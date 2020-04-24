Кабмін сьогодні розгляне питання розподілу коштів пакету медпослуг щодо COVID-19 - Степанов

Проєкт визначає правила і умови, за якими медустанови і медпрацівники отримуватимуть оплату послуг через Національну службу здоров'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

"Сьогодні на позачерговому засіданні ми будемо розглядати питання розподілу коштів пакету COVID-19. Проєкт визначає правила і умови, за якими медустанови і медпрацівники отримуватимуть оплату послуг через Національну службу здоров'я", - розповів він.

За його словами, передбачається кілька варіантів виплат.

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"Буде кілька пакетів: стаціонарна допомога пацієнтам в певних медустановах для боротьби з коронавірусом, екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою і встановленим діагнозом, допомога, що надається мобільними медбригадами, стаціонарна медична допомога, яка надається окремими медичними у квітні 2020 року - йдеться про ті медзаклади, які не визначені для боротьби з коронавірусом, але лікували таких пацієнтів", - пояснив Степанов.

Міністр додав, що у розрахунку тарифу враховувалися забезпечення пацієнтів лікзасобами і медвиробами, доплата медикам.