Онлайн-богослужения на Пасху смотрели более 9 млн украинцев, - "слуга народа" Ткаченко
Прямые эфиры богослужений на Пасху, 19 апреля, посмотрели на национальных каналах более 9 миллионов человек. Кроме того, украинцы еще смотрели богослужения в социальных сетях и на региональных телеканалах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко в эфире программы "Право на власть" на "1+1".
"Обычно в храмы приходит порядка 7 миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 миллионов человек", - отметил он.
Кроме того, по словам Ткаченко, украинцы еще смотрели прямые эфиры богослужений в социальных сетях и на региональных телеканалах.
По его словам, "те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн" - и это позволило "сэкономить жизни, здоровье людей".
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молитися або хоча б слухати церковні співучі молитви вдома - у цьому є щось...
скільки не бігай під церкву з пасками, щоб побризкали, а великодня літургія наодинці, коли хоч трохи послухаєш, залишає в душі куди більше, ніж біг у "хрестному ході" та иньше (хоч теж усе має якийсь сенс і вартість).
Народ, чувачки, не так глуп, якщо навіть у із сотні за вас, і за країну иньші моляться.