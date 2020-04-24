Неизвестные устроили поджоги на Байковом кладбище в столице, - ГСЧС. ФОТО
Вчера поступила информация о том, что на кладбище по ул. Байковой, что в Голосеевском районе столицы, возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Пожарные установили, что горит мусор в 5 отдельных очагах на территории "Байкового" кладбища, общей площадью 100 кв. м.
В 21:17 спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара является "занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами".
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Подлости рашатварей нет границ.
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