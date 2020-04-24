РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12518 посетителей онлайн
Новости Новый Кабмин
10 285 102

Цушко подал е-декларацию кандидата на должность замминистра финансов

Цушко подал е-декларацию кандидата на должность замминистра финансов

Василий Цушко 23 апреля 2020 года подал электронную декларацию кандидата на должность замглавы Минфина.

На сайте НАПК появилась декларация Василия Петровича Цушко, который претендует на должность заместителя министра финансов, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, Василий Цушко ранее занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации (2005 - 2006). С 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность Министра внутренних дел Украины. Министр экономики в правительстве Николая Азарова с 11 марта 2010 по 9 декабря 2010 г., с 16 декабря 2010 - председатель Антимонопольного комитета Украины. Четыре раза избирался депутатом Верховной рады Украины: в 1994 , 1998 , 2002 и 2006 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура закрыла уголовное производство против экс-главы Антимонопольного комитета Цушко

Автор: 

Кабмин (14034) Минфин (1556) назначение (2182) Цушко Василий (473)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
прикольно - зеленые вы шо охренели в край?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:05 Ответить
+24
Ну вААще пипец полный! Откуда это притрушенное нафталином ЧМО вылезло??? Оно не на зоне разве? Почему???😀😀😀
показать весь комментарий
24.04.2020 13:08 Ответить
+21
По ходу,там полная деградация во главе с нелохом.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Давайте вже Натаху Вітренко чи Петю Симоненка. Вони природжені фінансисти.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:01 Ответить
Ну это говорит только об одном- места продаются и покупаются. Чувак- социалист, министр МВД в правительстве Януковича еще при Ющенке... Нафталина больше чем самого Цушко
показать весь комментарий
24.04.2020 21:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 