок в тюрьме.
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23.04.2020 23:22 Відповісти
Петро Алекеич весь свой полк выгнал на цензор....
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23.04.2020 23:15 Відповісти
Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа", - Саакашвили



ентот дебилоид саакашвиллин перед поездкой зеленского в париж на встречу путина
предложил всем..... что делать .....??

молиться!!!!
у шустера!!!
https://www.youtube.com/watch?v=1-410-YwRrc



ахахаха
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23.04.2020 23:21 Відповісти
Його в Італії чекають?
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23.04.2020 23:24 Відповісти
Так який «народ» його чекав?
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23.04.2020 23:33 Відповісти
Я не розумію з чого такий ажиотаж!? Єдині, хто тут радіє приходу Саакашвілі -аацапи і це дивно, адже пройшов рік правління Зеленського, епоха бідності скінчилась, всіх корупціонерів відірвали від корита...із ким йому воювати в Україні?
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23.04.2020 23:29 Відповісти


Божежки, "патріот" до "патріота" лине ... з префіксом зе- і лапками, щоб без двозначності.

А апатрид-істерик-злочинець державну мову нарешті вивчив чи смачно пи-їв-гуляв весь цей час за відпрацьовані на замовлення грошики, "кришталево чистий і непідкупний" порушник кордону !
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24.04.2020 01:50 Відповісти
*Божечки
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24.04.2020 05:03 Відповісти
Апартаменти в Одесі прикупив, маєток під Києвом...
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24.04.2020 06:22 Відповісти
Какие ж вы брехливые твари - порохоботы
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24.04.2020 15:32 Відповісти
Ти ковтай, ковтай. То Божа роса.
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24.04.2020 15:37 Відповісти
А мне уже становится интересно..... Что ещё отколят правители Украины ????
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24.04.2020 03:42 Відповісти
Є варіант звернутися да влади Грузії з зустрічною пропозицію в порядку обміну призначити Януковича віце-прем*єром. Також біглий екс-президент.
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24.04.2020 07:19 Відповісти
Шутки и количество негатива на ТВ олигархов говорит об их страхе за Мишу.А вдруг получится!? Он же не управляем.
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24.04.2020 08:20 Відповісти
путин запросто им управлял..))) пусть и с помощью Хранцузов )))
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24.04.2020 08:33 Відповісти
Если точнее, Михо олигархам не подвластен, потому что неподкупен.
Это их пугает.
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24.04.2020 10:16 Відповісти
"Провожу разговор с отдельными группами депутатов фракции "Слуга народа"
лично "гречку" раздает? ))))))
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24.04.2020 08:32 Відповісти
Не суди всех по себе
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24.04.2020 10:14 Відповісти
ты дурак.
ЗАЧЕМ политикам встречаться с персонами от которых зависит их избрание?
ответ можешь найти в ЛЮБОМ учебнике )))
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24.04.2020 10:52 Відповісти
лн экзамен по мове сдал?
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24.04.2020 08:34 Відповісти
Порошенко очень многим испортил карьеру: Яценюку, Тимошенко, Гриценко. Но особенно - себе. И сильно хочет испортить жизнь и карьеру Зеленского и Саакашвили.
И все благодаря своим троллям, которые в случае с порошенко переусердствовали.
Ну не нравится украинцам, когда им все время навязывают, что один порошенко хороший и патриот, а все остальные плохие и агенты кремля. Тут пахнет большим враньем.
Потому и пролетел порошенко на выборах.
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24.04.2020 10:13 Відповісти
Порохотролли лишь малая часть мезонсцены. Причиной пролёта стала вся постановка в целом. Стране, балансирующей на краю пропасти, вместо радикальных шагов к спасению, предложили спектакль "АрМоВира". Фарс, продолжительностью в 5 лет. С главным героем- пожилым и обрюзглым, но отважным и эффективным кризис-менеджером.) )
Биография Порошенко обрисует масштабы его лицемерия гораздо красочнее, чем любая ботоферма. Достаточно посчитать его партийные мандаты и вспомнить последнюю гос.должность на момент Майдана.
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24.04.2020 11:49 Відповісти
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 Саакашвили приехал на встречу со "Слугой народа": Нужно спасать страну
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24.04.2020 12:48 Відповісти
всё правильно. хорошо.
психозом мармеладных доволен.
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24.04.2020 22:24 Відповісти
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