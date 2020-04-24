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Новости Коронавирус и карантин
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Повышенную зарплату получат все без исключения медики, работавшие с COVID-19, - Степанов

Повышенную зарплату получат все без исключения медики, работавшие с COVID-19, - Степанов

Все медики и больницы, которые лечили пациентов с COVID-19, но не были в списке медучреждений, которые должны заниматься этим в первую очередь, также должны быть профинансированы.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 24 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорим о тех больницах, которые не были определенные в перечне больниц первой волны, но все-таки лечили больных коронавирусной болезнью. Поэтому, чтобы была справедливость, если предоставлялась соответствующая помощь, то государство должно оплатить этот процесс лечения и медики должны получить ту повышенную заработную плату, о которой мы говорили" , - рассказал Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Медики получат 300% доплаты за работу с пациентами с коронавирусом в зарплату за апрель, – Ляшко. ВИДЕО

То есть медики должны получить зарплату в размере 300%, а больницы должны получить соответствующее финансирование.

Однако ранее Степанов заявил, что доплаты врачам, которые работают с COVID-19 - ответственность местной власти, пишет Украинская правда.

"В органах местного самоуправления, как Киеве, так и в других городах Украины, есть такая возможность, согласно законодательству - устанавливать соответствующие доплаты медикам, которые работают в больницах коммунальной собственностью той или иной громады. Мы, как министерство, очень поддержим такие решения. Мы очень благодарны местному самоуправлению, что они таким образом заботятся о наших врачах" - сказал он.

Вместе с тем, замминистра Виктор Ляшко заявил, что для получения зарплаты в 300% необходимо, чтобы больницы имели договор с Нацслужбой здоровья: "Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику".

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) финансирование (1809) врачи (1518) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
усе в майбутньому: отримають, здобудуть..
Сподіваюся, що ви теж у майбутньому отримаєте дуууже велику подяку від громадян ( про нарід не можу нічого сказати, там щастя вимірюється пивасом та ковбасою)
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24.04.2020 11:24 Ответить
+1
Скоро очень скоро всех накроет великое светлое завтра!!
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24.04.2020 11:39 Ответить
+1
Угу. Дають, дають, але з рук не випускають!
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24.04.2020 11:51 Ответить
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усе в майбутньому: отримають, здобудуть..
Сподіваюся, що ви теж у майбутньому отримаєте дуууже велику подяку від громадян ( про нарід не можу нічого сказати, там щастя вимірюється пивасом та ковбасою)
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24.04.2020 11:24 Ответить
це буде як зі статусом учасника бойових дій - начнуть усі підмазуваться.
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24.04.2020 11:26 Ответить
Чому він використовує слово "получат", якщо лікарі не один місяць працюють із хворими COVID-19?
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24.04.2020 11:37 Ответить
Скоро очень скоро всех накроет великое светлое завтра!!
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24.04.2020 11:39 Ответить
А остальные врачи, живущие на 4 тыс, пусть и дальше разбегаются, по всем странам?
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24.04.2020 11:49 Ответить
Угу. Дають, дають, але з рук не випускають!
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24.04.2020 11:51 Ответить
как надоело читать дилетантские и непрофессиональные сообщения …
"медики борются с COVID-19", "аппараты ИВЛ для борьбы с COVID-19", …
врачи борются и спасают жизни людей и это их прямая обязанность, никакого подвига в этом нет, если они заражаются - они плохо используют имеющиеся методы защиты и недостаточно придерживаются необходимых рекомендаций для собственной защиты …
аппараты ИВЛ помогают больным с затрудненным дыханием сохранять насыщенность крови кислородом … До сих пор нет ничего для борьбы с этим вирусом, возможно к концу года можно будет надеяться на вакцину … так что никакой борьбы с COVID-19 в Украине нет
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24.04.2020 11:58 Ответить
Такие серьёзные вещи, как доплаты (изменения в финансировании) должны быть оформлены как закон. Никто просто слова выполнять не будет. Кстати, в таком законе должны быть прописаны правила, кого и на какой срок считать борцом с вирусом, а кого нет. Также должно быть прописано, в каком размере начислять больничный лист, если борец всего 2 дня боролся, а потом заболел и вышел из борьбы.
Фонд соц. страхования тоже скажет, что у него нет денег и основания для доплат.
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24.04.2020 12:20 Ответить
так в том то и проблема что если принять прописать то придется платить а денег нет уже все поделяно и попиляно! а тут вышел на камеру расказал сказку взрослым дедям и герой! а то что когда придет срок платить то будут говорить что нет норамтивных документов то это и ежу понятно не первый день живем!!
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24.04.2020 14:18 Ответить
 
 