Киевлян, находящихся на самоизоляции, будут контролировать с помощью Telegram-бота, - КГГА
Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 КГГА запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По словам советника мэра Киева Владимира Бондаренко, киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого.
Он также рассказал, что такие сообщения приходят несколько раз в день. В случае, если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему отправляют уполномоченных лиц. В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции составляют протокол об административных правонарушениях и налагают штраф в 17 000 гривен.
Telegram-бот легко установить и легко удалить после завершения карантина.
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Но самое интересное - не эта новость, а их комментарии ниже текста. Почитайте, не пожалеете.
Или педалик айфоны выдавать вместе с карточкой кыянына будет???
Собянин всем порекомендовал....Конечно. если все стоит и не работает, то денежки для своего кармана и бюджета можно пополнять через штрафы. Этих упырей надо на вилы сажать давно...http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=9227709 s0v@ 123.04.20 | 14:10 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588405
А если это какой-нибудь пенсионер, который и в помине не знает, что такое смартфон и интернет?!http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=5842328 SV_13 023.04.20 | 14:35 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588500
s0v@,
А он не вписался... в страну (((http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=9227709 s0v@ 123.04.20 | 14:40 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588528
SV_13,
ГрустьПечальЭто комменты отсюда:
http://4pda.ru/2020/04/23/370744/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2020 р. № 291
КиївЗМІ пояснюють суть постанови. «Селфі за 15 хвилин: Кабмін затвердив спосіб контролю самоізоляції. Кабінет міністрів визначив два способи перевірки дотримання умов самоізоляції: за допомогою уповноважених осіб або ж через мобільний додаток.
Людина може вибрати один з двох варіантів контролю за самоізоляцією: уповноваженими органами або через мобільний додаток з моменту авторизації.
Якщо українець обирає варіант контролю самоізоляції через мобільний додаток, то необхідно буде робити селфі в зазначений час.
Після цього будуть перевіряти відповідність селфі еталонному фото, зробленому під час встановлення програми, а також геолокацію мобільного телефону в момент фотографування.
Час від часу людина буде отримувати push-повідомлення, після чого протягом 15 хвилин через додаток потрібно буде зробити селфі.
Якщо з якоїсь причини у людини будуть проблеми з геолокації або фото, або ж якщо у неї не буде звязку із застосунком, то в органи поліції автоматично направлять повідомлення про порушення самоізоляції.
"Відправка повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за дотриманням зобов'язання самоізоляції. Відправлення повідомлення в органи Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину", - зазначено в постанові.
При цьому, факт отримання правоохоронцями повідомлення про порушення умов самоізоляції не є підставою для притягнення людини до адміністративної відповідальності.
Але правоохоронці зобов'язані виїхати за місцем проживання та перевірити дотримання людиною карантину. Якщо порушення самоізоляції буде підтверджено, то вони складуть адмінпротокол».
человек что - под домашним арестом?
почему какое то гавно диктует какие-то правила?
типа - бабла отмыли на разработке программы?
****** просто...