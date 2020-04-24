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Новини
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Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися понад 9 млн українців, - "слуга народу" Ткаченко

Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися понад 9 млн українців, -

Прямі ефіри богослужінь на Великдень, 19 квітня, подивилися на національних каналах понад 9 мільйонів людей. Крім того, українці ще дивилися богослужіння в соціальних мережах і на регіональних телеканалах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це розповів глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко в ефірі програми "Право на владу" на "1 + 1".

"Зазвичай в храми приходить близько 7 мільйонів людей. Цього дня тільки біля телеекранів національних каналів цей ефір з різних храмів подивилися понад 9 мільйонів осіб", - зазначив він.

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Крім того, за словами Ткаченка, українці ще дивилися прямі ефіри богослужінь в соціальних мережах і на регіональних телеканалах.

За його словами, "ті, хто хотів провести цей день у храмі, власне, його провели, але онлайн" - і це дозволило "зберегти життя, здоров'я людей".

Автор: 

Великдень (361) трансляція (61) церква (701)


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Топ коментарі
+2
Народ глуп. Выведи завтра на телеэкраны Чумака - большинство достанет из чуланов трехлитровые банки и начнет их заряжать. А послезавтра выберет его президентом.
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24.04.2020 10:07 Відповісти
+1
Вот никак не пойму как определяют какой канал кто смотрит.
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24.04.2020 10:07 Відповісти
+1
Цитату Геббельса пам"ятаєш? Отож.
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24.04.2020 10:10 Відповісти
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Вот никак не пойму как определяют какой канал кто смотрит.
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24.04.2020 10:07 Відповісти
Если телик подключен к интернету то легко.
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24.04.2020 10:16 Відповісти
По айпи и мак адресу. Думаю по всей Украине наберется дэвайсов лямов 30, это разные телевизоры, компьютеры, смартфоны, смарт тв итд.
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24.04.2020 13:40 Відповісти
Народ глуп. Выведи завтра на телеэкраны Чумака - большинство достанет из чуланов трехлитровые банки и начнет их заряжать. А послезавтра выберет его президентом.
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24.04.2020 10:07 Відповісти
Цитату Геббельса пам"ятаєш? Отож.
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24.04.2020 10:10 Відповісти
Насчет второго не уверен. Один чумак 5 лет рассказывал на телеэкранах как хорошо становится жить благодаря потужным и ришучим реформам... но его не выбрали.
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24.04.2020 10:11 Відповісти
Які ж жалюгідні ці дебіли у намаганнях виправдати свій гидкий вибір.
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24.04.2020 10:18 Відповісти
Вы забываете основное правило: постоянная ротация актеров. Быдлу нужны новые лица на телеэкранах и за трибунами. Мы пять лет наблюдали за тем, как меняют одного генпрокурора на другого. За пять лет ничего не было сделано - никто не посажен. Но виноват (в глазах зрителей) оказался не тот, кто их назначал, а сами генпрокуроры. Теперь сам назначавший вышел в тираж - и новый, пришедший ему на замену, меняет генпрокуроров. А народ втыкает на эту карусель, ожидая, что она принесет порядок в стране. Быдло с банками, что и говорить.
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24.04.2020 10:21 Відповісти
похоже, что спасение народа в том, чтобы ты наконец вылез на эту быдлячую ротационную карусель. иначе пи..капд...ец усему. ведь никого более умного и сведающего во всем на свете((==++?((
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24.04.2020 11:19 Відповісти
да нет... - мильярд...
будьте смелее ... - проверить не возможно....
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24.04.2020 10:27 Відповісти
Зачем?
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24.04.2020 10:31 Відповісти
Коля Унитаз, видать, грехи замаливал онлайн. Наш цвет нации.
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24.04.2020 10:44 Відповісти
із цих 9 мільйонів був і я, і ще вікон 7-10 світилося майже до ранку у протилежному будинку.
молитися або хоча б слухати церковні співучі молитви вдома - у цьому є щось...

скільки не бігай під церкву з пасками, щоб побризкали, а великодня літургія наодинці, коли хоч трохи послухаєш, залишає в душі куди більше, ніж біг у "хрестному ході" та иньше (хоч теж усе має якийсь сенс і вартість).
Народ, чувачки, не так глуп, якщо навіть у із сотні за вас, і за країну иньші моляться.
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24.04.2020 10:57 Відповісти
9 млн.чудиков, которым нравятся иудейские сказки
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24.04.2020 11:21 Відповісти
Это тот Ткаченко, что Г+Г? Я сам нецерковный человек, но Ткаченко беспардонный баран. Верующие идут на жертву,не приходя в храм.И их жертву надо уважать,а не похлопывать по плечу и делать вид, что так намного лучше! Я имею ввиду настоящих верных,а не тех что приперлись булки посвятить(они, кстати, все-равно приперлись).
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24.04.2020 11:26 Відповісти
 
 