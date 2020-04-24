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Неизвестные устроили поджоги на Байковом кладбище в столице, - ГСЧС. ФОТО

Вчера поступила информация о том, что на кладбище по ул. Байковой, что в Голосеевском районе столицы, возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Пожарные установили, что горит мусор в 5 отдельных очагах на территории "Байкового" кладбища, общей площадью 100 кв. м.

В 21:17 спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара является "занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами".

Также читайте: Пожар в Зоне отчуждения на территории Дитятковского лесничества локализован, - ГСЧС

Неизвестные устроили поджоги на Байковом кладбище в столице, - ГСЧС 01

Автор: 

Киев (25673) кладбище (286) пожар (5969) ГСЧС (5012)


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Топ комментарии
+9
Простая и недорогая война кремлядей 150%
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24.04.2020 12:53 Ответить
+6
Решили нам добавить пожарную пандемию к вирусной.
Подлости рашатварей нет границ.
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24.04.2020 12:58 Ответить
+5
Я пам*ятаю, як ганяли Порошенко за зірвані склади деверсантами. То в мене зараз питання: -навіщо спалили ліс і Чорнобильській зоні?
-навіщо спалили ліс в Житомирській області?
навіщо спалили цвинтар?
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24.04.2020 13:14 Ответить
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Диверсанти не ждуть. Палять все, що горить.
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24.04.2020 12:49 Ответить
Мусор надо своевременно вывозить тогда и поджигать нечего будет.
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24.04.2020 12:50 Ответить
для вывоза мусора может туда надо людей пускать?
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24.04.2020 13:17 Ответить
Кацапські лазутчики нам якісь знаки подають.
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24.04.2020 12:51 Ответить
Решили нам добавить пожарную пандемию к вирусной.
Подлости рашатварей нет границ.
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24.04.2020 12:58 Ответить
Простая и недорогая война кремлядей 150%
показать весь комментарий
24.04.2020 12:53 Ответить
Я пам*ятаю, як ганяли Порошенко за зірвані склади деверсантами. То в мене зараз питання: -навіщо спалили ліс і Чорнобильській зоні?
-навіщо спалили ліс в Житомирській області?
навіщо спалили цвинтар?
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24.04.2020 13:14 Ответить
а рядом Беларусь - ни одного пожара.
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24.04.2020 14:47 Ответить
А МОЖЕТ С КРЕМАТОРИЯ ИСКРА ЗАЛЕТЕЛА !!!
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24.04.2020 13:22 Ответить
Розчищають територію.Скоро реклама-НОВИЙ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ БАЙКІВ.БЛИЗЬКО ЕЛІТНОГО КЛАДОВИЩА.ЦІНА ВІД 3000ДОЛЛ.
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24.04.2020 13:25 Ответить
Диверсия Сер , дешево и сердито Ну я думал плотина как какая рухнет , ан нет есть более дешевый вариант
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24.04.2020 13:26 Ответить
Пора б і в Мордорі трохи погрітись...
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24.04.2020 14:57 Ответить
Если бы по закону за такие деяния можно было расстрелять на месте не было бы вопросов
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24.04.2020 15:34 Ответить
свечки ставят. никакой зрады нет.
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24.04.2020 23:01 Ответить
 
 