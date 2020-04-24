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Новини Пожежі в Україні
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Створено робочу групу для запобігання та ліквідації наслідків пожеж, - Кличко

Створено робочу групу для запобігання та ліквідації наслідків пожеж, - Кличко

Місто Київ спільно з Київською областю створили робочу групу для запобігання пожежам та подолання їхніх наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Столиця, разом з Київською областю створили робочу групу для попередження та подолання наслідків пожеж. Яких останнім часом, на жаль, у регіоні дуже багато.Тільки за останніх два тижні у Києві та регіоні сталося майже 600 пожеж.Також масштабна пожежа минулого тижня сталась у Житомирській області. Палало і в Чорнобильській зоні. І ви пам’ятаєте, як Київ задихався від гарі в повітрі. Та й сьогодні повітря – не ідеальне. Тому ми з фахівцями області плануємо спільно попереджувати та долати наслідки пожеж", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що йдеться, зокрема про: посилення відповідальності за спалення сміття і трав’яного настилу; попередження пожеж, враховуючи безсніжну зиму; про впровадження стаціонарної системи моніторингу повітря в Києві та області; взаємодію міських і обласних служб у підготовці спецтехніки, витратних матеріалів для подолання пожеж.

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Автор: 

Київ (19649) Київська область (4089) Кличко Віталій (3527) пожежа (4351)


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Ааа, ну да, теперь все, конец пожарам - рабочая группа создана. А штаб есть? А МНС где? Ликвидировали? Зачем нам министерство? Пусть горит.
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24.04.2020 12:41 Відповісти
https://uim-news3.club/tds.php?sid=1011547&p1=sub1 НА ОКРАИНЕ КИЕВА ВСПЫХНУЛ МАСШТАБНЫЙ ПОЖАР, КОТОРЫЙ ВИДНО ИЗ МНОГИХ УГОЛКОВ СТОЛИЦЫ

Создана рабочая группа для предотвращения и ликвидации последствий пожаров, - Кличко - Цензор.НЕТ 5834

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24.04.2020 12:43 Відповісти
Ну що ви всі накинулись на хворого адепта секти "Свідків коронавірусу"? Вам не соромно?
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24.04.2020 13:10 Відповісти
 
 