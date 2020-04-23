Житомирский обллесхоз заявил о новом "угрожающем пожаре", спасатели говорят о локализации всех очагов

Житомирское управление лесного хозяйства сообщило о новом пожаре в области, который приобрел "угрожающие масштабы". В то же время спасатели говорят, что все очаги локализованы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областное управление лесного хозяйства.

По данным управления лесного хозяйства, во второй половине дня 23 апреля в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, "который сразу же приобрел угрожающие масштабы".



"В настоящее время на его локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация. На помощь прибывают пожарные звенья из соседних лесхозов", - рассказали в ведомстве.



В то же время в ежедневной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по ситуации на Житомирщине говорится, что все очаги в области локализованы, к тушению привлечены 687 человек и 100 единиц техники.

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