Повышенную зарплату получат все без исключения медики, работавшие с COVID-19, - Степанов
Все медики и больницы, которые лечили пациентов с COVID-19, но не были в списке медучреждений, которые должны заниматься этим в первую очередь, также должны быть профинансированы.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 24 апреля, передает Цензор.НЕТ.
"Мы говорим о тех больницах, которые не были определенные в перечне больниц первой волны, но все-таки лечили больных коронавирусной болезнью. Поэтому, чтобы была справедливость, если предоставлялась соответствующая помощь, то государство должно оплатить этот процесс лечения и медики должны получить ту повышенную заработную плату, о которой мы говорили" , - рассказал Степанов.
То есть медики должны получить зарплату в размере 300%, а больницы должны получить соответствующее финансирование.
Однако ранее Степанов заявил, что доплаты врачам, которые работают с COVID-19 - ответственность местной власти, пишет Украинская правда.
"В органах местного самоуправления, как Киеве, так и в других городах Украины, есть такая возможность, согласно законодательству - устанавливать соответствующие доплаты медикам, которые работают в больницах коммунальной собственностью той или иной громады. Мы, как министерство, очень поддержим такие решения. Мы очень благодарны местному самоуправлению, что они таким образом заботятся о наших врачах" - сказал он.
Вместе с тем, замминистра Виктор Ляшко заявил, что для получения зарплаты в 300% необходимо, чтобы больницы имели договор с Нацслужбой здоровья: "Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику".
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Сподіваюся, що ви теж у майбутньому отримаєте дуууже велику подяку від громадян ( про нарід не можу нічого сказати, там щастя вимірюється пивасом та ковбасою)
"медики борются с COVID-19", "аппараты ИВЛ для борьбы с COVID-19", …
врачи борются и спасают жизни людей и это их прямая обязанность, никакого подвига в этом нет, если они заражаются - они плохо используют имеющиеся методы защиты и недостаточно придерживаются необходимых рекомендаций для собственной защиты …
аппараты ИВЛ помогают больным с затрудненным дыханием сохранять насыщенность крови кислородом … До сих пор нет ничего для борьбы с этим вирусом, возможно к концу года можно будет надеяться на вакцину … так что никакой борьбы с COVID-19 в Украине нет
Фонд соц. страхования тоже скажет, что у него нет денег и основания для доплат.