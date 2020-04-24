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Новини Пожежі в Україні
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Пожежу в Зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано, - ДСНС

Пожежу в Зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано, - ДСНС

24 квітня о 9:00 пожежу поблизу с. Розсоха в Зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Нині основні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію двох осередків тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках, пройдених вогнем у с.Крива Гора та с.Рудьки - с.Буряківка.

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пожежа (4351) зона відчуження (326) ДСНС (5152)


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Так клоун говорил, что уже все, порядок.
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24.04.2020 11:42 Відповісти
 
 