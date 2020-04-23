Проводжу розмову з окремими групами депутатів фракції "Слуга народу", - Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі розповів про те, як буде працювати в разі призначення віце-прем'єром.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі НВ.

Відповідаючи на запитання, коли він зустрінеться з фракцією "СН", Саакашвілі заявив: "Завтра. Оскільки завтра всі з'їдуться до Києва. Але вже сьогодні я проводжу розмову з окремими групами депутатів, яким цікаво, що я хочу зробити для держави".

На запитання "У Раді будуть голоси за ваше призначення віцепрем'єром?", політик відповів: "Те, що я хочу донести до депутатів, що парламент має стати важливим драйвером у реалізації реформ. Тому що зараз зв'язок між урядом і парламентом не налагоджено. Уряд хоче, щоб депутати автоматично підтримували всі їхні законопроєкти, нічого навіть їм не пояснюючи. Без комунікації з більшістю і без підтримки Ради проводити реформи складно. Віцепрем'єр - це як міністр без портфеля. Тому потрібна злагоджена робота всіх. Це я і хочу пояснити більшості".

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