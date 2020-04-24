Повышенную зарплату получат все без исключения медики, работавшие с COVID-19, - Степанов

Все медики и больницы, которые лечили пациентов с COVID-19, но не были в списке медучреждений, которые должны заниматься этим в первую очередь, также должны быть профинансированы.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 24 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорим о тех больницах, которые не были определенные в перечне больниц первой волны, но все-таки лечили больных коронавирусной болезнью. Поэтому, чтобы была справедливость, если предоставлялась соответствующая помощь, то государство должно оплатить этот процесс лечения и медики должны получить ту повышенную заработную плату, о которой мы говорили" , - рассказал Степанов.

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То есть медики должны получить зарплату в размере 300%, а больницы должны получить соответствующее финансирование.

Однако ранее Степанов заявил, что доплаты врачам, которые работают с COVID-19 - ответственность местной власти, пишет Украинская правда.

"В органах местного самоуправления, как Киеве, так и в других городах Украины, есть такая возможность, согласно законодательству - устанавливать соответствующие доплаты медикам, которые работают в больницах коммунальной собственностью той или иной громады. Мы, как министерство, очень поддержим такие решения. Мы очень благодарны местному самоуправлению, что они таким образом заботятся о наших врачах" - сказал он.

Вместе с тем, замминистра Виктор Ляшко заявил, что для получения зарплаты в 300% необходимо, чтобы больницы имели договор с Нацслужбой здоровья: "Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику".