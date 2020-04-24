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Цушко подал е-декларацию кандидата на должность замминистра финансов
Василий Цушко 23 апреля 2020 года подал электронную декларацию кандидата на должность замглавы Минфина.
На сайте НАПК появилась декларация Василия Петровича Цушко, который претендует на должность заместителя министра финансов, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, Василий Цушко ранее занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации (2005 - 2006). С 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность Министра внутренних дел Украины. Министр экономики в правительстве Николая Азарова с 11 марта 2010 по 9 декабря 2010 г., с 16 декабря 2010 - председатель Антимонопольного комитета Украины. Четыре раза избирался депутатом Верховной рады Украины: в 1994 , 1998 , 2002 и 2006 годах.
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