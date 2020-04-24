Пожар в Зоне отчуждения на территории Дитятковского лесничества локализован, - ГСЧС

24 апреля в 9:00 пожар вблизи с. Рассоха в Зоне отчуждения на территории Дитятковского лесничество локализован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сейчас основные усилия спасателей направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем в с.Кривая Гора и с.Рудьки - с.Буряковка.

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