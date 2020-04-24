Киян, які перебувають на самоізоляції, контролюватимуть за допомогою Telegram-бота, - КМДА

Моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19 КМДА запустив Telegram-бот для киян, які перебувають на самоізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами радника мера Києва Володимира Бондаренка, киянину, який перебуває на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, включивши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне перебування опитуваного.

Він також пояснив, що такі повідомлення приходять кілька разів на день. У разі, якщо опитуваний перебуває поза зоною самоізоляції (різниця у даних геолокації 100 метрів) чи ігнорує повідомлення – до нього відправляють уповноважених осіб. У разі підтвердження факту порушення режиму самоізоляції складають протокол про адміністративні правопорушення та накладають штраф у 17 000 гривень.

Telegram-бот легко встановити та легко видалити після завершення карантину.

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