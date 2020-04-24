Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися понад 9 млн українців, - "слуга народу" Ткаченко

Прямі ефіри богослужінь на Великдень, 19 квітня, подивилися на національних каналах понад 9 мільйонів людей. Крім того, українці ще дивилися богослужіння в соціальних мережах і на регіональних телеканалах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це розповів глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко в ефірі програми "Право на владу" на "1 + 1".

"Зазвичай в храми приходить близько 7 мільйонів людей. Цього дня тільки біля телеекранів національних каналів цей ефір з різних храмів подивилися понад 9 мільйонів осіб", - зазначив він.

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Крім того, за словами Ткаченка, українці ще дивилися прямі ефіри богослужінь в соціальних мережах і на регіональних телеканалах.

За його словами, "ті, хто хотів провести цей день у храмі, власне, його провели, але онлайн" - і це дозволило "зберегти життя, здоров'я людей".