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Новости Пожары в Украине
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Создана рабочая группа для предотвращения и ликвидации последствий пожаров, - Кличко

Создана рабочая группа для предотвращения и ликвидации последствий пожаров, - Кличко

Город Киев совместно с Киевской областью создали рабочую группу для предотвращения пожаров и преодоления их последствий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Столица, вместе с Киевской областью создали рабочую группу для предотвращения и ликвидации последствий пожаров. Которых в последнее время, к сожалению, в регионе очень много. Только за последние две недели в Киеве и регионе произошло почти 600 пожаров. Также масштабный пожар на прошлой неделе произошел в Житомирской области. Горело и в Чернобыльской зоне. И помните, как Киев задыхался от гари в воздухе. Сегодня воздух тоже не идеальный. Поэтому мы со специалистами области планируем совместно предотвращать и преодолевать последствия пожаров, - отметил Кличко.

Он отметил, что речь идет, в частности о: усилении ответственности за сожжение мусора и травяного настила; предотвращении  пожаров, учитывая бесснежную зиму; о внедрении стационарной системы мониторинга воздуха в Киеве и области; взаимодействии городских и областных служб в подготовке спецтехники, расходных материалов для преодоления пожаров.

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Автор: 

Киев (25673) Киевская область (4194) Кличко Виталий (4652) пожар (5969)


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Ааа, ну да, теперь все, конец пожарам - рабочая группа создана. А штаб есть? А МНС где? Ликвидировали? Зачем нам министерство? Пусть горит.
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24.04.2020 12:41 Ответить
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 НА ОКРАИНЕ КИЕВА ВСПЫХНУЛ МАСШТАБНЫЙ ПОЖАР, КОТОРЫЙ ВИДНО ИЗ МНОГИХ УГОЛКОВ СТОЛИЦЫ

Создана рабочая группа для предотвращения и ликвидации последствий пожаров, - Кличко - Цензор.НЕТ 5834

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24.04.2020 12:43 Ответить
Ну що ви всі накинулись на хворого адепта секти "Свідків коронавірусу"? Вам не соромно?
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24.04.2020 13:10 Ответить
 
 