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Пожежу в Зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано, - ДСНС
24 квітня о 9:00 пожежу поблизу с. Розсоха в Зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Нині основні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію двох осередків тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках, пройдених вогнем у с.Крива Гора та с.Рудьки - с.Буряківка.
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yakutua
показати весь коментар24.04.2020 11:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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