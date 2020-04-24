Киян, які перебувають на самоізоляції, контролюватимуть за допомогою Telegram-бота, - КМДА
Моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19 КМДА запустив Telegram-бот для киян, які перебувають на самоізоляції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
За словами радника мера Києва Володимира Бондаренка, киянину, який перебуває на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, включивши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне перебування опитуваного.
Він також пояснив, що такі повідомлення приходять кілька разів на день. У разі, якщо опитуваний перебуває поза зоною самоізоляції (різниця у даних геолокації 100 метрів) чи ігнорує повідомлення – до нього відправляють уповноважених осіб. У разі підтвердження факту порушення режиму самоізоляції складають протокол про адміністративні правопорушення та накладають штраф у 17 000 гривень.
Telegram-бот легко встановити та легко видалити після завершення карантину.
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Или педалик айфоны выдавать вместе с карточкой кыянына будет???
Собянин всем порекомендовал....Конечно. если все стоит и не работает, то денежки для своего кармана и бюджета можно пополнять через штрафы. Этих упырей надо на вилы сажать давно...http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=9227709 s0v@ 123.04.20 | 14:10 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588405
А если это какой-нибудь пенсионер, который и в помине не знает, что такое смартфон и интернет?!http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=5842328 SV_13 023.04.20 | 14:35 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588500
s0v@,
А он не вписался... в страну (((http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=9227709 s0v@ 123.04.20 | 14:40 | http://4pda.ru/2020/04/23/370744/#comment6588528
SV_13,
ГрустьПечальЭто комменты отсюда:
http://4pda.ru/2020/04/23/370744/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2020 р. № 291
КиївЗМІ пояснюють суть постанови. «Селфі за 15 хвилин: Кабмін затвердив спосіб контролю самоізоляції. Кабінет міністрів визначив два способи перевірки дотримання умов самоізоляції: за допомогою уповноважених осіб або ж через мобільний додаток.
Людина може вибрати один з двох варіантів контролю за самоізоляцією: уповноваженими органами або через мобільний додаток з моменту авторизації.
Якщо українець обирає варіант контролю самоізоляції через мобільний додаток, то необхідно буде робити селфі в зазначений час.
Після цього будуть перевіряти відповідність селфі еталонному фото, зробленому під час встановлення програми, а також геолокацію мобільного телефону в момент фотографування.
Час від часу людина буде отримувати push-повідомлення, після чого протягом 15 хвилин через додаток потрібно буде зробити селфі.
Якщо з якоїсь причини у людини будуть проблеми з геолокації або фото, або ж якщо у неї не буде звязку із застосунком, то в органи поліції автоматично направлять повідомлення про порушення самоізоляції.
"Відправка повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за дотриманням зобов'язання самоізоляції. Відправлення повідомлення в органи Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину", - зазначено в постанові.
При цьому, факт отримання правоохоронцями повідомлення про порушення умов самоізоляції не є підставою для притягнення людини до адміністративної відповідальності.
Але правоохоронці зобов'язані виїхати за місцем проживання та перевірити дотримання людиною карантину. Якщо порушення самоізоляції буде підтверджено, то вони складуть адмінпротокол».
человек что - под домашним арестом?
почему какое то гавно диктует какие-то правила?
типа - бабла отмыли на разработке программы?
****** просто...