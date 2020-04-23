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Новости Пожары в Украине
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Житомирский обллесхоз заявил о новом "угрожающем пожаре", спасатели говорят о локализации всех очагов

Житомирский обллесхоз заявил о новом

Житомирское управление лесного хозяйства сообщило о новом пожаре в области, который приобрел "угрожающие масштабы". В то же время спасатели говорят, что все очаги локализованы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областное управление лесного хозяйства.

По данным управления лесного хозяйства, во второй половине дня 23 апреля в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, "который сразу же приобрел угрожающие масштабы".

"В настоящее время на его локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация. На помощь прибывают пожарные звенья из соседних лесхозов", - рассказали в ведомстве.

В то же время в ежедневной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по ситуации на Житомирщине говорится, что все очаги в области локализованы, к тушению привлечены 687 человек и 100 единиц техники.

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Автор: 

пожар (5969) Житомирская область (1413)


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Так кого там нацгвардия ловит и где? Может лучше работать молча, а не через СМИ сообщать места где проходит операция.
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24.04.2020 00:03 Ответить
Житомирский обллесхоз заявил о новом "угрожающем пожаре", спасатели говорят о локализации всех очагов - Цензор.НЕТ 8049
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24.04.2020 00:05 Ответить
"Красть ничего не надо. Всё уже украдено, до вас!"
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24.04.2020 00:36 Ответить
кто рубит, тот и палит.
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24.04.2020 00:41 Ответить
Сожгите лесхоз и пожары прекратятся
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24.04.2020 04:32 Ответить
Это все происходит потому, что сразу, ещё год назад, нужно было делать глобальную проверку вырубки лесов. Теперь вот горят остатки вырубленного леса, и уже никто не узнает историю происхождения домов и джипов . Недавно только на Цензоре была статья про мошенников , которые за 130 тыс $ предлагали трудоустройство главой гослесагентства .Мошенники, видать, мешали работать настоящим 'предпринимателям'. На Житомирщине постоянно ловили глав лесхоза на взятках за вырубку леса.

Эту версию нужно рассматривать , как основную.
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24.04.2020 07:40 Ответить
Исполнитель-поджигатель ****** заказчика-лесхоз??
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24.04.2020 08:19 Ответить
жадность та дурость приведут страну к краху...Проще расстреливать как в Китае.
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24.04.2020 09:20 Ответить
 
 