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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав планирует проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом, - Ляшко. ВИДЕО

Минздрав планирует проведение массового тестирования украинцев для выявления антител к коронавирусу.

Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Украина может стать пятой страной, где запустили такую ИФА-диагностику.

"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели, или не переболели люди коронавирусной болезнью, есть ли иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела - иммунитет справляется три месяца", - рассказал Ляшко

Чиновник добавил, что используемые в настоящее время для выявления коронавируса в организме ПЦР-тесты тоже не всегда дают объективную информацию.

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"Нельзя использовать ПЦР-тесты постоянно, поскольку есть вопросы инкубационного периода. Мы можем попасть в первые три дня инкубационного периода, когда будет неинформативным этот тест. Следовательно, для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни используют ИФА-методы", - сообщил Ляшко. 

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
на канале Г+Г можно все что угодно обещать
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24.04.2020 00:59 Ответить
+17
Очередной бред. Мало того, что не у всех после излечения вырабатываются антитела, так еще они и неустойчивые. По истечении нескольких недель не обнаружите. Кому и для чего устраивать шоу? Ну разве что обнаруживать носителей и уговаривать сдать кровушку для изготовления сыворотки. Сказали бы прямо - не все же идиоты в конце-концов. Своей ложью только создаете ненужные слухи и домыслы.
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24.04.2020 01:15 Ответить
+12
Просто у нас на сегодня наверное сыворотка будет единственной панацеей. При условии, что будут абсолютные доказательства её эффективности. Все чаще из разных стран появляются сообщения, что помогает. Если организм не способен вырабатывать эти антитела, то донорские чем не шанс для тяжелых случаев?. Наши просто не могут отойти от въевшейся в сознание совкового принципа, что чем меньше население знает, тем лучше и привыкли из всего делать тайну. .
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24.04.2020 03:11 Ответить
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Ви спочатку забезпечте людей масками, парацитамолом та проведіть тести всім тим в кого вже є симптоми хвороби.
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24.04.2020 04:39 Ответить
Это правильно, но мы же знаем где живем и кто у кормушки, без подвоха не будет.
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24.04.2020 05:55 Ответить
Тесты - это забор крови ?
А под этим соусом можно и заражать, и чипизировать.
Нет веры рептильной управляемой медицине.
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24.04.2020 05:56 Ответить
И кошелек можно украть. И часы золотые.👛⏱️🔑😏
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24.04.2020 06:31 Ответить
а если мне просто не нравится, когда из меня сосут кровь. точнее, продолжают сосать. начали - дурантином без эпидемии.
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24.04.2020 07:20 Ответить
Не сдавай. Это добровольно.
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24.04.2020 07:52 Ответить
Де вказано що це добровільно?
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24.04.2020 12:22 Ответить
Минздрав планирует проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9323
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24.04.2020 06:24 Ответить
А мне интересен механизм этих грандиозных планов. Больше двух не собираться и массовое тестирование?
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24.04.2020 06:56 Ответить
Лапшичку роздає, дякую, дуже дякую
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24.04.2020 07:02 Ответить
Емм... Так начебто антитіл у перехворівших не виявлено, через що імунітет до хвороби не виробляється.
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24.04.2020 07:16 Ответить
У вас неправильные сведения. Вырабатываются М и Д антитела. Одни пропадают через месяц , а другие остаются. У каждого пациента разное количество. Ну в Китае уже все вышли на работу. Все 16 временных госпиталей закрыти в связи с отсутствием пациентов. Новые больные в основном из-за границы. Так что все у них в порядке и антитела вырабатываются.
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24.04.2020 07:38 Ответить
Давно пора начать массовое тестирование. А то не понятно кто и чем переболели или сейчас болеет.
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24.04.2020 07:28 Ответить
начинай с себя. Можешь идти прямо в палату с больными COVI19
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24.04.2020 09:18 Ответить
После "массового тестирования" эскулапы у тебя найдут столько болячек, что нигде на работу устроится не сможешь.
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24.04.2020 12:29 Ответить
ИдиЙот.. Что по квартирам будут ходить, нарушать тем самым карантин. Или на улице прямо, будут требовать снимать маски для взятия анализов. И таким образом заразить большую часть тестируемых. Да пусть только попробуют... ( Думаю что это связано с набором доноров, с попыткой использовать их кровь с антителами для лечения ( с выявлением тех кто уже переболел), хотя не специалист, может и ошибаюсь) Каким образом они даже виртуально собираются это делать. Ну разве у тех кто еще на излечении в больнице.
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24.04.2020 07:30 Ответить
Конечно же ты ошибаешься. У нас все добровольно с удовольствием сдадут анализы. И проверят : грипп это был или короновирус. И те, кто переболел могут спокойно выходить на работу.
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24.04.2020 07:50 Ответить
Как раз и перепись населения на шару проведут! Евреи продуманные
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24.04.2020 07:35 Ответить
Ляжко приготувався косити бабло вагонами?
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24.04.2020 08:39 Ответить
Окно овертона. Ключевой смысл во всей фразе ,"планирует". Верю на 273% 😁😁😁
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24.04.2020 08:48 Ответить
@Минздрав планирует проведение массового тестирования @
Ага "от двери к двери"
Идиоты.
в украинских условиях этот метод распостранения инфекции может разве что поспорить с методом завоза граждан в страну с эпицентров пандемии .
Не сомневаюсь что зе власть обязательно сделает очередную глупость
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24.04.2020 09:11 Ответить
а як КАЗЛІВ по іншому видушити ...живучі сволочі ...
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24.04.2020 11:28 Ответить
А як практично це планується зробити? Через масові походи в поліклініки чи за допомого супутника?
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24.04.2020 09:23 Ответить
По савецки. Через обязаловку тех, кто не может отказаться. Усё как усегда
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24.04.2020 09:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JbMqIOoVndY
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24.04.2020 11:04 Ответить
В онлайні, як усе у нас зараз.
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24.04.2020 11:11 Ответить
як у німців слабо ?
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24.04.2020 11:29 Ответить
Первые переболевшие короновирусом появились в Украине в январе 2020 г. Их лечили от воспаления лёгких и не всегда удачно. Если бы кто-то показал ещё эту статистику.
Потому сейчас у нас эпидемия и не преобретает таких масштабов как в ЕС.
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24.04.2020 09:33 Ответить
первые переболевшие коронавирусом появились, возможно, еще до нашей эры, "открыли" их 55 лет назад, а то, что сейчас происходит, это уже 2152-я волна
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24.04.2020 10:25 Ответить
тю, я уже 2 раза проходил, и здоров..
https://youtu.be/HOUmRR_UKDk
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24.04.2020 09:39 Ответить
А может чиновникам потратить деньги с бОльшим толком, например сконцентрнироваться на лечепии больных и на оснащении реанимационных ?

