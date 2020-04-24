Кабмин сегодня рассмотрит вопрос распределения средств пакета медуслуг по COVID-19, - Степанов

Проект определяет правила и условия, по которым медучреждения и медработники будут получать оплату услуг через Национальную службу здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга.

"Сегодня на внеочередном заседании мы будем рассматривать вопрос распределения средств пакета COVID-19. Проект определяет правила и условия, по которым медучреждения и медработники будут получать оплату услуг через Национальную службу здоровья", - рассказал он.

По его словам, предполагается несколько вариантов выплат.

"Будет несколько пакетов: стационарная помощь пациентам в определенных медучреждениях для борьбы с коронавирусом, экстренная медпомощь пациентам с подозрением и установленным диагнозом, помощь, предоставляемая мобильными медбригадами, стационарная медпомощь, которая предоставляется отдельными медучреждениями в апреле 2020 года - речь идет о тех медучреждениях, которые не определены для борьбы с коронавирусом, но лечили таких пациентов", - объяснил Степанов.

Министр добавил, что при расчете тарифа учитывались обеспечение пациентов лексредствами и медизделиями, доплата медикам.

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