Минздрав планирует проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом, - Ляшко. ВИДЕО

Минздрав планирует проведение массового тестирования украинцев для выявления антител к коронавирусу.

Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Украина может стать пятой страной, где запустили такую ИФА-диагностику.

"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели, или не переболели люди коронавирусной болезнью, есть ли иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела - иммунитет справляется три месяца", - рассказал Ляшко

Чиновник добавил, что используемые в настоящее время для выявления коронавируса в организме ПЦР-тесты тоже не всегда дают объективную информацию.

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"Нельзя использовать ПЦР-тесты постоянно, поскольку есть вопросы инкубационного периода. Мы можем попасть в первые три дня инкубационного периода, когда будет неинформативным этот тест. Следовательно, для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни используют ИФА-методы", - сообщил Ляшко.