Тем более что недавно глава ВОЗ Ван Керхове заявляла, что в настоящее время нет доказательств, которые бы свидетельствовали, что наличие в организме человека антител COVID-19 свидетельствует об иммунитете к новой болезни: "Тесты на антитела могут определить уровень серологической присутствия и уровень антител, однако это не означает, что кто-то с антителами имеет иммунитет".
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24.04.2020 09:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JbMqIOoVndY
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24.04.2020 10:58 Ответить
У меня по Конституции презумпция здоровости. Идите лесом.
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24.04.2020 11:13 Ответить
На слідуючих виборах нам треба обрати президента і всю владу з школярів "шутить так шутить".
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24.04.2020 11:23 Ответить
антитіла ловитимемо?? Навіщо? На експорт продаватимете, блазні? ))
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24.04.2020 11:53 Ответить
не верю в их благие намерения,наверное заразят тех кто не болел!!
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24.04.2020 12:26 Ответить
Минздрав планирует проведение массового тестирования украинцев для выявления антител к коронавирусу. Источник: https://censor.net/n3191182

МАРАЗМ схоже на гопніків які кажуть " А ЄСЛІ НАЙДЬОМ?"

МОЗ планує проведення масового тестування населення для виявлення осіб, які вже перехворіли на коронавірус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4600
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24.04.2020 12:27 Ответить
КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНУ ЗЕ ЦИРКАЧІ ІГНОРУЮТЬ В ТУРБО РЕЖИМІ
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24.04.2020 12:29 Ответить
"На винницой фабрике «Володарка», которая шила защитную одежду для медиков, обнаружили коронавирус у семи работников.
Об этом сказал городской голова Винницы Сергей Моргунов, сообщает https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3012396-v-vinnice-koronavirus-obnaruzili-u-rabotnikov-fabriki-kotoraa-sila-zasitnye-kostumy-dla-medikov.html «Укринформ».
«Если говорить о «Володарке», уже был завершен пошив этих 10 тысяч костюмов. Но я хочу остановиться отдельно, потому что очень много у прессы вопросов. К сожалению, на «Володарке» у одной из работниц был выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всех контактных и потенциально контактных лиц. Было проведено более двухсот тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев», - сообщил Моргунов.
По его словам, на фабрике была проведена дезинфекция, и предприятие сейчас работает в штатном режиме.
Предприятие производило защитные костюмы для медиков по заказу Винницкого городского совета."
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24.04.2020 16:02 Ответить
ВОЗ раскритиковала украинский протокол лечения COVID-19 Апрель 24, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/04/%d0%b2%d0%be%d0%b7-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be.html#comments Комментарии: 3

