Цушко подав е-декларацію кандидата на посаду заступника міністра фінансів

Василь Цушко 23 квітня 2020 року подав електронну декларацію кандидата на посаду заступника голови Мінфіну.

На сайті НАЗК з'явилася декларація Василя Петровича Цушка, який претендує на посаду заступника міністра фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Василь Цушко раніше обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації (2005 - 2006). З 1 грудня 2006 по 18 грудня 2007 обіймав посаду Міністра внутрішніх справ України. Міністр економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 по 9 грудня 2010 року, з 16 грудня 2010 року - голова Антимонопольного комітету України. Чотири рази обирався депутатом Верховної ради України: в 1994, 1998, 2002 і 2006 роках.

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