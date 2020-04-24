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Невідомі влаштували підпали на Байковому кладовищі в столиці, - ДСНС. ФОТО

Вчора надійшла інформація про те, що на кладовищі по вул. Байковій, що в Голосіївському районі столиці, виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежники встановили, що горить сміття в 5 окремих осередках на території "Байкового" кладовища, загальною площею 100 кв. м.

О 21:17 рятувальники ліквідували загоряння. На щастя, жертв і постраждалих немає.

За попередніми даними, причиною пожежі є "занесення стороннього джерела запалювання (підпал) невідомими особами".

Дивіться: Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомі влаштували підпали на Байковому кладовищі в столиці, - ДСНС 01

Автор: 

Київ (19649) цвинтар (199) пожежа (4351) ДСНС (5152)


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Топ коментарі
+9
Простая и недорогая война кремлядей 150%
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24.04.2020 12:53 Відповісти
+6
Решили нам добавить пожарную пандемию к вирусной.
Подлости рашатварей нет границ.
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24.04.2020 12:58 Відповісти
+5
Я пам*ятаю, як ганяли Порошенко за зірвані склади деверсантами. То в мене зараз питання: -навіщо спалили ліс і Чорнобильській зоні?
-навіщо спалили ліс в Житомирській області?
навіщо спалили цвинтар?
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24.04.2020 13:14 Відповісти
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Диверсанти не ждуть. Палять все, що горить.
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24.04.2020 12:49 Відповісти
Мусор надо своевременно вывозить тогда и поджигать нечего будет.
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24.04.2020 12:50 Відповісти
для вывоза мусора может туда надо людей пускать?
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24.04.2020 13:17 Відповісти
Кацапські лазутчики нам якісь знаки подають.
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24.04.2020 12:51 Відповісти
Решили нам добавить пожарную пандемию к вирусной.
Подлости рашатварей нет границ.
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24.04.2020 12:58 Відповісти
Простая и недорогая война кремлядей 150%
показати весь коментар
24.04.2020 12:53 Відповісти
Я пам*ятаю, як ганяли Порошенко за зірвані склади деверсантами. То в мене зараз питання: -навіщо спалили ліс і Чорнобильській зоні?
-навіщо спалили ліс в Житомирській області?
навіщо спалили цвинтар?
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24.04.2020 13:14 Відповісти
а рядом Беларусь - ни одного пожара.
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24.04.2020 14:47 Відповісти
А МОЖЕТ С КРЕМАТОРИЯ ИСКРА ЗАЛЕТЕЛА !!!
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24.04.2020 13:22 Відповісти
Розчищають територію.Скоро реклама-НОВИЙ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ БАЙКІВ.БЛИЗЬКО ЕЛІТНОГО КЛАДОВИЩА.ЦІНА ВІД 3000ДОЛЛ.
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24.04.2020 13:25 Відповісти
Диверсия Сер , дешево и сердито Ну я думал плотина как какая рухнет , ан нет есть более дешевый вариант
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24.04.2020 13:26 Відповісти
Пора б і в Мордорі трохи погрітись...
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24.04.2020 14:57 Відповісти
Если бы по закону за такие деяния можно было расстрелять на месте не было бы вопросов
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24.04.2020 15:34 Відповісти
свечки ставят. никакой зрады нет.
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24.04.2020 23:01 Відповісти
 
 