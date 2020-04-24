Створено робочу групу для запобігання та ліквідації наслідків пожеж, - Кличко

Місто Київ спільно з Київською областю створили робочу групу для запобігання пожежам та подолання їхніх наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Столиця, разом з Київською областю створили робочу групу для попередження та подолання наслідків пожеж. Яких останнім часом, на жаль, у регіоні дуже багато.Тільки за останніх два тижні у Києві та регіоні сталося майже 600 пожеж.Також масштабна пожежа минулого тижня сталась у Житомирській області. Палало і в Чорнобильській зоні. І ви пам’ятаєте, як Київ задихався від гарі в повітрі. Та й сьогодні повітря – не ідеальне. Тому ми з фахівцями області плануємо спільно попереджувати та долати наслідки пожеж", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що йдеться, зокрема про: посилення відповідальності за спалення сміття і трав’яного настилу; попередження пожеж, враховуючи безсніжну зиму; про впровадження стаціонарної системи моніторингу повітря в Києві та області; взаємодію міських і обласних служб у підготовці спецтехніки, витратних матеріалів для подолання пожеж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі влаштували підпали на Байковому кладовищі в столиці, - ДСНС. ФОТО