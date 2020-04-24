Создана рабочая группа для предотвращения и ликвидации последствий пожаров, - Кличко

Город Киев совместно с Киевской областью создали рабочую группу для предотвращения пожаров и преодоления их последствий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Столица, вместе с Киевской областью создали рабочую группу для предотвращения и ликвидации последствий пожаров. Которых в последнее время, к сожалению, в регионе очень много. Только за последние две недели в Киеве и регионе произошло почти 600 пожаров. Также масштабный пожар на прошлой неделе произошел в Житомирской области. Горело и в Чернобыльской зоне. И помните, как Киев задыхался от гари в воздухе. Сегодня воздух тоже не идеальный. Поэтому мы со специалистами области планируем совместно предотвращать и преодолевать последствия пожаров, - отметил Кличко.

Он отметил, что речь идет, в частности о: усилении ответственности за сожжение мусора и травяного настила; предотвращении пожаров, учитывая бесснежную зиму; о внедрении стационарной системы мониторинга воздуха в Киеве и области; взаимодействии городских и областных служб в подготовке спецтехники, расходных материалов для преодоления пожаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные устроили поджоги на Байковом кладбище в столице, - ГСЧС. ФОТО