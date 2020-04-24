Невідомі влаштували підпали на Байковому кладовищі в столиці, - ДСНС. ФОТО

Вчора надійшла інформація про те, що на кладовищі по вул. Байковій, що в Голосіївському районі столиці, виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежники встановили, що горить сміття в 5 окремих осередках на території "Байкового" кладовища, загальною площею 100 кв. м.

О 21:17 рятувальники ліквідували загоряння. На щастя, жертв і постраждалих немає.

За попередніми даними, причиною пожежі є "занесення стороннього джерела запалювання (підпал) невідомими особами".

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