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Новости Пожары в Украине
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Пожар в Зоне отчуждения на территории Дитятковского лесничества локализован, - ГСЧС

Пожар в Зоне отчуждения на территории Дитятковского лесничества локализован, - ГСЧС

24 апреля в 9:00 пожар вблизи с. Рассоха в Зоне отчуждения на территории Дитятковского лесничество локализован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сейчас основные усилия спасателей направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем в с.Кривая Гора и с.Рудьки - с.Буряковка.

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Автор: 

пожар (5969) Зона отчуждения (280) ГСЧС (5011)


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Так клоун говорил, что уже все, порядок.
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24.04.2020 11:42 Ответить
 
 