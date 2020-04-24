Житомирський обллісгосп заявив про нову "загрозливу пожежу", рятувальники повідомляють про локалізацію всіх осередків

Житомирське управління лісового господарства повідомило про нову пожежу в області, яка може бути "загрозливою". Водночас рятувальники кажуть, що всі осередки локалізовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласне управління лісового господарства.

За даними управління лісового господарства, в другій половині дня 23 квітня в Поясковському лісництві Білокоровицького лісгоспу виникла пожежа, "яка відразу ж набула загрозливих масштабів".

"В даний час на її локалізації працює близько 50 осіб лісової охорони та більш ніж 10 одиниць техніки. До гасіння приєдналися 25 рятувальників з 4 автоцистернами, працює авіація. На допомогу приходять пожежні ланки сусідніх лісгоспів", - розповіли у відомстві.

Водночас у щоденному зведенні Держслужби з надзвичайних ситуацій щодо ситуації на Житомирщині сказано, що всі осередки в області локалізовано, до гасіння залучено 687 пожежників і 100 одиниць техніки.

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