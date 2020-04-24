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Новини Пожежі в Україні
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Житомирський обллісгосп заявив про нову "загрозливу пожежу", рятувальники повідомляють про локалізацію всіх осередків

Житомирський обллісгосп заявив про нову

Житомирське управління лісового господарства повідомило про нову пожежу в області, яка може бути "загрозливою". Водночас рятувальники кажуть, що всі осередки локалізовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласне управління лісового господарства.

За даними управління лісового господарства, в другій половині дня 23 квітня в Поясковському лісництві Білокоровицького лісгоспу виникла пожежа, "яка відразу ж набула загрозливих масштабів".

"В даний час на її локалізації працює близько 50 осіб лісової охорони та більш ніж 10 одиниць техніки. До гасіння приєдналися 25 рятувальників з 4 автоцистернами, працює авіація. На допомогу приходять пожежні ланки сусідніх лісгоспів", - розповіли у відомстві.

Водночас у щоденному зведенні Держслужби з надзвичайних ситуацій щодо ситуації на Житомирщині сказано, що всі осередки в області локалізовано, до гасіння залучено 687 пожежників і 100 одиниць техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Зоні відчуження тривають роботи з локалізації пожеж у торфовищах, - ДАЗВ

Автор: 

пожежа (4351) Житомирська область (1285)


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Так кого там нацгвардия ловит и где? Может лучше работать молча, а не через СМИ сообщать места где проходит операция.
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24.04.2020 00:03 Відповісти
Житомирский обллесхоз заявил о новом "угрожающем пожаре", спасатели говорят о локализации всех очагов - Цензор.НЕТ 8049
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24.04.2020 00:05 Відповісти
"Красть ничего не надо. Всё уже украдено, до вас!"
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24.04.2020 00:36 Відповісти
кто рубит, тот и палит.
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24.04.2020 00:41 Відповісти
Сожгите лесхоз и пожары прекратятся
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24.04.2020 04:32 Відповісти
Это все происходит потому, что сразу, ещё год назад, нужно было делать глобальную проверку вырубки лесов. Теперь вот горят остатки вырубленного леса, и уже никто не узнает историю происхождения домов и джипов . Недавно только на Цензоре была статья про мошенников , которые за 130 тыс $ предлагали трудоустройство главой гослесагентства .Мошенники, видать, мешали работать настоящим 'предпринимателям'. На Житомирщине постоянно ловили глав лесхоза на взятках за вырубку леса.

Эту версию нужно рассматривать , как основную.
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24.04.2020 07:40 Відповісти
Исполнитель-поджигатель ****** заказчика-лесхоз??
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24.04.2020 08:19 Відповісти
жадность та дурость приведут страну к краху...Проще расстреливать как в Китае.
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24.04.2020 09:20 Відповісти
 
 