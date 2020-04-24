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Онлайн-богослужения на Пасху смотрели более 9 млн украинцев, - "слуга народа" Ткаченко

Онлайн-богослужения на Пасху смотрели более 9 млн украинцев, -

Прямые эфиры богослужений на Пасху, 19 апреля, посмотрели на национальных каналах более 9 миллионов человек. Кроме того, украинцы еще смотрели богослужения в социальных сетях и на региональных телеканалах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Обычно в храмы приходит порядка 7 миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 миллионов человек", - отметил он.

Кроме того, по словам Ткаченко, украинцы еще смотрели прямые эфиры богослужений в социальных сетях и на региональных телеканалах.

По его словам, "те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн" - и это позволило "сэкономить жизни, здоровье людей".

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Автор: 

Пасха (378) трансляция (86) церковь (1325)


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Топ комментарии
+2
Народ глуп. Выведи завтра на телеэкраны Чумака - большинство достанет из чуланов трехлитровые банки и начнет их заряжать. А послезавтра выберет его президентом.
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24.04.2020 10:07 Ответить
+1
Вот никак не пойму как определяют какой канал кто смотрит.
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24.04.2020 10:07 Ответить
+1
Цитату Геббельса пам"ятаєш? Отож.
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24.04.2020 10:10 Ответить
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Вот никак не пойму как определяют какой канал кто смотрит.
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24.04.2020 10:07 Ответить
Если телик подключен к интернету то легко.
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24.04.2020 10:16 Ответить
По айпи и мак адресу. Думаю по всей Украине наберется дэвайсов лямов 30, это разные телевизоры, компьютеры, смартфоны, смарт тв итд.
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24.04.2020 13:40 Ответить
Народ глуп. Выведи завтра на телеэкраны Чумака - большинство достанет из чуланов трехлитровые банки и начнет их заряжать. А послезавтра выберет его президентом.
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24.04.2020 10:07 Ответить
Цитату Геббельса пам"ятаєш? Отож.
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24.04.2020 10:10 Ответить
Насчет второго не уверен. Один чумак 5 лет рассказывал на телеэкранах как хорошо становится жить благодаря потужным и ришучим реформам... но его не выбрали.
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24.04.2020 10:11 Ответить
Які ж жалюгідні ці дебіли у намаганнях виправдати свій гидкий вибір.
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24.04.2020 10:18 Ответить
Вы забываете основное правило: постоянная ротация актеров. Быдлу нужны новые лица на телеэкранах и за трибунами. Мы пять лет наблюдали за тем, как меняют одного генпрокурора на другого. За пять лет ничего не было сделано - никто не посажен. Но виноват (в глазах зрителей) оказался не тот, кто их назначал, а сами генпрокуроры. Теперь сам назначавший вышел в тираж - и новый, пришедший ему на замену, меняет генпрокуроров. А народ втыкает на эту карусель, ожидая, что она принесет порядок в стране. Быдло с банками, что и говорить.
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24.04.2020 10:21 Ответить
похоже, что спасение народа в том, чтобы ты наконец вылез на эту быдлячую ротационную карусель. иначе пи..капд...ец усему. ведь никого более умного и сведающего во всем на свете((==++?((
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24.04.2020 11:19 Ответить
да нет... - мильярд...
будьте смелее ... - проверить не возможно....
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24.04.2020 10:27 Ответить
Зачем?
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24.04.2020 10:31 Ответить
Коля Унитаз, видать, грехи замаливал онлайн. Наш цвет нации.
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24.04.2020 10:44 Ответить
із цих 9 мільйонів був і я, і ще вікон 7-10 світилося майже до ранку у протилежному будинку.
молитися або хоча б слухати церковні співучі молитви вдома - у цьому є щось...

скільки не бігай під церкву з пасками, щоб побризкали, а великодня літургія наодинці, коли хоч трохи послухаєш, залишає в душі куди більше, ніж біг у "хрестному ході" та иньше (хоч теж усе має якийсь сенс і вартість).
Народ, чувачки, не так глуп, якщо навіть у із сотні за вас, і за країну иньші моляться.
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24.04.2020 10:57 Ответить
9 млн.чудиков, которым нравятся иудейские сказки
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24.04.2020 11:21 Ответить
Это тот Ткаченко, что Г+Г? Я сам нецерковный человек, но Ткаченко беспардонный баран. Верующие идут на жертву,не приходя в храм.И их жертву надо уважать,а не похлопывать по плечу и делать вид, что так намного лучше! Я имею ввиду настоящих верных,а не тех что приперлись булки посвятить(они, кстати, все-равно приперлись).
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24.04.2020 11:26 Ответить
 
 