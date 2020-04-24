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Киевлян, находящихся на самоизоляции, будут контролировать с помощью Telegram-бота, - КГГА

Киевлян, находящихся на самоизоляции, будут контролировать с помощью Telegram-бота, - КГГА

Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 КГГА запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам советника мэра Киева Владимира Бондаренко, киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого.

Он также рассказал, что такие сообщения приходят несколько раз в день. В случае, если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему отправляют уполномоченных лиц. В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции составляют протокол об административных правонарушениях и налагают штраф в 17 000 гривен.

Telegram-бот легко установить и легко удалить после завершения карантина.

Читайте также: В больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 209 взрослых и 5 детей, - КГГА

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25673) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+9
Идиотизм кипит и булькает... Приляжешь днём вздремнуть (за свой счёт!) - выезжает бригада держиморд! Пора бороться за права человека. Если бы таки издевались над собаками, зоозащитники уже бы порвали садюг.
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24.04.2020 13:41 Ответить
+9
Маразм возведенный в идиотизм.Еще продлите до конца мая "карантин" и нарот пойдет реально громить супер маркеты и вашего телеграм-бота тоже на палочке вертеть будут.
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24.04.2020 13:53 Ответить
+7
а у меня нет комплекса неполноценности перед евроидиотами
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24.04.2020 13:46 Ответить
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Идиотизм кипит и булькает... Приляжешь днём вздремнуть (за свой счёт!) - выезжает бригада держиморд! Пора бороться за права человека. Если бы таки издевались над собаками, зоозащитники уже бы порвали садюг.
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24.04.2020 13:41 Ответить
В Польше так же . Вам х*й вгодиш
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24.04.2020 13:44 Ответить
а у меня нет комплекса неполноценности перед евроидиотами
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24.04.2020 13:46 Ответить
а срать я хотел и на польшу и на её почитателей с пропогандонами...
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24.04.2020 14:29 Ответить
http://4pda.ru/2020/04/23/370744/

Но самое интересное - не эта новость, а их комментарии ниже текста. Почитайте, не пожалеете.
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24.04.2020 14:59 Ответить
Особенно пенсов с кнопочными и дисковыми телефонами )))
Или педалик айфоны выдавать вместе с карточкой кыянына будет???
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24.04.2020 13:41 Ответить
http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=537023 storm2005 223.04.20 | 13:04 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588169

Собянин всем порекомендовал....Конечно. если все стоит и не работает, то денежки для своего кармана и бюджета можно пополнять через штрафы. Этих упырей надо на вилы сажать давно...http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=9227709 s0v@ 123.04.20 | 14:10 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588405
А если это какой-нибудь пенсионер, который и в помине не знает, что такое смартфон и интернет?!http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=5842328 SV_13 023.04.20 | 14:35 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588500
s0v@,
А он не вписался... в страну (((http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=9227709 s0v@ 123.04.20 | 14:40 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588528
SV_13,
ГрустьПечальЭто комменты отсюда:

http://4pda.ru/2020/04/23/370744/
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24.04.2020 15:06 Ответить
А до чого тут Кличко? Яким боком до постанови уряду найвеличнішого? Для тих, хто ще не читав цієї ухвали, наведу:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2020 р. № 291
КиївЗМІ пояснюють суть постанови. «Селфі за 15 хвилин: Кабмін затвердив спосіб контролю самоізоляції. Кабінет міністрів визначив два способи перевірки дотримання умов самоізоляції: за допомогою уповноважених осіб або ж через мобільний додаток.
Людина може вибрати один з двох варіантів контролю за самоізоляцією: уповноваженими органами або через мобільний додаток з моменту авторизації.
Якщо українець обирає варіант контролю самоізоляції через мобільний додаток, то необхідно буде робити селфі в зазначений час.
Після цього будуть перевіряти відповідність селфі еталонному фото, зробленому під час встановлення програми, а також геолокацію мобільного телефону в момент фотографування.
Час від часу людина буде отримувати push-повідомлення, після чого протягом 15 хвилин через додаток потрібно буде зробити селфі.
Якщо з якоїсь причини у людини будуть проблеми з геолокації або фото, або ж якщо у неї не буде звязку із застосунком, то в органи поліції автоматично направлять повідомлення про порушення самоізоляції.
"Відправка повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за дотриманням зобов'язання самоізоляції. Відправлення повідомлення в органи Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину", - зазначено в постанові.
При цьому, факт отримання правоохоронцями повідомлення про порушення умов самоізоляції не є підставою для притягнення людини до адміністративної відповідальності.
Але правоохоронці зобов'язані виїхати за місцем проживання та перевірити дотримання людиною карантину. Якщо порушення самоізоляції буде підтверджено, то вони складуть адмінпротокол».
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24.04.2020 15:25 Ответить
FakeGPS наше всё.
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24.04.2020 13:47 Ответить
Ермака бы лучше поконтролировали.
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24.04.2020 13:48 Ответить
рафик ни у чом ни винуатый ГБР (или что-то в этом роде) усё выяснило
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24.04.2020 13:50 Ответить
Маразм возведенный в идиотизм.Еще продлите до конца мая "карантин" и нарот пойдет реально громить супер маркеты и вашего телеграм-бота тоже на палочке вертеть будут.
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24.04.2020 13:53 Ответить
Кстати эту хрень элементарно можно обмануть. Думаю, очень скоро появятся в открытом доступе соответствующие программы. Народ постепенно начинает понимать, что власть враждебна ему и занимается исключительно вопросами продолжения собственного пребывания у корыта.
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24.04.2020 13:56 Ответить
а при чём здесь "обманывать"?
человек что - под домашним арестом?
почему какое то гавно диктует какие-то правила?
типа - бабла отмыли на разработке программы?

****** просто...
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24.04.2020 14:31 Ответить
А что, зебанутая Дия уже ВСЁ?
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24.04.2020 15:05 Ответить
Справа в тому, що далеко не кожен смартфон дає точну геолокацію у приміщенні. І може викинути вас віртуально метрів на сто від вашого реального місця перебування. От перевірте хоч зараз. А ще, дурість законів надуманих владою компенсується не обов'язковістю їх виконання.
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24.04.2020 15:16 Ответить
Гарний винахід. Електронні браслети для 40 млн. населення - це дуже дорого для влади, яка не може забезпечити 40 млн. масок, нехай найдешевших, по 1 грн. за штуку, хоча б для 73% своїх вірних слуг. А так, всіх хто на самоізоляції, зобов'язати самим стати на облік. Пенс, нема грошей на смартфон? Та не бреши, 1000 за Зеленського навіщо тобі дали?
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24.04.2020 15:38 Ответить
 
 