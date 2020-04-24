Онлайн-богослужения на Пасху смотрели более 9 млн украинцев, - "слуга народа" Ткаченко

Прямые эфиры богослужений на Пасху, 19 апреля, посмотрели на национальных каналах более 9 миллионов человек. Кроме того, украинцы еще смотрели богослужения в социальных сетях и на региональных телеканалах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Обычно в храмы приходит порядка 7 миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 миллионов человек", - отметил он.

Кроме того, по словам Ткаченко, украинцы еще смотрели прямые эфиры богослужений в социальных сетях и на региональных телеканалах.

По его словам, "те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн" - и это позволило "сэкономить жизни, здоровье людей".

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