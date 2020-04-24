Киевлян, находящихся на самоизоляции, будут контролировать с помощью Telegram-бота, - КГГА

Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 КГГА запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам советника мэра Киева Владимира Бондаренко, киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого.

Он также рассказал, что такие сообщения приходят несколько раз в день. В случае, если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему отправляют уполномоченных лиц. В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции составляют протокол об административных правонарушениях и налагают штраф в 17 000 гривен.

Telegram-бот легко установить и легко удалить после завершения карантина.

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