МОЗ планує проведення масового тестування населення для виявлення осіб, які вже перехворіли на коронавірус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3983Использование экспериментальных препаратов при лечении коронавируса может являться небезопасным, говорят в организации.
ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову письмо, в котором предостерегла его об использовании экспериментальных препаратов при лечении COVID-19. Письмо было направлено еще в начале апреля.
Об этом сегодня https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/24/240729/ пишет «Украинская правда. Жизнь».
Минздрав 2 апреля 2020 издал приказ №762, утверждающий протокол лечения COVID-19.
В протоколе рекомендуют использовать препараты, эффективность которых против коронавируса не доказана.
Некоторые из перечисленных препаратов имею серьезные побочные эффекты.
Уже 7 апреля ВОЗ направила Степанову письмо, выражающее обеспокоенность украинским протоколом лечения.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE.html Ученые дали прогнозы по эпидемии коронавируса в Украине: в худшем случае заразятся 34 млн человек
«ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против COVID-19 должен быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований.
Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир / ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин, рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований.
Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования «, - сказано в обращении.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-d-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA.html Коронавирус: почему витамин D важен на карантине и с чем его едят - Би-би-си
В ВОЗ добавили, что в случае невозможности проведения рандомизированных клинических исследований лечение пациента должно проводиться в соответствии с протоколом MEURI, который был разработан ВОЗ специально для случаев лечения экспериментальными препаратами.
Соответствующий протокол ВОЗ применяется в случае, когда:
- против болезни нет доказанных препаратов;
- невозможно немедленно инициировать клинические исследования;
- есть данные, указывающие на эффективность и безопасность лечения, как минимум из исследований, которые проводились в лабораторных условиях или на животных, и использование препарата вне клинических исследований рекомендовали квалифицированные консультационные научные комитеты на основе надежного анализа риска и пользы.
- соответствующие органы власти страны, равно как и комитеты по этике одобрили использование этих препаратов.
- есть достаточные ресурсы, которые гарантированно минимизируют риски;
- пациент предоставил информированное согласие на лечение;
- такое лечение мониторится, а результаты документируются и своевременно докладываются большему кругу медицинской и научной общественности.
Насчет препаратов препаратов-ингибиторов, куда входит и Плаквенил (гидроксихлорихин), ВОЗ 25 марта решила «сделать шаг назад и привлечь группу экспертов, чтобы обработать документы, и рассмотреть целесообразность включения этого препарата в клинических исследованиях».
В Минздраве рассказали о лечении коронавируса.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82.html Препарат против коронавируса появится в течение «недель или месяцев» - ВОЗ
Украинские медики ориентируются на иностранных коллег и постоянно дополняют протокол лечения коронавируса.
Также в Минздраве сообщили, что стоимость лечения от коронавируса в больницах страны варьируется от 11 долларов до 370 долларов за пациента в сутки.
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24.04.2020 17:37 Ответить
С самого начала все это бред собачий. От сезонного грипа заболело в пределах нормы, это об эфективности карантина. От пневмонии в разы больше чем от короны что происходит каждый год.Но особо одреные рассуждают с умным видом. Научитесь срвнивать факты и цифры. Например газ в ротердаме по 60$ нам впаривают тот же газ по 215$ но это не возбуждает вот корона это да... В житомерской области 6 тяжело больных и то без ивл
Где эпидемия? Там где и разум. НЕМА. А вот кто все это затеял тот не просчитплся. Людина не может разбираться во всем,но сравнивать цифры и факты в уме что больше а что меньше обязана.
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25.04.2020 05:26 Ответить
Ну миллиарды выделяют на борьбу с вирусами, надо ж хоть что-то делать)
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25.04.2020 07:30 Ответить
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