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Киян, які перебувають на самоізоляції, контролюватимуть за допомогою Telegram-бота, - КМДА

Киян, які перебувають на самоізоляції, контролюватимуть за допомогою Telegram-бота, - КМДА

Моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19 КМДА запустив Telegram-бот для киян, які перебувають на самоізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами радника мера Києва Володимира Бондаренка, киянину, який перебуває на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, включивши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне перебування опитуваного.

Він також пояснив, що такі повідомлення приходять кілька разів на день. У разі, якщо опитуваний перебуває поза зоною самоізоляції (різниця у даних геолокації 100 метрів) чи ігнорує повідомлення – до нього відправляють уповноважених осіб. У разі підтвердження факту порушення режиму самоізоляції складають протокол про адміністративні правопорушення та накладають штраф у 17 000 гривень.

Telegram-бот легко встановити та легко видалити після завершення карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях Києва з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 209 дорослих і 5 дітей, - КМДА

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19649) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+9
Идиотизм кипит и булькает... Приляжешь днём вздремнуть (за свой счёт!) - выезжает бригада держиморд! Пора бороться за права человека. Если бы таки издевались над собаками, зоозащитники уже бы порвали садюг.
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24.04.2020 13:41 Відповісти
+9
Маразм возведенный в идиотизм.Еще продлите до конца мая "карантин" и нарот пойдет реально громить супер маркеты и вашего телеграм-бота тоже на палочке вертеть будут.
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24.04.2020 13:53 Відповісти
+7
а у меня нет комплекса неполноценности перед евроидиотами
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24.04.2020 13:46 Відповісти
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Идиотизм кипит и булькает... Приляжешь днём вздремнуть (за свой счёт!) - выезжает бригада держиморд! Пора бороться за права человека. Если бы таки издевались над собаками, зоозащитники уже бы порвали садюг.
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24.04.2020 13:41 Відповісти
В Польше так же . Вам х*й вгодиш
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24.04.2020 13:44 Відповісти
а у меня нет комплекса неполноценности перед евроидиотами
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24.04.2020 13:46 Відповісти
а срать я хотел и на польшу и на её почитателей с пропогандонами...
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24.04.2020 14:29 Відповісти
http://4pda.ru/2020/04/23/370744/

Но самое интересное - не эта новость, а их комментарии ниже текста. Почитайте, не пожалеете.
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24.04.2020 14:59 Відповісти
Особенно пенсов с кнопочными и дисковыми телефонами )))
Или педалик айфоны выдавать вместе с карточкой кыянына будет???
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24.04.2020 13:41 Відповісти
http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=537023 storm2005 223.04.20 | 13:04 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588169

Собянин всем порекомендовал....Конечно. если все стоит и не работает, то денежки для своего кармана и бюджета можно пополнять через штрафы. Этих упырей надо на вилы сажать давно...http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=9227709 s0v@ 123.04.20 | 14:10 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588405
А если это какой-нибудь пенсионер, который и в помине не знает, что такое смартфон и интернет?!http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=5842328 SV_13 023.04.20 | 14:35 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588500
s0v@,
А он не вписался... в страну (((http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=9227709 s0v@ 123.04.20 | 14:40 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588528
SV_13,
ГрустьПечальЭто комменты отсюда:

http://4pda.ru/2020/04/23/370744/
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24.04.2020 15:06 Відповісти
А до чого тут Кличко? Яким боком до постанови уряду найвеличнішого? Для тих, хто ще не читав цієї ухвали, наведу:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2020 р. № 291
КиївЗМІ пояснюють суть постанови. «Селфі за 15 хвилин: Кабмін затвердив спосіб контролю самоізоляції. Кабінет міністрів визначив два способи перевірки дотримання умов самоізоляції: за допомогою уповноважених осіб або ж через мобільний додаток.
Людина може вибрати один з двох варіантів контролю за самоізоляцією: уповноваженими органами або через мобільний додаток з моменту авторизації.
Якщо українець обирає варіант контролю самоізоляції через мобільний додаток, то необхідно буде робити селфі в зазначений час.
Після цього будуть перевіряти відповідність селфі еталонному фото, зробленому під час встановлення програми, а також геолокацію мобільного телефону в момент фотографування.
Час від часу людина буде отримувати push-повідомлення, після чого протягом 15 хвилин через додаток потрібно буде зробити селфі.
Якщо з якоїсь причини у людини будуть проблеми з геолокації або фото, або ж якщо у неї не буде звязку із застосунком, то в органи поліції автоматично направлять повідомлення про порушення самоізоляції.
"Відправка повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за дотриманням зобов'язання самоізоляції. Відправлення повідомлення в органи Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину", - зазначено в постанові.
При цьому, факт отримання правоохоронцями повідомлення про порушення умов самоізоляції не є підставою для притягнення людини до адміністративної відповідальності.
Але правоохоронці зобов'язані виїхати за місцем проживання та перевірити дотримання людиною карантину. Якщо порушення самоізоляції буде підтверджено, то вони складуть адмінпротокол».
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24.04.2020 15:25 Відповісти
FakeGPS наше всё.
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24.04.2020 13:47 Відповісти
Ермака бы лучше поконтролировали.
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24.04.2020 13:48 Відповісти
рафик ни у чом ни винуатый ГБР (или что-то в этом роде) усё выяснило
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24.04.2020 13:50 Відповісти
Маразм возведенный в идиотизм.Еще продлите до конца мая "карантин" и нарот пойдет реально громить супер маркеты и вашего телеграм-бота тоже на палочке вертеть будут.
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24.04.2020 13:53 Відповісти
Кстати эту хрень элементарно можно обмануть. Думаю, очень скоро появятся в открытом доступе соответствующие программы. Народ постепенно начинает понимать, что власть враждебна ему и занимается исключительно вопросами продолжения собственного пребывания у корыта.
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24.04.2020 13:56 Відповісти
а при чём здесь "обманывать"?
человек что - под домашним арестом?
почему какое то гавно диктует какие-то правила?
типа - бабла отмыли на разработке программы?

****** просто...
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24.04.2020 14:31 Відповісти
А что, зебанутая Дия уже ВСЁ?
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24.04.2020 15:05 Відповісти
Справа в тому, що далеко не кожен смартфон дає точну геолокацію у приміщенні. І може викинути вас віртуально метрів на сто від вашого реального місця перебування. От перевірте хоч зараз. А ще, дурість законів надуманих владою компенсується не обов'язковістю їх виконання.
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24.04.2020 15:16 Відповісти
Гарний винахід. Електронні браслети для 40 млн. населення - це дуже дорого для влади, яка не може забезпечити 40 млн. масок, нехай найдешевших, по 1 грн. за штуку, хоча б для 73% своїх вірних слуг. А так, всіх хто на самоізоляції, зобов'язати самим стати на облік. Пенс, нема грошей на смартфон? Та не бреши, 1000 за Зеленського навіщо тобі дали?
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24.04.2020 15:38 Відповісти
 
 